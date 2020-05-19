Obustavljeno
LED televizor
Uz LED TV za manje prostore, malo je i dalje savršeno. Pixel Plus HD jamči prikaz oštre slike i reprodukciju jasnog zvuka. To mogu biti serije koje ne želite propustiti dok pripremate hranu ili filmovi dok trčite na traci.
60 cm (24")
200 Picture Performance Index
LED televizor
Pixel Plus HD
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4.4
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kája411
19/05/2020
Česká republika
Výrobek splňuje očekávání
Skvěle plní naše požadavky na provoz a snadné ovládání
Prednosti
Funkčnost na první zapojení
Mane
Neobjevila se
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4300 series 24PHS4354 Televizor LED
Datum upotrebe 2019-04-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4300 series 24PHS4354 Televizor LED
Datum upotrebe 2019-04-19
M-Deff
20/07/2020
Україна
Идеальный телевизор для кухни!
Отличные углы обзора, хорошая картинка и звук. оптимальные размеры, крепление Vesa 75x75, что позволяет установить ТВ на такие высококлассные крепления как Vogel. Ну и само собой разумеется, что для кухни нужен белый цвет, который мало кто предлагает из производителей. И самое главное - полноценный HDMI CEC, который тут называется EasyLink - это море удобства и простоты в управлении ТВ и подключенного к нему оборудования, например Android TV-Box. Также есть HDMI ARC , который позволяет установить компактный soundbar.
Prednosti
Суцільний позитив! ))
Mane
Бажано було б 1920х1080, але й так добре, як для кухні )
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Datum upotrebe 2020-06-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Datum upotrebe 2020-06-20
Nazarchan
12/11/2019
Україна
Рекомендую, бо якісний!
Компактний розмір, який прекрасно підійде для кухні, телевізор має гарну якість екранізації, стильний, невимушений.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.