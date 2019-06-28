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Obustavljeno

4300 seriesLED televizor

24PHS4304/12

4.6

| (10) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

LED televizor

Uz LED TV za manje prostore, malo je i dalje savršeno. Pixel Plus HD jamči prikaz oštre slike i reprodukciju jasnog zvuka. To mogu biti serije koje ne želite propustiti dok pripremate hranu ili filmovi dok trčite na traci.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

s tehnologijom Pixel Plus HD

LED televizor

  • 60 cm (24")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED televizor

  • Pixel Plus HD

Jasan zvuk iz zvučnika punog raspona.

Lako se pomiče. Skriveno stražnje postolje koje zauzima malo prostora.

Čist dijalog. Živopisni efekti.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

10

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

28/06/2019

Česká republika

Česká republika

SUPER CENA KVALITA

Funguje 100% ,kvalitní obraz i zvuk,jednoduchá instalace.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

21/05/2019

Česká republika

Česká republika

pěkný čistý obraz

Pro běžného uživatele naprosto dobrá televize+úsporný provoz.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

28/02/2021

Polska

Polska

Philips 4300 series Telewizor LED 24PHS4304

W tej cenie lepszego się nie kupi. Łatwy do konfiguracji, prosta obsługa i dobry dźwięk. Do mniejszego pomieszczenia idealny

Prednosti

wzornictwo, nagrywanie na USB, dobry onraz i dźwięk, dobra CENA, aktualizacja firmware przez USB

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED

Datum upotrebe 2020-02-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED

Datum upotrebe 2020-02-28

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

  5. Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.