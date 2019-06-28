Obustavljeno
LED televizor
Uz LED TV za manje prostore, malo je i dalje savršeno. Pixel Plus HD jamči prikaz oštre slike i reprodukciju jasnog zvuka. To mogu biti serije koje ne želite propustiti dok pripremate hranu ili filmovi dok trčite na traci.
60 cm (24")
200 Picture Performance Index
LED televizor
Pixel Plus HD
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4.6
od 5
10
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Termal
28/06/2019
Česká republika
SUPER CENA KVALITA
Funguje 100% ,kvalitní obraz i zvuk,jednoduchá instalace.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Tulák
21/05/2019
Česká republika
pěkný čistý obraz
Pro běžného uživatele naprosto dobrá televize+úsporný provoz.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Klien25
28/02/2021
Polska
Philips 4300 series Telewizor LED 24PHS4304
W tej cenie lepszego się nie kupi. Łatwy do konfiguracji, prosta obsługa i dobry dźwięk. Do mniejszego pomieszczenia idealny
Prednosti
wzornictwo, nagrywanie na USB, dobry onraz i dźwięk, dobra CENA, aktualizacja firmware przez USB
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED
Datum upotrebe 2020-02-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED
Datum upotrebe 2020-02-28
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.