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Izuzetno tanki Full HD LED televizor
Uživajte u minimalističkom dizajnu čistih linija ovog bijelog televizora Philips 5600. Njegov tanki dizajn i konture savršeno će se uklopiti u vaš interijer. Uz Full HD kvalitetu slike ovaj je televizor idealan izbor za sve one koji žele jednostavnost.
60 cm (24")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Moderni, kompaktni, lagani i prijenosni. Televizor malog zaslona omogućuje vam praćenje omiljenog programa s bilo koje lokacije, bilo da ste u kuhinji ili kampirate s obitelji na otvorenom. Ovaj prijenosni televizor omogućuje vam da pratite vijesti, kao i najnovije rezultate u omiljenom sportu. Osmišljen je da bude tamo gdje je zabava!
Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.
Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.
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4.6
od 5
24
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mungos11
20/02/2020
Hrvatska
Provjereni kupac
Super televizija
Odlična televizija za male novce, super zaslon i boje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5600 series 32PFS5603 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Datum upotrebe 2019-08-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5600 series 32PFS5603 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Datum upotrebe 2019-08-20
Jiřulka
09/06/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Philips 32PFS5603
Výborný obraz, velmi solidní zvuk, trochu pomalejší přepínání kanálů, ale jde to přežít ;-). Pěkný bílý design
Prednosti
Super obraz!
Mane
Prodleva při přepínání kanálů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum upotrebe 2019-05-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum upotrebe 2019-05-09
šejba
25/01/2020
Česká republika
Provjereni kupac
dokonalost sama
je dokonale propracovaná po všech stránkách,doporučuji všem
Prednosti
dokonalý obraz,tenké tělo,žádná váha
Mane
nic,zatím
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum upotrebe 2018-12-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum upotrebe 2018-12-25
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.