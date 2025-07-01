Philips podrška Pročitao/la sam novosti o dudama varalicama i kemikaliji BPA – kako potvrđujete da Philips Avent dude varalice ne sadrže BPA?

Nijedan asortiman Philips Avent duda varalica ne sadrži BPA. Kao vodeća robna marka za roditelje i njegu djece, Philips Avent sigurnost proizvoda smatra najvišim prioritetom. To se postiže potpunom sukladnošću svim primjenjivim sigurnosnim zahtjevima koje su zakonodavci postavili na globalnoj razini te praćenjem najstrožih standarda.

Nakon vijesti o dudi varalici Philips Avent SCF085/60 provjerili smo svoje rezultate i proveli daljnje testove kod tvrtke DEKRA, najveće neovisne stručne organizacije na svijetu koja provodi testiranja, provjere i certificiranje. Ti testovi također potvrđuju da u cijelom asortimanu naših duda varalica ne postoji BPA koji se može otkriti, uključujući testirani uzorak, te da ne sadrže BPA.