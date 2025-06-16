14,7 milijuna piksela za preciznost i jasnoću. Uz 5K Ultra HD rezoluciju, četiri puta veću nego Quad HD, vidjet ćete savršene, dosad neviđene detalje.
DisplayHDR 600 s VESA certifikatom pruža dramatično drukčiji vizualni doživljaj. Za razliku od drugih monitora koji "podržavaju HDR", pravi DisplayHDR 600 stvara nevjerojatnu svjetlinu, kontrast i boje. Uz pomoć lokalnog zatamnjenja i visoke vršne svjetline do 600 nita, slika oživljava uz uočljivo naglašavanje dubljih, nijansiranih crnih. Stvara puniju paletu bogatih novih boja, pružajući vizualni doživljaj koji očarava osjetila.
Ova nova tehnologija znatno ubrzava vrijeme kalibracije zaslona bez kompromisa po pitanju prekrasnog i estetski privlačnog raspona boja. Za razliku od ručnog kalibriranja, monitor opremljenom podrškom za Calman provest će automatsku kalibraciju koja stvara živopisne boje i takozvanu holivudsku boju. Prikladna je za profesije koje zahtijevaju točan prikaz boja.
Ovaj zaslon daje iznimnu dubinu boja od 1,07 milijardi boja i najfiniju gradaciju za prikaz uglađenih, preciznih i živopisnih slika. Uživajte u točnim i vjernim prikazima tijekom igranja, gledanja videozapisa ili rada na grafičkim aplikacijama za koje je boja od ključne važnosti.
Ovaj priključni monitor tvrtke Philips ima vezu Thunderbolt™ 4. U usporedbi s konvencionalnim USB-C monitorima, tehnologija Thunderbolt™ 4 pruža munjevite brzine prijenosa podataka od 40 Gb/s, podršku za videozapise visoke rezolucije, prijenose u više nizova s podrškom za ulančavanje, napajanje vanjskih uređaja snagom do 96 W te stabilnu Ethernet vezu od 1 Gbit/s.
Ulančavanje omogućava upotrebu više monitora i uređaja preko jednog Thunderbolt ulaza prijenosnika. S Thunderbolt ulaza prijenosnika povežite se s ovim monitorom, nakon čega se s drugog Thunderbolt ulaza na monitoru možete povezati s drugim 4K monitorom.
Ovaj monitor prikazuje živopisne, realistične boje s podrškom za Display-P3, idealnom za korisnike uređaja Apple. Adobe RGB osigurava precizan prikaz boja za profesionalne fotografske zadatke i zadatke ispisivanja, dok sRGB nudi dosljedne, pouzdane boje za web i svakodnevnu upotrebu. Idealno za kreativce koji žele preciznost.
MultiView zaslon tvrtke Philips izuzetno visoke rezolucije omogućava brojne mogućnosti povezivanja. MultiView omogućava aktivno dvostruko povezivanje i prikaz kako biste istovremeno mogli raditi s više uređaja, kao što su osobno i prijenosno računalo, za složeno izvršavanje više zadataka u isto vrijeme.
Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.