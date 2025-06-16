* Funkcija USB-C napajanja i punjenja zahtijeva da notebook/uređaj mora podržavati tehničke zahtjeve standarda USB-C Power Delivery. Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za notebook ili zatražite od proizvođača.

* Za prijenos videozapisa putem USB-C notebook/uređaj mora podržavati način rada USB-C DP Alt

* REC709 pokrivenost na CIE1931, Adobe RGB, DCI-P3 i Display-P3 pokrivenost temelji se na CIE1976, sRGB područje temelji se na CIE1931, NTSC područje temelji se na CIE1976.

* Usklađenost s tehnologijom slabog plavog svjetla: omjer emitiranog svjetla zaslona u rasponu od 415 do 455 nm i emitiranog svjetla od 400 do 500 nm bit će manji od 50 %.

* Imajte na umu da PowerSensor 2 radi samo s instaliranim operativnim sustavom Windows 11. Kad je PowerSensor 2 aktiviran, WAL znači Walk Away Lock, a WOA znači Wake On.

* Imajte na umu da web-kamerom s automatskim kadriranjem, uključujući povećanje/smanjenje za duge i kratke udaljenosti, upravlja AI kontrola.

* Proizvod i dodatna oprema iz ove brošure mogu se razlikovati po državi i regiji.