Traži pojmove

Home use
recenzije

Brilliance

Boja koja nema granica

Suggested retail price

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Istraži sve

Philips Monitors

Kućna kolekcija

Philips monitori za kućnu upotrebu korisnicima nude bogat i raznolik izbor zaslona, inspiriran živopisnim i raznolikim stilovima života današnjice. Od amaterskih fotografa do iskusnih online kupaca, od zaljubljenika u filmove do gamera, od obitelji koje žele kvalitetno provesti vrijeme zajedno do freelancera koji žele spojiti rad i užitak – Philips monitori imaju savršeno rješenje za svakoga.

Standardna fotografija proizvoda Fotografija alternativnog proizvoda Fotografija alternativnog proizvoda

UltraClear 5K UHD rezolucija

5K Ultra HD (5120 x 2880) rezolucija za kristalno jasan prikaz

14,7 milijuna piksela za preciznost i jasnoću. Uz 5K Ultra HD rezoluciju, četiri puta veću nego Quad HD, vidjet ćete savršene, dosad neviđene detalje.

DisplayHDR 600

DisplayHDR 600 za izvrsne vizualne detalje

DisplayHDR 600 s VESA certifikatom pruža dramatično drukčiji vizualni doživljaj. Za razliku od drugih monitora koji "podržavaju HDR", pravi DisplayHDR 600 stvara nevjerojatnu svjetlinu, kontrast i boje. Uz pomoć lokalnog zatamnjenja i visoke vršne svjetline do 600 nita, slika oživljava uz uočljivo naglašavanje dubljih, nijansiranih crnih. Stvara puniju paletu bogatih novih boja, pružajući vizualni doživljaj koji očarava osjetila.

Podrška za Calman

Podrška za Calman: za automatsku i svjetlosnu kalibraciju boja

Ova nova tehnologija znatno ubrzava vrijeme kalibracije zaslona bez kompromisa po pitanju prekrasnog i estetski privlačnog raspona boja. Za razliku od ručnog kalibriranja, monitor opremljenom podrškom za Calman provest će automatsku kalibraciju koja stvara živopisne boje i takozvanu holivudsku boju. Prikladna je za profesije koje zahtijevaju točan prikaz boja.

User guide Product sheet
Slika značajke

1,07 milijardi boja za nevjerojatne boje i najfinije gradacije

Ovaj zaslon daje iznimnu dubinu boja od 1,07 milijardi boja i najfiniju gradaciju za prikaz uglađenih, preciznih i živopisnih slika. Uživajte u točnim i vjernim prikazima tijekom igranja, gledanja videozapisa ili rada na grafičkim aplikacijama za koje je boja od ključne važnosti.

Slika značajke

Munjevito brzo povezivanje za prijenos podataka, videozapisa i Ethernet veze

Ovaj priključni monitor tvrtke Philips ima vezu Thunderbolt™ 4. U usporedbi s konvencionalnim USB-C monitorima, tehnologija Thunderbolt™ 4 pruža munjevite brzine prijenosa podataka od 40 Gb/s, podršku za videozapise visoke rezolucije, prijenose u više nizova s podrškom za ulančavanje, napajanje vanjskih uređaja snagom do 96 W te stabilnu Ethernet vezu od 1 Gbit/s.

Slika značajke

Jednostavno i moćno ulančavanje za konfiguracije s više monitora

Ulančavanje omogućava upotrebu više monitora i uređaja preko jednog Thunderbolt ulaza prijenosnika. S Thunderbolt ulaza prijenosnika povežite se s ovim monitorom, nakon čega se s drugog Thunderbolt ulaza na monitoru možete povezati s drugim 4K monitorom.

Slika značajke

Živopisna, precizna boja s profesionalnim standardima prikaza boje

Ovaj monitor prikazuje živopisne, realistične boje s podrškom za Display-P3, idealnom za korisnike uređaja Apple. Adobe RGB osigurava precizan prikaz boja za profesionalne fotografske zadatke i zadatke ispisivanja, dok sRGB nudi dosljedne, pouzdane boje za web i svakodnevnu upotrebu. Idealno za kreativce koji žele preciznost.

Slika značajke

MultiView omogućava istovremeno dvostruko povezivanje i prikaz

MultiView zaslon tvrtke Philips izuzetno visoke rezolucije omogućava brojne mogućnosti povezivanja. MultiView omogućava aktivno dvostruko povezivanje i prikaz kako biste istovremeno mogli raditi s više uređaja, kao što su osobno i prijenosno računalo, za složeno izvršavanje više zadataka u isto vrijeme.

Vrhunske boje HDR.

Vrhunske boje HDR.

Kako vizualna tehnologija nastoji dosegnuti ljudski vid, HDR je savladao sivu zonu. Povećavajući kontrast između crne i bijele, proširuje raspon boja i svjetline. S dubljom crnom i svjetlijom bijelom, HDR pruža vrhunsku jasnoću i luminanciju koja približava vizuale stvarnosti.

Igranje na računalu

Otkrijte više

Usporedi

Usporedi

Recenzije

Korisnička služba i podrška

Pronađite pomoć za proizvod, pronađite priručnike, saznajte najbolje savjete i trikove te riješite bilo koji problem

CustomerSupport

Početna stranica podrške

Pronađite sve teme podrške i mnogo više

MagnifyingGlass

Pronađite proizvod

Pretražujte po broju modela i pronađite informacije specifične za proizvod

Usporedi

Usporedi
Brilliance
Brilliance
* Funkcija USB-C napajanja i punjenja zahtijeva da notebook/uređaj mora podržavati tehničke zahtjeve standarda USB-C Power Delivery. Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za notebook ili zatražite od proizvođača.
* Za prijenos videozapisa putem USB-C notebook/uređaj mora podržavati način rada USB-C DP Alt
* REC709 pokrivenost na CIE1931, Adobe RGB, DCI-P3 i Display-P3 pokrivenost temelji se na CIE1976, sRGB područje temelji se na CIE1931, NTSC područje temelji se na CIE1976.
* Usklađenost s tehnologijom slabog plavog svjetla: omjer emitiranog svjetla zaslona u rasponu od 415 do 455 nm i emitiranog svjetla od 400 do 500 nm bit će manji od 50 %.
* Imajte na umu da PowerSensor 2 radi samo s instaliranim operativnim sustavom Windows 11. Kad je PowerSensor 2 aktiviran, WAL znači Walk Away Lock, a WOA znači Wake On.
* Imajte na umu da web-kamerom s automatskim kadriranjem, uključujući povećanje/smanjenje za duge i kratke udaljenosti, upravlja AI kontrola.
* Proizvod i dodatna oprema iz ove brošure mogu se razlikovati po državi i regiji.
* Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava pridržana.

Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.