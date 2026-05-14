2 godine jamstva
27E2N2500/00
Serija 2000
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.
Ovi Philips zasloni pružaju Crystalclear, Quad HD sliku s 2560 x 1440 piksela. Upotrebljavajući prednosti ploča odličnih performansi s gusto raspoređenim pikselima, koje omogućuju širokopojasni izvori, ovi novi zasloni oživjet će vaše slike i grafike. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rješenja, upotrebljavate aplikacije za 3D grafiku ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, zasloni tvrtke Philips osigurat će vam Crystalclear sliku.
SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.
5.0
od 5
2
Recenzije
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Ova recenzija je napravljena za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
Ova recenzija je napravljena za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2026-04-28
April248
18/05/2026
România
Dio promocije
Provjereni kupac
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
Ova recenzija je napravljena za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Ova recenzija je napravljena za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-05-18
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
S MPRT podešava se svjetlina radi smanjenja zamućenja, stoga je podešavanje svjetline s uključenim načinom MPRT nemoguće. Kako bi se smanjilo zamućenje, pozadinsko LED svjetlo stoboskopski će raditi sinkrono s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati značajnu promjenu svjetline.
MPRT je način rada za optimiranje igrica. Uključivanje načina MPRT može uzrokovati vidljivo treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igrice.
Proizvod i dodatna oprema iz ove brošure mogu se razlikovati po državi i regiji.
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.