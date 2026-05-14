ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Energy Label Europe C
    Napravljen za preciznost
  • Napravljen za preciznost
  • Napravljen za preciznost
  • Napravljen za preciznost
  • Napravljen za preciznost
  • Energy Label Europe C
    Napravljen za preciznost
  • Napravljen za preciznost
  • Napravljen za preciznost
  • Napravljen za preciznost
  • Napravljen za preciznost

MonitorQuad HD monitor

27E2N2500/00

5
| (2) Recenzije
Napravljen za preciznost
Ovaj je monitor prepun značajki koje vam omogućuju rad uz apsolutnu preciznost. Uz Quad HD rezoluciju, brzinu osvježavanja od 120 Hz i MPRT od 1 ms, ovaj monitor prikazuje detaljnu i definiranu sliku.
Pogledajte sve prednosti

Napravljen za preciznost

  • Serija 2000

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

IPS LED tehnologija za širokokutno gledanje osigurava precizan prikaz slika i boja

IPS LED tehnologija za širokokutno gledanje osigurava precizan prikaz slika i boja

IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.

Crystalclear Quad HD slika s 2560 x 1440 piksela

Crystalclear Quad HD slika s 2560 x 1440 piksela

Ovi Philips zasloni pružaju Crystalclear, Quad HD sliku s 2560 x 1440 piksela. Upotrebljavajući prednosti ploča odličnih performansi s gusto raspoređenim pikselima, koje omogućuju širokopojasni izvori, ovi novi zasloni oživjet će vaše slike i grafike. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rješenja, upotrebljavate aplikacije za 3D grafiku ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, zasloni tvrtke Philips osigurat će vam Crystalclear sliku.

SmartContrast za duboke razine crne

SmartContrast za duboke razine crne

SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

2

Recenzije

4
3
2
1

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Ova recenzija je napravljena za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Ova recenzija je napravljena za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

18/05/2026

România

România

Provjereni kupac

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Ova recenzija je napravljena za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Ova recenzija je napravljena za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  2. S MPRT podešava se svjetlina radi smanjenja zamućenja, stoga je podešavanje svjetline s uključenim načinom MPRT nemoguće. Kako bi se smanjilo zamućenje, pozadinsko LED svjetlo stoboskopski će raditi sinkrono s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati značajnu promjenu svjetline.

  3. MPRT je način rada za optimiranje igrica. Uključivanje načina MPRT može uzrokovati vidljivo treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igrice.

  4. Proizvod i dodatna oprema iz ove brošure mogu se razlikovati po državi i regiji.

  5. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.