2 godine jamstva
Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
2 zamjenske oštrice
Odgovara svim drškama OneBlade
Oštrica traje do 4 mjeseca*
Oštrica SkinProtect pruža dodatni sloj zaštite od iritacija kože na osjetljivim područjima pazuha i intimnim područjima.
Dvostrana oštrica omogućuje brijanje u oba smjera radi lakog dosezanja zahtjevnih mjesta, stvaranje čistih linija ili dodatno dotjerivanje točno tamo gdje želite.
Izdržljive oštrice od nehrđajućeg čelika dizajnirane su za dugotrajne performanse. Za optimalan rad oštrice trebate mijenjati svaka 4 mjeseca*. Zamjena je jednostavna i bez napora.
4.5
od 5
312
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
_nana_11
03/08/2024
Hrvatska
Dio promocije
One Blade oštrica
Izvrsna kvaliteta, glatka koza, bez crvenila nakon brijanja, brza i jednostavna uporaba
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Zezica
02/08/2024
Hrvatska
Dio promocije
OneBlade oštrica
Brza, efikasna i točna. Klizi niz kožu. Ne ostavlja crvenilo. Odlična, za svaku pohvalu!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
PićoZgb
01/08/2024
Hrvatska
Dio promocije
Onebkade ne odličan za sve
Oneblade je odličan za brijanje, kada se obrijem s onebledeom imma finu, glatku kožu i to bez iritacije,još je i jako dobar za kraćenje svih vrsta dlačica.
Prednosti
Zato što je multi praktikantilan
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.
Ambalaža na bazi papira koja se može reciklirati