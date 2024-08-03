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  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu

OneBladeZamjenska oštrica SkinProtect

QP229/50

4.5
| (312) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod
Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu
Oštrica SkinProtect pruža dodatni sloj zaštite od iritacija kože na osjetljivim područjima pazuha i intimnim područjima.
Pogledajte sve prednosti
Kompatibilni proizvodi
OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/20

OneBlade

OneBlade
Intimate

QP1924/22

Brijanje i podrezivanje uz dodatnu zaštitu kože

Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu

  • Lako brijanje intimnih područja ugodno za kožu

  • 2 zamjenske oštrice

  • Odgovara svim drškama OneBlade

  • Oštrica traje do 4 mjeseca*

Štiti vaša osjetljiva područja

Štiti vaša osjetljiva područja

Oštrica SkinProtect pruža dodatni sloj zaštite od iritacija kože na osjetljivim područjima pazuha i intimnim područjima.

Lako brijanje u oba smjera

Lako brijanje u oba smjera

Dvostrana oštrica omogućuje brijanje u oba smjera radi lakog dosezanja zahtjevnih mjesta, stvaranje čistih linija ili dodatno dotjerivanje točno tamo gdje želite.

Oštrice traju do 4 mjeseca*

Oštrice traju do 4 mjeseca*

Izdržljive oštrice od nehrđajućeg čelika dizajnirane su za dugotrajne performanse. Za optimalan rad oštrice trebate mijenjati svaka 4 mjeseca*. Zamjena je jednostavna i bez napora.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.5

od 5

312

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

03/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

One Blade oštrica

Izvrsna kvaliteta, glatka koza, bez crvenila nakon brijanja, brza i jednostavna uporaba

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

02/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

OneBlade oštrica

Brza, efikasna i točna. Klizi niz kožu. Ne ostavlja crvenilo. Odlična, za svaku pohvalu!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

01/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Onebkade ne odličan za sve

Oneblade je odličan za brijanje, kada se obrijem s onebledeom imma finu, glatku kožu i to bez iritacije,još je i jako dobar za kraćenje svih vrsta dlačica.

Prednosti

Zato što je multi praktikantilan

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

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Upozorenja

  1. Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.

  2. Ambalaža na bazi papira koja se može reciklirati