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    Signage Solutions E-Line zaslon

    86BDL4052E/02

    Interaktivni edukacijski zaslon

    Nadahnite suradnju. Ostvarite najveću uključenost. Ovaj dodirni zaslon vrhunskih specifikacija Philips E-Line sa sustavom Android nudi poboljšanu kompatibilnost s edukacijskim softverom i programima, 20 dodirnih točaka i ojačano staklo koje sprječava odbljeske.

    Signage Solutions E-Line zaslon

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    Interaktivni edukacijski zaslon

    Opremljen tehnologijom za više dodira

    • 86"
    • Sa sustavom Android
    • Višestruki dodir
    OPS utor omogućuje računalno ugrađivanje bez kabela

    OPS utor omogućuje računalno ugrađivanje bez kabela

    Integrirajte punokrvno računalo ili Android CRD50 modul izravno u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. OPS utor sadrži sve veze potrebne za pokretanje rješenja s utorom, uključujući napajanje.

    Tehnologija više dodira koja podržava 20 dodirnih točaka

    Kreirajte nezaboravan interaktivni doživljaj uz do 20 dodirnih točaka u isto vrijeme. Savršen za suradničke i natjecateljske primjene, ovaj zaslon publiku povezuje sa svakim sadržajem – stoga je idealan za obrazovanje, javne događaje, korporacije, ugostiteljstvo i maloprodaju. Dodirna upravljačka podržava HID, što omogućuje istinsko plug-and-play iskustvo.

    Ugrađen način rada zaslonske ploče

    Nadahnite živahnu suradnju u načinu za zaslonsku ploču. Jednostavnim uključenjem ove značajke zaslon pretvarate u prazno platno po kojem različiti korisnici mogu crtati ručno i namjenskim markerima za zaslon. Sve sa zaslona potom je moguće pohraniti radi lakog ispisivanja ili dijeljenja datoteke.

    Bežično dijeljenje zaslona i napredna suradnja

    Prikažite četiri sadržaja na jednom zaslonu. Bežično dijeljenje zaslona omogućuje istovremeno povezivanje više uređaja za brzu zamjenu sadržaja po potrebi. Iskoristite postojeću Wi-Fi mrežu za trenutačno i sigurno povezivanje uređaja ili primijenite naše interaktivne HDMI hardverske ključeve za izravno odašiljanje na zaslon, bez povezivanja s osiguranom/zaštićenom mrežom.

    Android: pokrenite vlastitu aplikaciju ili odaberite omiljenu aplikaciju za pokretanje

    Android OS integriran u zaslon omogućava vam rad s najrazvijenijim operacijskim sustavom na svijetu, a možete i spremiti vlastitu aplikaciju izravno na zaslon. Osim toga, možete odabrati sadržaj iz velike biblioteke Android aplikacija i reproducirati ga iz nje. Ugrađeni modul za raspored omogućava vam da aplikacije i sadržaj rasporedite prema kupcima i dijelu dana, dok je uz značajku automatske orijentacije prikazivanje sadržaja u okomitom ili vodoravnom položaju postiže jednostavnim okretanjem zaslona.

    Površina zaslona

    Zaštita od odbljesaka, odsjaja i otisaka prstiju; tvrdoća 7 MoH.

    Iskoristite Wave i ostvarite revolucionarne rezultate

    Oslobodite snagu, svestranost i inteligenciju zaslona Philips E-Line daljinskim upravljanjem putem platforme Wave. Ova revolucionarna platforma u računalnom oblaku daje vam potpunu kontrolu uz pojednostavljenu ugradnju i podešavanje, nadzor i kontrolu zaslona, nadogradnju programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanjem rasporeda napajanja. Štedi vrijeme i energiju te smanjuje negativan utjecaj na okoliš.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Dijagonala zaslona (u cm)
      217.4  cm
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      85.6  inča
      Omjer širine i visine
      16:9
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,4935 x 0,4935 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Boje zaslona
      1,07 milijardi
      Svjetlina (nakon stakla)
      400  cd/m²
      Svjetlina (prije stakla)
      430  cd/m²
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      4000:1
      Dinamički kontrast
      500,000:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      8  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      178  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      178  stupanj
      Napredne značajke slike
      • 3/2 - 2/2 Motion Pull Down
      • 3D kombinirani filtar
      • Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta
      • Progresivno skeniranje
      • 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      Tehnologija zaslona
      VA
      Operativni sustav
      Android 11
      OS UI razlučivost
      3840 x 2160 pri 60 Hz

    • Mogućnost povezivanja

      Audio izlaz
      Minipriključnica od 3,5 mm (x1)
      Video ulaz
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x3)
      • DVI-D (x1)
      • USB 3.0 (x3)
      • USB-C (do 65 W)
      Audio ulaz
      Minipriključnica od 3,5 mm (x1)
      Ostali priključci
      • OPS
      • mikro SD
      • USB-B (x3)
      Video izlaz
      HDMI 2.0 (x1)
      Vanjska kontrola
      • IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm

    • Praktičnost

      Položaj
      Vodoravni (18/7)
      Funkcije za zaštitu zaslona
      Pomak piksela, niska razina svjetline
      Kontrola tipkovnicom
      Može se zaključati
      Signal za daljinsko upravljanje
      Može se zaključati
      Prijenos signala
      • RS232
      • IR prijenos signala (petlja)
      Jednostavna instalacija
      • AC izlaz
      • Smart Insert
      Dodatne pogodnosti
      Ručke za nošenje
      Može se kontrolirati putem mreže
      • RS232
      • RJ45

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 15 W

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      100 – 240 V~, 50 – 60 Hz, 7,5 A
      Potrošnja (uobičajena)
      450  W
      Potrošnja (maks.)
      670 W
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,5 W
      Značajke za uštedu energije
      Smart Power
      Energetska klasa
      G

    • Podržana rezolucija zaslona

      Računalni formati
      • 640 x 350, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 848 x 480, 60 Hz
      • 960 x 720, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60,70 Hz
      • 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 900, 66 Hz
      • 1280 x 720, 60,70 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz
      • 1280 x 800, 60,75 Hz
      • 1280 x 960, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60,67, 75 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1400 x 1050 ,60, 75 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 24,25, 30,60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      Video formati
      • 480p, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 50, 60 Hz
      • 480i, 60Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimenzije

      Nosač za Smart Insert
      100 x 100 mm, 6x M4L6
      Širina uređaja
      1960,8  mm
      Visina uređaja
      1145,7  mm
      Masa
      74.49  kg
      Dubina uređaja
      101,3 mm(D_maksimalno) / 79,0 mm (D_zidni nosač)  mm
      Postavljena širina (inči)
      77,19  inča
      Postavljena visina (inči)
      45.11  inča
      Zidni nosač
      600 x 400 mm, M8
      Postavljena dubina (inči)
      3.98(D_Max)/3.11(D_Wallmount)  inča
      Širina prednje ploče
      17,8 mm (gore / desno / lijevo) x 31,7 mm (straga)

    • Masa

      Proizvod s ambalažom (kg)
      90,6  kg
      Proizvod s ambalažom (lb)
      199,74  lb
      Proizvod bez postolja (kg)
      74,49  kg
      Proizvod bez postolja (lb)
      164,22  lb

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Raspon temperature (rada)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  sat(i)
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 60  °C
      Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
      20 ~ 80 % (bez kondenzacije)
      Raspon vlage (spremanje) [RH]
      5 ~ 95 % (bez kondenzacije)

    • Multimedijske aplikacije

      USB reprodukcija videozapisa
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB reprodukcija slike
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Interni reproduktor

      Procesor
      MTK 9970A
      Memorija
      8 GB
      Pohrana
      32 GB eMMc
      Wifi
      2G/5G/6G 2T2R

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Krpica za čišćenje (x1)
      • HDMI kabel (3 m) (x1)
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • Kabel USB A na B (3 m) (x1)
      • AC mrežni kabel
      • Poklopac AC sklopke
      • Kvačica za kabel (x3)
      • DVI - I kabel (1,8 m) (x1)
      • Kabel IR senzora (1,8 m) (x1)
      • Logotip Philips (x1)
      • Kratke upute za korisnike (x1)
      • RS232 kabel
      • Kabel za lančanu vezu RS232 (x1)
      • Pisaljka (x2)
      • Poklopac otvora za USB i vijci
      Dodatna oprema (opcija)
      Hardverski ključevi za interakciju

    • Razno

      Jezici prikaza na zaslonu
      • Arapski
      • Nizozemski
      • Danski
      • Engleski
      • Francuski
      • Finski
      • Njemački
      • Talijanski
      • Japanski
      • Norveški
      • Poljski
      • Portugalski
      • Ruski
      • Španjolski
      • Švedski
      • Pojednostavljeni kineski
      • Turski
      • Tradicionalni kineski
      Jamstvo
      5-godišnje jamstvo
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • FCC, klasa A
      • RoHS
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • Interaktivnost

      Tehnologija više dodira
      Infracrveni dodirni bez razmaka
      Dodirne točke
      20 dodirnih točaka u isto vrijeme
      Plug and play
      Sukladnost HID standardu
      Zaštitno staklo
      • Sprječava odbljesak
      • Filtar za plavu svjetlost
      • Kaljeno sigurnosno staklo 7MOHS

    Što se nalazi u kutiji?

    Druge stavke u pakiranju

    • Opcionalna dodatna oprema: hardverski ključevi za interakciju
    Badge-D2C

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