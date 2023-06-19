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    Signage Solutions Višedodirni zaslon

    86BDL3652T/00

    Interaktivni zaslon za učionice

    Ostvarite najveću uključenost i nadahnite suradnju s interaktivnim zaslonom Philips T-Line. Uz ojačano staklo koje sprječava odbljesak, ovi zasloni sa sustavom Android izrađeni su za zahtjevnu svakodnevnu upotrebu te sadrže do 20 dodirnih točaka

    Signage Solutions Višedodirni zaslon

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    Interaktivni zaslon za učionice

    Opremljen tehnologijom za više dodira

    • 86"
    • Sa sustavom Android
    • Višestruki dodir
    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

    OPS utor omogućuje računalno ugrađivanje bez kabela

    OPS utor omogućuje računalno ugrađivanje bez kabela

    Integrirajte punokrvno računalo ili Android CRD50 modul izravno u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. OPS utor sadrži sve veze potrebne za pokretanje rješenja s utorom, uključujući napajanje.

    Android: pokrenite vlastitu aplikaciju ili odaberite omiljenu aplikaciju za pokretanje

    Android OS integriran u zaslon omogućava vam rad s najrazvijenijim operacijskim sustavom na svijetu, a možete i spremiti vlastitu aplikaciju izravno na zaslon. Osim toga, možete odabrati sadržaj iz velike biblioteke Android aplikacija i reproducirati ga iz nje. Ugrađeni modul za raspored omogućava vam da aplikacije i sadržaj rasporedite prema kupcima i dijelu dana, dok je uz značajku automatske orijentacije prikazivanje sadržaja u okomitom ili vodoravnom položaju postiže jednostavnim okretanjem zaslona.

    Tehnologija više dodira koja podržava 20 dodirnih točaka

    Kreirajte nezaboravan interaktivni doživljaj uz do 20 dodirnih točaka u isto vrijeme. Savršen za suradničke i natjecateljske primjene, ovaj zaslon publiku povezuje sa svakim sadržajem – stoga je idealan za obrazovanje, javne događaje, korporacije, ugostiteljstvo i maloprodaju. Dodirna upravljačka podržava HID, što omogućuje istinsko plug-and-play iskustvo.

    Ugrađen način rada zaslonske ploče

    Nadahnite živahnu suradnju u načinu za zaslonsku ploču. Jednostavnim uključenjem ove značajke zaslon pretvarate u prazno platno po kojem različiti korisnici mogu crtati ručno i namjenskim markerima za zaslon. Sve sa zaslona potom je moguće pohraniti radi lakog ispisivanja ili dijeljenja datoteke.

    Bežično dijeljenje zaslona i napredna suradnja

    Prikažite četiri sadržaja na jednom zaslonu. Bežično dijeljenje zaslona omogućuje istovremeno povezivanje više uređaja za brzu zamjenu sadržaja po potrebi. Iskoristite postojeću Wi-Fi mrežu za trenutačno i sigurno povezivanje uređaja ili primijenite naše interaktivne HDMI hardverske ključeve za izravno odašiljanje na zaslon, bez povezivanja s osiguranom/zaštićenom mrežom.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Dijagonala zaslona (u cm)
      217.4  cm
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      85.6  inča
      Omjer širine i visine
      16:9
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,4935 x 0,4935 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svjetlina
      420  cd/m²
      Boje zaslona
      1,07 milijardi
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      1200:1
      Dinamički kontrast
      500,000:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      8  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      178  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      178  stupanj
      Napredne značajke slike
      • 3/2 - 2/2 Motion Pull Down
      • 3D kombinirani filtar
      • Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta
      • Progresivno skeniranje
      • 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      Premaz površine
      Premaz za sprječavanje odsjaja
      Tehnologija zaslona
      IPS
      Operativni sustav
      Android 9

    • Mogućnost povezivanja

      Audio izlaz
      Priključnica od 3,5 mm (x2)
      Video ulaz
      • Display Port 1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x4)
      • USB 2,0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      • USB-C
      Audio ulaz
      Priključak od 3,5 mm (x1)
      Ostali priključci
      • OPS
      • mikro SD
      Video izlaz
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI – D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      Vanjska kontrola
      • IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm

    • Praktičnost

      Položaj
      • Okomiti (12/7)
      • Vodoravni (18/7)
      Funkcije za zaštitu zaslona
      Niska razina svjetline
      Kontrola tipkovnicom
      • Skriveno
      • Može se zaključati
      Signal za daljinsko upravljanje
      Može se zaključati
      Prijenos signala
      • DisplayPort
      • RS232
      • IR prijenos signala (petlja)
      Jednostavna instalacija
      Smart Insert
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Dodatne pogodnosti
      Ručke za nošenje
      Radne značajke slike
      Napredna kontrola boje
      Može se kontrolirati putem mreže
      • RS232
      • RJ45

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 20 W RMS

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      100 – 240 V~, 50 – 60 Hz, 7,5 A
      Potrošnja (uobičajena)
      390  W
      Potrošnja (maks.)
      650 W
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,5 W
      Značajke za uštedu energije
      Smart Power
      Energetska klasa
      G

    • Podržana rezolucija zaslona

      Računalni formati
      • 640 x 350, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 848 x 480, 60 Hz
      • 960 x 720, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60,70 Hz
      • 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 900, 66 Hz
      • 1280 x 720, 60,70 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz
      • 1280 x 800, 60,75 Hz
      • 1280 x 960, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60,67, 75 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1400 x 1050 ,60, 75 Hz
      • 1440 x 900, 60, 75Hz
      • 1440 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 24,25, 30,60 Hz
      Video formati
      • 480p, 60 Hz
      • 576 p, 50 Hz
      • 720p, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 4K x 2K

    • Dimenzije

      Nosač za Smart Insert
      100 mm x 100 mm, 6x M4L6
      Širina uređaja
      1961,00  mm
      Masa proizvoda
      74,3  kg
      Visina uređaja
      1132,30  mm
      Dubina uređaja
      80,5 mm(D sa zidnim nosačem) / 108,4 mm (D s poklopcem zvučnika)  mm
      Postavljena širina (inči)
      77,20  inča
      Postavljena visina (inči)
      44.58  inča
      Zidni nosač
      600 (V) x 400 (O) mm, M8
      Postavljena dubina (inči)
      3.17(D@wall mount) / 4.27 (D@speaker cover)  inča
      Širina prednje ploče
      17,8 mm (ujednačeno)
      Masa proizvoda (lb)
      163,8  lb

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Raspon temperature (rada)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  sat(i)
      Relativna vlažnost
      20 ~ 80 % (u uporabi),5 – 95 % (pohrana)  %
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedijske aplikacije

      USB reprodukcija videozapisa
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      USB reprodukcija slike
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Interni reproduktor

      Procesor
      MTK5680
      GPU
      DDR4 4GB
      Memorija
      4 GB RAM
      Pohrana
      32 GB eMMc
      Wifi
      • AP(WC0SR2511-88112BU)
      • STA(WCT5GM2511MT7668AU)

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Krpica za čišćenje (x1)
      • DVI-D kabel (1,8 m)
      • Vijak M2 (x2)
      • Vijak M3 (x2)
      • Logotip Philips (x1)
      • Kabel za lančanu vezu RS232
      • Pisaljka (x2)
      • Dodirni USB (x1)
      • Poklopac za USB (x1)
      • AC mrežni kabel
      • Baterije za daljinski upravljač
      • HDMI kabel
      • Kabel IR senzora (1,8 m) (x1)
      • Kratke upute za korisnike (x1)
      • Daljinski upravljač (x1)
      • RS232 kabel
      Dodatna oprema (opcija)
      Hardverski ključevi za interakciju

    • Razno

      Jezici prikaza na zaslonu
      • Arapski
      • Nizozemski
      • Danski
      • Engleski
      • Francuski
      • Finski
      • Njemački
      • Talijanski
      • Japanski
      • Norveški
      • Poljski
      • Portugalski
      • Ruski
      • Španjolski
      • Švedski
      • Pojednostavljeni kineski
      • Turski
      • Tradicionalni kineski
      Jamstvo
      5-godišnje jamstvo
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • FCC, klasa A
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • EAC
      • EMF
      • PSB
      • ETL

    • Interaktivnost

      Tehnologija više dodira
      Infracrveni dodirni bez razmaka
      Dodirne točke
      20 dodirnih točaka u isto vrijeme
      Plug and play
      Sukladnost HID standardu
      Zaštitno staklo
      • Sprječava odbljesak
      • Kaljeno sigurnosno staklo

    Što se nalazi u kutiji?

    Druge stavke u pakiranju

    • Opcionalna dodatna oprema: hardverski ključevi za interakciju
    Badge-D2C

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