Android: pokrenite vlastitu aplikaciju ili odaberite omiljenu aplikaciju za pokretanje

Android OS integriran u zaslon omogućava vam rad s najrazvijenijim operacijskim sustavom na svijetu, a možete i spremiti vlastitu aplikaciju izravno na zaslon. Osim toga, možete odabrati sadržaj iz velike biblioteke Android aplikacija i reproducirati ga iz nje. Ugrađeni modul za raspored omogućava vam da aplikacije i sadržaj rasporedite prema kupcima i dijelu dana, dok je uz značajku automatske orijentacije prikazivanje sadržaja u okomitom ili vodoravnom položaju postiže jednostavnim okretanjem zaslona.