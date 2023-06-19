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    Signage Solutions E-Line zaslon

    86BDL3052E/00

    Interaktivni edukacijski zaslon

    Dodirni zaslon Philips E-Line maksimalno povećava angažiranost i potiče suradnju uz do 20 dodirnih točaka. Sa sustavom Android i ojačanim staklom koje sprječava odbljesak, osmišljen je da odolijeva zahtjevnoj svakodnevnoj uporabi u učionici.

    Signage Solutions E-Line zaslon

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    Interaktivni edukacijski zaslon

    Opremljen tehnologijom za više dodira

    • 86"
    • Sa sustavom Android
    • Višestruki dodir
    OPS utor omogućuje računalno ugrađivanje bez kabela

    OPS utor omogućuje računalno ugrađivanje bez kabela

    Integrirajte punokrvno računalo ili Android CRD50 modul izravno u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. OPS utor sadrži sve veze potrebne za pokretanje rješenja s utorom, uključujući napajanje.

    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

    Android: pokrenite vlastitu aplikaciju ili odaberite omiljenu aplikaciju za pokretanje

    Android OS integriran u zaslon omogućava vam rad s najrazvijenijim operacijskim sustavom na svijetu, a možete i spremiti vlastitu aplikaciju izravno na zaslon. Osim toga, možete odabrati sadržaj iz velike biblioteke Android aplikacija i reproducirati ga iz nje. Ugrađeni modul za raspored omogućava vam da aplikacije i sadržaj rasporedite prema kupcima i dijelu dana, dok je uz značajku automatske orijentacije prikazivanje sadržaja u okomitom ili vodoravnom položaju postiže jednostavnim okretanjem zaslona.

    Tehnologija više dodira koja podržava 20 dodirnih točaka

    Kreirajte nezaboravan interaktivni doživljaj uz do 20 dodirnih točaka u isto vrijeme. Savršen za suradničke i natjecateljske primjene, ovaj zaslon publiku povezuje sa svakim sadržajem – stoga je idealan za obrazovanje, javne događaje, korporacije, ugostiteljstvo i maloprodaju. Dodirna upravljačka podržava HID, što omogućuje istinsko plug-and-play iskustvo.

    Ugrađen način rada zaslonske ploče

    Nadahnite živahnu suradnju u načinu za zaslonsku ploču. Jednostavnim uključenjem ove značajke zaslon pretvarate u prazno platno po kojem različiti korisnici mogu crtati ručno i namjenskim markerima za zaslon. Sve sa zaslona potom je moguće pohraniti radi lakog ispisivanja ili dijeljenja datoteke.

    Površina zaslona

    Zaštita od odbljesaka, odsjaja i otisaka prstiju; tvrdoća 7 MoH.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Dijagonala zaslona (u cm)
      218.44  cm
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      86  inča
      Omjer širine i visine
      16:9
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,4935 (V) x 0,4935 (O) [mm]
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Boje zaslona
      1,07 B
      Svjetlina (nakon stakla)
      380  cd/m²
      Svjetlina (prije stakla)
      410  cd/m²
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      4000:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      8  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      178  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      178  stupanj
      Napredne značajke slike
      • 3/2 - 2/2 Motion Pull Down
      • 3D kombinirani filtar
      • Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta
      • Progresivno skeniranje
      • 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      Tehnologija zaslona
      VA
      Operativni sustav
      Android 8.0
      OS UI razlučivost
      1920 x 1080 pri 60 Hz

    • Mogućnost povezivanja

      Audio izlaz
      Minipriključnica od 3,5 mm (x1)
      Video ulaz
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • VGA (analogni, D-Sub) (x1)
      • USB 2.0 (x4)
      • USB-C (do 65 W)
      Audio ulaz
      Minipriključnica od 3,5 mm (x1)
      Ostali priključci
      • OPS
      • mikro SD
      • USB-B (x3)
      Vanjska kontrola
      • IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm

    • Praktičnost

      Položaj
      Vodoravni (18/7)
      Funkcije za zaštitu zaslona
      Pomak piksela, niska razina svjetline
      Kontrola tipkovnicom
      Može se zaključati
      Signal za daljinsko upravljanje
      Može se zaključati
      Prijenos signala
      • RS232
      • IR prijenos signala (petlja)
      Jednostavna instalacija
      • AC izlaz
      • Smart Insert
      Dodatne pogodnosti
      Ručke za nošenje
      Može se kontrolirati putem mreže
      • RS232
      • RJ45

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 15 W

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
      Potrošnja (uobičajena)
      250  W
      Potrošnja (maks.)
      507 W
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,5 W
      Značajke za uštedu energije
      Smart Power
      Energetska klasa
      G

    • Podržana rezolucija zaslona

      Računalni formati
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 75 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      Video formati
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576 p, 50 Hz

    • Dimenzije

      Nosač za Smart Insert
      100 x 100 mm, 6x M4L6
      Širina uređaja
      1960,8  mm
      Visina uređaja
      1145,7  mm
      Masa
      74.38  kg
      Dubina uređaja
      101,3 mm(D_maksimalno) / 79,0 mm (D_zidni nosač)  mm
      Postavljena širina (inči)
      77,19  inča
      Postavljena visina (inči)
      45.11  inča
      Zidni nosač
      600 x 400 mm, M8
      Postavljena dubina (inči)
      3.98(D_Max)/3.11(D_Wallmount)  inča
      Širina prednje ploče
      17,8 mm (gore / desno / lijevo) x 31,7 mm (straga)

    • Masa

      Proizvod s ambalažom (kg)
      90,7  kg
      Proizvod s ambalažom (lb)
      199,96  lb
      Proizvod bez postolja (kg)
      74,38  kg
      Proizvod bez postolja (lb)
      163,98  lb

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Raspon temperature (rada)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  sat(i)
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20~60  °C
      Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
      20 ~ 80 % (bez kondenzacije)
      Raspon vlage (spremanje) [RH]
      5 ~ 95 % (bez kondenzacije)

    • Multimedijske aplikacije

      USB reprodukcija videozapisa
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP9
      USB reprodukcija slike
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • Interni reproduktor

      Procesor
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Memorija
      3 GB DDR3
      Pohrana
      16 GB EMMC

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Krpica za čišćenje (x1)
      • HDMI kabel (3 m) (x1)
      • Kabel IR senzora (1,8 m) (x1)
      • Logotip Philips (x1)
      • Kratke upute za korisnike (x1)
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • Kabel za lančanu vezu RS232 (x1)
      • Pisaljka (x2)
      • Kabel USB A na B (3 m) (x1)
      • RS232 kabel
      • AC mrežni kabel
      • Kvačica za kabel (x3)
      • Poklopac AC sklopke i vijak x1
      • DVI-D kabel
      • Poklopac otvora za USB i vijci
      Dodatna oprema (opcija)
      Hardverski ključevi za interakciju

    • Razno

      Jezici prikaza na zaslonu
      • Arapski
      • Nizozemski
      • Danski
      • Engleski
      • Francuski
      • Finski
      • Njemački
      • Talijanski
      • Japanski
      • Norveški
      • Poljski
      • Portugalski
      • Ruski
      • Španjolski
      • Švedski
      • Pojednostavljeni kineski
      • Turski
      • Tradicionalni kineski
      Jamstvo
      5-godišnje jamstvo
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • FCC, klasa A
      • RoHS
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • Interaktivnost

      Tehnologija više dodira
      Infracrveni dodirni bez razmaka
      Dodirne točke
      20 dodirnih točaka u isto vrijeme
      Plug and play
      Sukladnost HID standardu
      Zaštitno staklo
      • Sprječava odbljesak
      • Kaljeno sigurnosno staklo 7MOHS

    Što se nalazi u kutiji?

    Druge stavke u pakiranju

    • Opcionalna dodatna oprema: hardverski ključevi za interakciju
    Badge-D2C

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