Dizajniran za užurbani tempo života, MediaSuite odlikuje se naprednim mogućnostima povezivanja i raznolikim postavkama konfiguracije. Ugrađeni Chromecast omogućuje jednostavan i brz prijenos sadržaja, a Android™ i Google Play trgovina pružaju vam nebrojene mogućnosti.
Ovaj proizvod ispunjava uvjete za olakšavanje PDV-a
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Ažuriranja sustava Android pružaju najnovije funkcije
Philips profesionalni zasloni sa sustavom Android brzi su, svestrani i s jednostavnom navigacijom. Optimizirani su za originalne Android aplikacije, a mrežne aplikacije možete instalirati i izravno na zaslon. Automatska ažuriranja brinu se da te aplikacije uvijek budu najnovije.
Ugrađeni Chromecast™ za jednostavno dijeljenje sadržaja
Omogućite trenutačno i sigurno bežično emitiranje filmova, prezentacija i mnogih drugih sadržaja s pametnih uređaja (mobilnih telefona, prijenosnih računala, tableta) u rezoluciji do 4K. Chromecast je cijenom prihvatljiv, za njega nije potreban nikakav dodatni hardver, a siguran je i za profesionalnu uporabu. Korisnici trebaju jednostavno dodirnuti ikonu Chromecast na svojem pametnom uređaju kako bi započeli prijenos sadržaja uživo s tisuća aplikacija s omogućenim emitiranjem, a njihov pametni uređaj pretvara se u daljinski upravljač.
Pristup trgovini Google Play Store za aplikacije i multimedijske sadržaje
Potpun pristup cijeloj trgovini Google Play Store omogućuje jednostavno dodavanje aplikacija, igara, glazbe, filmova i drugih sadržaja vašem profesionalnom zaslonu tvrtke Philips. Novi poslovni alati i dodatne opcije zabave svakodnevno se dodaju u katalog, pa ćete uvijek imati pristup novim globalnim trendovima.
Prilagodljivo korisničko sučelje za prilagođene logotipe i boje
Philips MediaSuite nudi jasno korisničko sučelje kojim je lako navigirati, a koje možete prilagoditi vlastitim brendom. Jednostavno traci za pretraživanje dodajte svoj logotip i boje kako biste povećali vidljivost svoje marke.
Instalirajte aplikacije i upravljajte njima daljinski uz AppControl
Preuzmite potpunu, centraliziranu kontrolu nad aplikacijama koje su instalirane na vaše Philips profesionalne zaslone. AppControl vam omogućuje instalaciju, brisanje i upravljanje aplikacijama na odabranim zaslonima ili na cijeloj mreži kako biste mogli ponuditi personalizirani doživljaj svojim gostima i korisnicima bez obzira na to kolikim brojem televizora upravljate.
Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control
Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN ili RF) veze. CMND & Control omogućuje vam pokretanje ključnih funkcija, poput ažuriranja softvera i postavki te praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili većim brojem televizora, uz CMND & Control upravljanje vašim uređajima nikad nije bilo jednostavnije.
Stvorite personalizirani doživljaj uz CMND & Check-in
Neka se vaši posjetitelji osjećaju dobrodošlima. CMND & Check-in vam omogućuje korištenje individualnim informacijama, kao što su ime i jezik kako bi stvorio personalizirani doživljaj. Bilo da dodajete posebne sadržaje za hotelske goste, racionalizirate postupak naplate ili nudite pakete s većim brojem kanala.
Ugrađeni Netflix s posebnim gumbom na daljinskom upravljaču
Ugrađeni Netflix omogućuje vam lakši, brži i praktičniji pristup novim filmovima i televizijskim emisijama s vašeg računa. Nema potrebe za vanjskim uređajima za reprodukciju ili satelitskom televizijom, pa su vam troškovi manji, a nenametljiva instalacija osigurava moderan izgled prostora. Poseban gumb za Netflix na daljinskom upravljaču omogućuje trenutačan pristup i učinkovitu upotrebu. Na aktivaciju usluge Netflix primjenjuju se uvjeti i odredbe.
Google Assistant™ omogućuje brže i pametnije upravljanje
Uz daljinski upravljač s omogućenom opcionalnom značajkom Google Assistant™ (22AV2025B/00) na raspolaganju vam je glasovno upravljanje i brže dobivanje odgovora. Otvorite YouTube. Pojačajte glasnoću. Reproducirajte omiljene pjesme i trenutačno saznajte sve informacije koje su vam potrebne, kao što su meteorološki podaci, popis obaveza te čak izgovorene prijevode. Uz Google Assistant™ mogućnosti su neograničene.
Tehničke specifikacije
Slika/zaslon
Veličina dijagonale zaslona (inč)
75
inča
Dijagonala zaslona (u cm)
189
cm
Zaslon
4K Ultra HD LED
Rezolucija zaslona
3840 x 2160p
Svjetlina
400
cd/m²
Podržana rezolucija zaslona
HDMI
Do 3840x2160p pri 60 Hz
Tuner
Ostali: do 1920x1080p pri 60 Hz
T2 HEVC: do 3840x2160 pri 60 Hz
USB, LAN
HEVC: do 3840x2160 pri 60 Hz
Ostali: do 1920x1080p pri 60 Hz
Tjuner / Prijem / Prijenos
Digitalni televizor
DVB-T/T2/C
HEVC UHD (do 2160p60)
Analogni TV prijemnik
PAL
IP reprodukcija
Multicast
Unicast
HLS
Kanali za OTT aplikacije
Android TV
OS
Android TV™ 9 (Pie)
Prethodno instalirane aplikacije
Netflix*
YouTube
Google Play Store*
Google Play Movies
Google Play Games
YouTube Music
Kapacitet memorije (Flash)
16 GB*
Značajke za hotele
Način rada za hotele
Uključivanje upravljanja postavkama
Ograničenje glasnoće
Zaključavanje izbornika za instalaciju
Zaključavanje izbornika
Zaključavanje kontrole joystick gumbom
Zatvorski način rada
Kontrola snage
Način s kratkim uputama
Automatsko uključivanje
Automatsko isključivanje
Vaš brand
Prilagodljivi početni zaslon
Prilagodljiva aplikacija dobrodošlice
Naziv lokacije (ID zemljopisnih naziva)
CMND&Create
Prilagođena upravljačka ploča (HTML&APK)
CMND&Control
Uređivač kanala izvan mreže
Uređivač postavki izvan mreže
IP/RF udaljeno upravljanje
Upravljanje skupinom televizora
Lokalna ažuriranja putem USB-a
Trenutno početno kloniranje
Upravljanje
AppControl
JEDI originalno Android upravljanje televizorom
JSON API za upravljanje televizorom – JAPIT
Serial Xpress Protocol
Crestron Connected
Joystick
Interaktivni DRM
VSecure
Playready Smoothstreaming
Securemedia
Generiranje prihoda
MyChoice
Daljinski upravljač
Detektiranje niske razine baterije
Zaključavanje poklopca odjeljka za bateriju daljinskog upravljača
CMND&Check-In
Ime i prezime gosta
Jezik kojim gost govori
Poruke
Naplati na televizoru
Brza odjava
Dijeljenje
Ugrađena značajka Chromecast Ultra
Sigurno dijeljenje
Dijeljenje preko upravljane mreže
Praktičnost
Google Assistant*
Prijava na Google račun
Vremenska prognoza
>40 podržanih jezika izbornika
Sat u isključenom stanju
Theme TV
Alarm za buđenje
Automatsko isključivanje
Značajke za zdravstveni sektor
Upravljanje
Višenamjenski daljinski upravljač
Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre