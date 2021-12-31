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    Profesionalni TV

    75HFL6214U/12

    Pametnije povezivanje

    Dizajniran za užurbani tempo života, MediaSuite odlikuje se naprednim mogućnostima povezivanja i raznolikim postavkama konfiguracije. Ugrađeni Chromecast omogućuje jednostavan i brz prijenos sadržaja, a Android™ i Google Play trgovina pružaju vam nebrojene mogućnosti.

    Profesionalni TV

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    Pametnije povezivanje

    uz ugrađeni Chromecast i Netflix

    • MediaSuite od 75 inča
    • sa sustavom Android™

    Ažuriranja sustava Android pružaju najnovije funkcije

    Philips profesionalni zasloni sa sustavom Android brzi su, svestrani i s jednostavnom navigacijom. Optimizirani su za originalne Android aplikacije, a mrežne aplikacije možete instalirati i izravno na zaslon. Automatska ažuriranja brinu se da te aplikacije uvijek budu najnovije.

    Ugrađeni Chromecast™ za jednostavno dijeljenje sadržaja

    Omogućite trenutačno i sigurno bežično emitiranje filmova, prezentacija i mnogih drugih sadržaja s pametnih uređaja (mobilnih telefona, prijenosnih računala, tableta) u rezoluciji do 4K. Chromecast je cijenom prihvatljiv, za njega nije potreban nikakav dodatni hardver, a siguran je i za profesionalnu uporabu. Korisnici trebaju jednostavno dodirnuti ikonu Chromecast na svojem pametnom uređaju kako bi započeli prijenos sadržaja uživo s tisuća aplikacija s omogućenim emitiranjem, a njihov pametni uređaj pretvara se u daljinski upravljač.

    Pristup trgovini Google Play Store za aplikacije i multimedijske sadržaje

    Potpun pristup cijeloj trgovini Google Play Store omogućuje jednostavno dodavanje aplikacija, igara, glazbe, filmova i drugih sadržaja vašem profesionalnom zaslonu tvrtke Philips. Novi poslovni alati i dodatne opcije zabave svakodnevno se dodaju u katalog, pa ćete uvijek imati pristup novim globalnim trendovima.

    Prilagodljivo korisničko sučelje za prilagođene logotipe i boje

    Philips MediaSuite nudi jasno korisničko sučelje kojim je lako navigirati, a koje možete prilagoditi vlastitim brendom. Jednostavno traci za pretraživanje dodajte svoj logotip i boje kako biste povećali vidljivost svoje marke.

    Instalirajte aplikacije i upravljajte njima daljinski uz AppControl

    Preuzmite potpunu, centraliziranu kontrolu nad aplikacijama koje su instalirane na vaše Philips profesionalne zaslone. AppControl vam omogućuje instalaciju, brisanje i upravljanje aplikacijama na odabranim zaslonima ili na cijeloj mreži kako biste mogli ponuditi personalizirani doživljaj svojim gostima i korisnicima bez obzira na to kolikim brojem televizora upravljate.

    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN ili RF) veze. CMND & Control omogućuje vam pokretanje ključnih funkcija, poput ažuriranja softvera i postavki te praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili većim brojem televizora, uz CMND & Control upravljanje vašim uređajima nikad nije bilo jednostavnije.

    Stvorite personalizirani doživljaj uz CMND & Check-in

    Neka se vaši posjetitelji osjećaju dobrodošlima. CMND & Check-in vam omogućuje korištenje individualnim informacijama, kao što su ime i jezik kako bi stvorio personalizirani doživljaj. Bilo da dodajete posebne sadržaje za hotelske goste, racionalizirate postupak naplate ili nudite pakete s većim brojem kanala.

    Ugrađeni Netflix s posebnim gumbom na daljinskom upravljaču

    Ugrađeni Netflix omogućuje vam lakši, brži i praktičniji pristup novim filmovima i televizijskim emisijama s vašeg računa. Nema potrebe za vanjskim uređajima za reprodukciju ili satelitskom televizijom, pa su vam troškovi manji, a nenametljiva instalacija osigurava moderan izgled prostora. Poseban gumb za Netflix na daljinskom upravljaču omogućuje trenutačan pristup i učinkovitu upotrebu. Na aktivaciju usluge Netflix primjenjuju se uvjeti i odredbe.

    Google Assistant™ omogućuje brže i pametnije upravljanje

    Uz daljinski upravljač s omogućenom opcionalnom značajkom Google Assistant™ (22AV2025B/00) na raspolaganju vam je glasovno upravljanje i brže dobivanje odgovora. Otvorite YouTube. Pojačajte glasnoću. Reproducirajte omiljene pjesme i trenutačno saznajte sve informacije koje su vam potrebne, kao što su meteorološki podaci, popis obaveza te čak izgovorene prijevode. Uz Google Assistant™ mogućnosti su neograničene.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      75  inča
      Dijagonala zaslona (u cm)
      189  cm
      Zaslon
      4K Ultra HD LED
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160p
      Svjetlina
      400  cd/m²

    • Podržana rezolucija zaslona

      HDMI
      Do 3840x2160p pri 60 Hz
      Tuner
      • Ostali: do 1920x1080p pri 60 Hz
      • T2 HEVC: do 3840x2160 pri 60 Hz
      USB, LAN
      • HEVC: do 3840x2160 pri 60 Hz
      • Ostali: do 1920x1080p pri 60 Hz

    • Tjuner / Prijem / Prijenos

      Digitalni televizor
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (do 2160p60)
      Analogni TV prijemnik
      PAL
      IP reprodukcija
      • Multicast
      • Unicast
      • HLS
      • Kanali za OTT aplikacije

    • Android TV

      OS
      Android TV™ 9 (Pie)
      Prethodno instalirane aplikacije
      • Netflix*
      • YouTube
      • Google Play Store*
      • Google Play Movies
      • Google Play Games
      • YouTube Music
      Kapacitet memorije (Flash)
      16 GB*

    • Značajke za hotele

      Način rada za hotele
      • Uključivanje upravljanja postavkama
      • Ograničenje glasnoće
      • Zaključavanje izbornika za instalaciju
      • Zaključavanje izbornika
      • Zaključavanje kontrole joystick gumbom
      • Zatvorski način rada
      Kontrola snage
      • Način s kratkim uputama
      • Automatsko uključivanje
      • Automatsko isključivanje
      Vaš brand
      • Prilagodljivi početni zaslon
      • Prilagodljiva aplikacija dobrodošlice
      • Naziv lokacije (ID zemljopisnih naziva)
      • CMND&Create
      • Prilagođena upravljačka ploča (HTML&APK)
      CMND&Control
      • Uređivač kanala izvan mreže
      • Uređivač postavki izvan mreže
      • IP/RF udaljeno upravljanje
      • Upravljanje skupinom televizora
      • Lokalna ažuriranja putem USB-a
      • Trenutno početno kloniranje
      Upravljanje
      • AppControl
      • JEDI originalno Android upravljanje televizorom
      • JSON API za upravljanje televizorom – JAPIT
      • Serial Xpress Protocol
      • Crestron Connected
      • Joystick
      Interaktivni DRM
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      • Securemedia
      Generiranje prihoda
      MyChoice
      Daljinski upravljač
      • Detektiranje niske razine baterije
      • Zaključavanje poklopca odjeljka za bateriju daljinskog upravljača
      CMND&Check-In
      • Ime i prezime gosta
      • Jezik kojim gost govori
      • Poruke
      • Naplati na televizoru
      • Brza odjava
      Dijeljenje
      • Ugrađena značajka Chromecast Ultra
      • Sigurno dijeljenje
      • Dijeljenje preko upravljane mreže
      Praktičnost
      • Google Assistant*
      • Prijava na Google račun
      • Vremenska prognoza
      • >40 podržanih jezika izbornika
      • Sat u isključenom stanju
      • Theme TV
      • Alarm za buđenje
      • Automatsko isključivanje

    • Značajke za zdravstveni sektor

      Upravljanje
      • Višenamjenski daljinski upravljač
      • Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre
      Praktičnost
      • Povratna komunikacija
      • Neovisni glavni zvučnik je stišan
      Sigurnost
      • Dvostruka izolacija klase II
      • Inhibitor plamena

    • Multimedija

      Podrška za reprodukciju videozapisa
      • Formati: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Datoteke: AVI, MKV
      • VP9
      Podržani glazbeni formati
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 do v9.2)
      • WMA-PRO (v9 i v10)
      Podržani formati titlova
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      Podržani slikovni formati
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF

    • Zvuk

      Izlazna snaga zvuka
      20 (2 x 10)  W
      Izlaz za zvučnik za kupaonicu
      1,5 W mono 8 ohma
      Zvučnici
      • 2,0
      • Sa zvukom usmjerenim prema dolje
      Značajke za zvuk
      • DTS-HD
      • Kompatibilnost s Dolby Atmos
      • Dolby MS12D
      • AC-4
      • DTS Studio Sound

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
      Temperatura okoline
      0 °C do 40 °C
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,3 W
      Energetska klasa
      E
      EU energetska oznaka, snaga
      105  W
      Značajke za uštedu energije
      • Eco način rada
      • Programiranje automatskog isključivanja
      • Svjetlosni senzor
      Broj EPREL registracije
      943619

    • Dodatna oprema

      U kompletu
      • Higijenski RC 22AV2226A
      • 2 AA baterije
      • Kabel za napajanje
      • Jamstveni list
      • Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama
      Optimalno
      • Easy daljinski upravljač 22AV1601B/12
      • Vanjski sat 22AV1860A/12
      • DOCSIS kabelski modem 22AV1970A
      • Daljinski upravljač za postavljanje 22AV9574A/12
      • PPDS VESA stolno postolje

    • Bežično povezivanje

      Bežični LAN
      • 802.11 ac
      • Wifi-Direct

    • Gumb za povezivanje

      Antenski
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 2.0 s HDCP 2.2
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      HDMI3
      HDMI 2.0 s HDCP 2.2
      USB2
      USB 2.0
      Vanjska kontrola
      RJ-48
      Izlaz za zvučnik za kupaonicu
      Mini-priključak
      Vanjsko napajanje
      12 V, maks. 1,5 A

    • Priključci na bočnoj strani

      Utor Common Interface
      CI+ 1.3.2
      HDMI1
      HDMI 2.0 s HDCP 2.2
      Izlaz za slušalice
      Mini-priključak
      USB1
      USB 3.0

    • Napredne mogućnosti povezivanja

      RJ48
      • IC ulaz/izlaz
      • Sučelje Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reprodukcija jednim dodirom
      • Stanje pripravnosti sustava
      • RC prijenos signala
      • kontrola zvuka sustava
      HDMI
      • ARC (svi portovi)
      • Automatski odabir ulaza

    • Dizajn

      Boja
      Antracit siva
      Materijal
      Aluminijski okvir

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      1670  mm
      Visina uređaja
      960  mm
      Dubina uređaja
      68/83  mm
      Masa proizvoda
      32,3  kg
      Kompatibilan s nosačem za montažu na zid
      • 300 x 300 mm
      • M8

    Badge-D2C

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    • Netflix: primjenjuju se posebne odredbe i uvjeti koje trebate odobriti i primijeniti kako bi se omogućila aplikacija.
    • Google Cast zahtijeva pristup poslužiteljima tvrtke Google.
    • Dostupnost značajke Google Assistant ovisi o postavkama države i jezika. Za upotrebu značajke Google Assistant mora se upotrijebiti daljinski upravljač s funkcijom glasovnog upravljanja.
    • Dostupnost značajki ovisit će o implementaciji koju odabere osoba koja izvršava integraciju.
    • Philips ne jamči za dostupnost ili kontinuitet ispravnog funkcioniranja aplikacija.
    • Stvarna količina slobodne memorije može biti manja zbog načina prethodnog konfiguriranja uređaja
    • Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu uporabe televizora.
    • Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
    • Android, Google Play Chromecast registrirani su žigovi tvrtke Google LLC.

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