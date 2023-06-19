Druge stavke u pakiranju
- Opcionalna dodatna oprema: hardverski ključevi za interakciju
75BDL4052E/02
Interaktivni edukacijski zaslon
Nadahnite suradnju. Ostvarite najveću uključenost. Ovaj dodirni zaslon vrhunskih specifikacija Philips E-Line sa sustavom Android nudi poboljšanu kompatibilnost s edukacijskim softverom i programima, 20 dodirnih točaka i ojačano staklo koje sprječava odbljeske.
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Integrirajte punokrvno računalo ili Android CRD50 modul izravno u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. OPS utor sadrži sve veze potrebne za pokretanje rješenja s utorom, uključujući napajanje.
Kreirajte nezaboravan interaktivni doživljaj uz do 20 dodirnih točaka u isto vrijeme. Savršen za suradničke i natjecateljske primjene, ovaj zaslon publiku povezuje sa svakim sadržajem – stoga je idealan za obrazovanje, javne događaje, korporacije, ugostiteljstvo i maloprodaju. Dodirna upravljačka podržava HID, što omogućuje istinsko plug-and-play iskustvo.
Nadahnite živahnu suradnju u načinu za zaslonsku ploču. Jednostavnim uključenjem ove značajke zaslon pretvarate u prazno platno po kojem različiti korisnici mogu crtati ručno i namjenskim markerima za zaslon. Sve sa zaslona potom je moguće pohraniti radi lakog ispisivanja ili dijeljenja datoteke.
Prikažite četiri sadržaja na jednom zaslonu. Bežično dijeljenje zaslona omogućuje istovremeno povezivanje više uređaja za brzu zamjenu sadržaja po potrebi. Iskoristite postojeću Wi-Fi mrežu za trenutačno i sigurno povezivanje uređaja ili primijenite naše interaktivne HDMI hardverske ključeve za izravno odašiljanje na zaslon, bez povezivanja s osiguranom/zaštićenom mrežom.
Android OS integriran u zaslon omogućava vam rad s najrazvijenijim operacijskim sustavom na svijetu, a možete i spremiti vlastitu aplikaciju izravno na zaslon. Osim toga, možete odabrati sadržaj iz velike biblioteke Android aplikacija i reproducirati ga iz nje. Ugrađeni modul za raspored omogućava vam da aplikacije i sadržaj rasporedite prema kupcima i dijelu dana, dok je uz značajku automatske orijentacije prikazivanje sadržaja u okomitom ili vodoravnom položaju postiže jednostavnim okretanjem zaslona.
Zaštita od odbljesaka, odsjaja i otisaka prstiju; tvrdoća 7 MoH.
Oslobodite snagu, svestranost i inteligenciju zaslona Philips E-Line daljinskim upravljanjem putem platforme Wave. Ova revolucionarna platforma u računalnom oblaku daje vam potpunu kontrolu uz pojednostavljenu ugradnju i podešavanje, nadzor i kontrolu zaslona, nadogradnju programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanjem rasporeda napajanja. Štedi vrijeme i energiju te smanjuje negativan utjecaj na okoliš.
Slika/zaslon
Mogućnost povezivanja
Praktičnost
Zvuk
Snaga
Podržana rezolucija zaslona
Dimenzije
Masa
Radni uvjeti
Multimedijske aplikacije
Interni reproduktor
Dodatna oprema
Razno
Interaktivnost
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