75BDL4003H/02
Živopisna vidljivost u svim uvjetima osvjetljenja
Ostanite vidljivi danju i noću uz Philips H-Line zaslone visoke svjetline. Zapanjujuća jasnoća i kontrast čine ga savršenim rješenjem za prikaz atraktivnog sadržaja u izlozima i svijetlim prostorima. Od zračnih luka do trgovačkih centara i mnogih drugih lokacija.
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.
Integrirajte punokrvno računalo ili Android CRD50 modul izravno u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. OPS utor sadrži sve veze potrebne za pokretanje rješenja s utorom, uključujući napajanje.
Neophodna za zahtjevne komercijalne primjene, FailOver je revolucionarna tehnologija koja automatski reproducira sigurnosnu kopiju sadržaja na zaslonu u malo vjerojatnom slučaju pogreške multimedijskog reproduktora. Jednostavno odaberite primarnu ulaznu vezu i FailOver vezu i spremni ste za trenutnu zaštitu sadržaja.
Ugradite Android SoC (System-on-Chip) u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. Dodatni modul CRD50 je OPS uređaj koji donosi Android snagu obrade, bez potrebe za kabelima. Jednostavno ga pogurajte u OPS utor koji sadrži sve veze potrebne za pokretanje modula (uključujući napajanje).
Napredno upravljanje toplinom, Hight Tni Liquid Crystal ploče i ugrađeni senzori topline omogućuju rad pri visokim temperaturama u okruženju. Svjetlina zaslona do 2500 cd/m² za prostore s jakim osvjetljenjem. Polarizator zaslona kompatibilan s polariziranim sunčanim naočalama za bolju vidljivost sadržaja.
Digitalni zasloni visoke svjetline okrenuti prema ulici privlače pozornost u svim uvjetima osvjetljenja, povećavajući vidljivost trgovine i privlačeći potrošače. Spektakularna svjetlina do 3000 cd/m² osigurava veću vidljivost i čistu kvalitetu slike, čak i u uvjetima ekstremnog ambijentalnog osvjetljenja.
Slika/zaslon
Mogućnost povezivanja
Praktičnost
Zvuk
Snaga
Podržana rezolucija zaslona
Dimenzije
Radni uvjeti
Multimedijske aplikacije
Dodatna oprema
Razno
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