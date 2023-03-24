CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja

Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.