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  • Živopisna vidljivost u svim uvjetima osvjetljenja Živopisna vidljivost u svim uvjetima osvjetljenja Živopisna vidljivost u svim uvjetima osvjetljenja

    Signage Solutions H-Line zaslon

    75BDL4003H/00

    Živopisna vidljivost u svim uvjetima osvjetljenja

    Ostanite vidljivi danju i noću uz Philips H-Line zaslone visoke svjetline. Zapanjujuća jasnoća i kontrast čine ga savršenim rješenjem za prikaz atraktivnog sadržaja u izlozima i svijetlim prostorima. Od zračnih luka do trgovačkih centara i mnogih drugih lokacija.

    Signage Solutions H-Line zaslon

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    Živopisna vidljivost u svim uvjetima osvjetljenja

    Zaslon visoke svjetline za neprekidnu upotrebu

    • 75 inča
    • 3000 cd/m²
    • Ultra HD
    CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja

    CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja

    Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.

    OPS utor omogućuje računalno ugrađivanje bez kabela

    OPS utor omogućuje računalno ugrađivanje bez kabela

    Integrirajte punokrvno računalo ili Android CRD50 modul izravno u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. OPS utor sadrži sve veze potrebne za pokretanje rješenja s utorom, uključujući napajanje.

    FailOver. Kako nikad ne biste ostali bez slike na zaslonu

    Neophodna za zahtjevne komercijalne primjene, FailOver je revolucionarna tehnologija koja automatski reproducira sigurnosnu kopiju sadržaja na zaslonu u malo vjerojatnom slučaju pogreške multimedijskog reproduktora. Jednostavno odaberite primarnu ulaznu vezu i FailOver vezu i spremni ste za trenutnu zaštitu sadržaja.

    Dodatna Android snaga obrade uz dodatni modul CRD50

    Ugradite Android SoC (System-on-Chip) u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. Dodatni modul CRD50 je OPS uređaj koji donosi Android snagu obrade, bez potrebe za kabelima. Jednostavno ga pogurajte u OPS utor koji sadrži sve veze potrebne za pokretanje modula (uključujući napajanje).

    Dizajnirano za ekstremne uvjete

    Napredno upravljanje toplinom, Hight Tni Liquid Crystal ploče i ugrađeni senzori topline omogućuju rad pri visokim temperaturama u okruženju. Svjetlina zaslona do 2500 cd/m² za prostore s jakim osvjetljenjem. Polarizator zaslona kompatibilan s polariziranim sunčanim naočalama za bolju vidljivost sadržaja.

    Ulični digitalni prikaz iznimno visoke svjetline

    Digitalni zasloni visoke svjetline okrenuti prema ulici privlače pozornost u svim uvjetima osvjetljenja, povećavajući vidljivost trgovine i privlačeći potrošače. Spektakularna svjetlina do 3000 cd/m² osigurava veću vidljivost i čistu kvalitetu slike, čak i u uvjetima ekstremnog ambijentalnog osvjetljenja.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Dijagonala zaslona (u cm)
      189.3  cm
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      74.5  inča
      Omjer širine i visine
      16:9
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,429 x 0,429 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svjetlina
      3000  cd/m²
      Boje zaslona
      1,07 milijardi
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      1200:1
      Dinamički kontrast
      500,000:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      8  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      178  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      178  stupanj
      Napredne značajke slike
      • 3/2 - 2/2 Motion Pull Down
      • Progresivno skeniranje
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      Tehnologija zaslona
      IPS

    • Mogućnost povezivanja

      Audio izlaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video ulaz
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I (digitalni + analogni) 1x
      • HDMI 2.0 (x3)
      Audio ulaz
      Priključak od 3,5 mm
      Ostali priključci
      • OPS
      • USB 2.0 (x2)
      Video izlaz
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Vanjska kontrola
      • IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm

    • Praktičnost

      Položaj
      • Vodoravni (24/7)
      • Okomiti (24/7)
      Funkcije za zaštitu zaslona
      Pomak piksela, niska razina svjetline
      Kontrola tipkovnicom
      • Skriveno
      • Može se zaključati
      Signal za daljinsko upravljanje
      Može se zaključati
      Prijenos signala
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IR prijenos signala (petlja)
      Jednostavna instalacija
      • Ručke za nošenje
      • Smart Insert
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Može se kontrolirati putem mreže
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W RMS

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Potrošnja (uobičajena)
      510  W
      Potrošnja (maks.)
      790
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,5 W

    • Podržana rezolucija zaslona

      Računalni formati
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      Video formati
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576 p, 50 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      1688,2  mm
      Masa proizvoda
      54,1  kg
      Visina uređaja
      966,6  mm
      Dubina uređaja
      111,1  mm
      Postavljena širina (inči)
      66,46  inča
      Postavljena visina (inči)
      38.06  inča
      Zidni nosač
      600 x 400 mm, M8
      Postavljena dubina (inči)
      4.37  inča
      Širina prednje ploče
      18,8 (ravni okvir)
      Masa proizvoda (lb)
      119,27  lb
      Smart Insert – širina
      180  mm
      Smart Insert – visina
      300  mm

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Raspon temperature (rada)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  sat(i)
      Relativna vlažnost
      20 ~ 80  %
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 60  °C
      Upozorenje
      Ne upotrebljavati na izravnom sunčevom svjetlu bez provedbe dodatnih mjera zaštite.

    • Multimedijske aplikacije

      USB reprodukcija videozapisa
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      USB reprodukcija slike
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Komplet za poravnanje rubova
      • Logotip Philips (x1)
      • Kabel za lančanu vezu RS232
      • Stezaljka za žicu (x3)
      • Poklopac AC sklopke i vijak x1
      • Poklopac otvora za USB i vijci
      • AC mrežni kabel
      • HDMI kabel
      • Kabel IR senzora (1,8 m) (x1)
      • Komplet otvorenog okvira
      • Kratke upute za korisnike (x1)
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • RS232 kabel

    • Razno

      Jezici prikaza na zaslonu
      • Arapski
      • Engleski
      • Francuski
      • Njemački
      • Talijanski
      • Japanski
      • Poljski
      • Portugalski
      • Ruski
      • Španjolski
      • Pojednostavljeni kineski
      • Turski
      • Tradicionalni kineski
      Jamstvo
      3 godine jamstva
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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    • Za ugradnje koje mogu biti izložene izravnom sunčevom svjetlu preporuča se pročitati upute u korisničkom priručniku i letak s upozorenjem.

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