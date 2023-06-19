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- Opcionalna dodatna oprema: hardverski ključevi za interakciju
75BDL3052E/00
Interaktivni edukacijski zaslon
Dodirni zaslon Philips E-Line maksimalno povećava angažiranost i potiče suradnju uz do 20 dodirnih točaka. Sa sustavom Android i ojačanim staklom koje sprječava odbljesak, osmišljen je da odolijeva zahtjevnoj svakodnevnoj uporabi u učionici.
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Integrirajte punokrvno računalo ili Android CRD50 modul izravno u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. OPS utor sadrži sve veze potrebne za pokretanje rješenja s utorom, uključujući napajanje.
Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.
Android OS integriran u zaslon omogućava vam rad s najrazvijenijim operacijskim sustavom na svijetu, a možete i spremiti vlastitu aplikaciju izravno na zaslon. Osim toga, možete odabrati sadržaj iz velike biblioteke Android aplikacija i reproducirati ga iz nje. Ugrađeni modul za raspored omogućava vam da aplikacije i sadržaj rasporedite prema kupcima i dijelu dana, dok je uz značajku automatske orijentacije prikazivanje sadržaja u okomitom ili vodoravnom položaju postiže jednostavnim okretanjem zaslona.
Kreirajte nezaboravan interaktivni doživljaj uz do 20 dodirnih točaka u isto vrijeme. Savršen za suradničke i natjecateljske primjene, ovaj zaslon publiku povezuje sa svakim sadržajem – stoga je idealan za obrazovanje, javne događaje, korporacije, ugostiteljstvo i maloprodaju. Dodirna upravljačka podržava HID, što omogućuje istinsko plug-and-play iskustvo.
Nadahnite živahnu suradnju u načinu za zaslonsku ploču. Jednostavnim uključenjem ove značajke zaslon pretvarate u prazno platno po kojem različiti korisnici mogu crtati ručno i namjenskim markerima za zaslon. Sve sa zaslona potom je moguće pohraniti radi lakog ispisivanja ili dijeljenja datoteke.
Zaštita od odbljesaka, odsjaja i otisaka prstiju; tvrdoća 7 MoH.
Slika/zaslon
Mogućnost povezivanja
Praktičnost
Zvuk
Snaga
Podržana rezolucija zaslona
Dimenzije
Masa
Radni uvjeti
Multimedijske aplikacije
Interni reproduktor
Dodatna oprema
Razno
Interaktivnost
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