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    Signage Solutions E-Line zaslon

    65BDL3052E/00

    Interaktivni edukacijski zaslon

    Dodirni zaslon Philips E-Line maksimalno povećava angažiranost i potiče suradnju uz do 20 dodirnih točaka. Sa sustavom Android i ojačanim staklom koje sprječava odbljesak, osmišljen je da odolijeva zahtjevnoj svakodnevnoj uporabi u učionici.

    Signage Solutions E-Line zaslon

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    Interaktivni edukacijski zaslon

    Opremljen tehnologijom za više dodira

    • 65 inča
    • Sa sustavom Android
    • Višestruki dodir
    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

    OPS utor omogućuje računalno ugrađivanje bez kabela

    OPS utor omogućuje računalno ugrađivanje bez kabela

    Integrirajte punokrvno računalo ili Android CRD50 modul izravno u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. OPS utor sadrži sve veze potrebne za pokretanje rješenja s utorom, uključujući napajanje.

    Android: pokrenite vlastitu aplikaciju ili odaberite omiljenu aplikaciju za pokretanje

    Android OS integriran u zaslon omogućava vam rad s najrazvijenijim operacijskim sustavom na svijetu, a možete i spremiti vlastitu aplikaciju izravno na zaslon. Osim toga, možete odabrati sadržaj iz velike biblioteke Android aplikacija i reproducirati ga iz nje. Ugrađeni modul za raspored omogućava vam da aplikacije i sadržaj rasporedite prema kupcima i dijelu dana, dok je uz značajku automatske orijentacije prikazivanje sadržaja u okomitom ili vodoravnom položaju postiže jednostavnim okretanjem zaslona.

    Površina zaslona

    Zaštita od odbljesaka, odsjaja i otisaka prstiju; tvrdoća 7 MoH.

    Tehnologija više dodira koja podržava 20 dodirnih točaka

    Kreirajte nezaboravan interaktivni doživljaj uz do 20 dodirnih točaka u isto vrijeme. Savršen za suradničke i natjecateljske primjene, ovaj zaslon publiku povezuje sa svakim sadržajem – stoga je idealan za obrazovanje, javne događaje, korporacije, ugostiteljstvo i maloprodaju. Dodirna upravljačka podržava HID, što omogućuje istinsko plug-and-play iskustvo.

    Ugrađen način rada zaslonske ploče

    Nadahnite živahnu suradnju u načinu za zaslonsku ploču. Jednostavnim uključenjem ove značajke zaslon pretvarate u prazno platno po kojem različiti korisnici mogu crtati ručno i namjenskim markerima za zaslon. Sve sa zaslona potom je moguće pohraniti radi lakog ispisivanja ili dijeljenja datoteke.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Dijagonala zaslona (u cm)
      163.9  cm
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      65  inča
      Omjer širine i visine
      16:9
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,372 (V) x 0,372 (O) [mm]
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svjetlina
      350  cd/m²
      Boje zaslona
      1,07 B
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      1200:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      8  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      178  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      178  stupanj
      Napredne značajke slike
      • 3/2 - 2/2 Motion Pull Down
      • 3D kombinirani filtar
      • Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta
      • Progresivno skeniranje
      • 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      Tehnologija zaslona
      ADS
      Operativni sustav
      Android 8.0
      OS UI razlučivost
      1920 x 1080 pri 60 Hz

    • Mogućnost povezivanja

      Audio izlaz
      Minipriključnica od 3,5 mm (x1)
      Video ulaz
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • VGA (analogni, D-Sub) (x1)
      • USB 2.0 (x4)
      • USB-C (do 65 W)
      Audio ulaz
      Minipriključnica od 3,5 mm (x1)
      Ostali priključci
      • OPS
      • mikro SD
      • USB-B (x3)
      Vanjska kontrola
      • IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm

    • Praktičnost

      Položaj
      Vodoravni (18/7)
      Funkcije za zaštitu zaslona
      Pomak piksela, niska razina svjetline
      Kontrola tipkovnicom
      Može se zaključati
      Signal za daljinsko upravljanje
      Može se zaključati
      Prijenos signala
      • RS232
      • IR prijenos signala (petlja)
      Jednostavna instalacija
      • AC izlaz
      • Smart Insert
      Dodatne pogodnosti
      Ručke za nošenje
      Može se kontrolirati putem mreže
      • RS232
      • RJ45

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 15 W

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
      Potrošnja (uobičajena)
      155  W
      Potrošnja (maks.)
      376 W
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,5 W
      Značajke za uštedu energije
      Smart Power
      Energetska klasa
      G

    • Podržana rezolucija zaslona

      Računalni formati
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 75 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      Video formati
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576 p, 50 Hz

    • Dimenzije

      Nosač za Smart Insert
      100 x 100 mm, 6x M4L6
      Širina uređaja
      1494,3  mm
      Visina uređaja
      883,2  mm
      Masa
      43.15  kg
      Dubina uređaja
      99,5 mm (D_maksimalno) / 78,5 mm (D_zidni nosač)  mm
      Postavljena širina (inči)
      58,83  inča
      Postavljena visina (inči)
      34.77  inča
      Zidni nosač
      400 x 400 mm, M8
      Postavljena dubina (inči)
      3.92 (D_Max)/3.09(D_Wallmount)  inča
      Širina prednje ploče
      17,8 mm (gore / desno / lijevo) x 31,7 mm (straga)

    • Masa

      Proizvod s ambalažom (kg)
      52,7  kg
      Proizvod s ambalažom (lb)
      116,18  lb
      Proizvod bez postolja (kg)
      43,15  kg
      Proizvod bez postolja (lb)
      95,13  lb

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Raspon temperature (rada)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  sat(i)
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20~60  °C
      Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
      20 ~ 80 % (bez kondenzacije)
      Raspon vlage (spremanje) [RH]
      5 ~ 95 % (bez kondenzacije)

    • Multimedijske aplikacije

      USB reprodukcija videozapisa
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP9
      USB reprodukcija slike
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • Interni reproduktor

      Procesor
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Memorija
      3 GB DDR3
      Pohrana
      16 GB EMMC

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Krpica za čišćenje (x1)
      • HDMI kabel (3 m) (x1)
      • Kabel IR senzora (1,8 m) (x1)
      • Logotip Philips (x1)
      • Kratke upute za korisnike (x1)
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • Kabel za lančanu vezu RS232 (x1)
      • Pisaljka (x2)
      • Kabel USB A na B (3 m) (x1)
      • RS232 kabel
      • AC mrežni kabel
      • Kvačica za kabel (x3)
      • Poklopac AC sklopke i vijak x1
      • DVI-D kabel
      • Poklopac otvora za USB i vijci
      Dodatna oprema (opcija)
      Hardverski ključevi za interakciju

    • Razno

      Jezici prikaza na zaslonu
      • Arapski
      • Nizozemski
      • Danski
      • Engleski
      • Francuski
      • Finski
      • Njemački
      • Talijanski
      • Japanski
      • Norveški
      • Poljski
      • Portugalski
      • Ruski
      • Španjolski
      • Švedski
      • Pojednostavljeni kineski
      • Turski
      • Tradicionalni kineski
      Jamstvo
      5-godišnje jamstvo
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • FCC, klasa A
      • RoHS
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • Interaktivnost

      Tehnologija više dodira
      Infracrveni dodirni bez razmaka
      Dodirne točke
      20 dodirnih točaka u isto vrijeme
      Plug and play
      Sukladnost HID standardu
      Zaštitno staklo
      • Sprječava odbljesak
      • Kaljeno sigurnosno staklo 7MOHS

    Što se nalazi u kutiji?

    Druge stavke u pakiranju

    • Opcionalna dodatna oprema: hardverski ključevi za interakciju
    Badge-D2C

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