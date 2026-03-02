Način rada kombiniranja. Kreirajte kombinirane 4K videozidove bilo koje veličine

Povežite dva ili više profesionalnih zaslona tvrtke Philips kako biste kreirali kombinirani videozid – bez potrebe za vanjskim uređajima. Za sadržaj se brine jedan reproduktor, bilo da imate četiri zaslona ili njih 40. 4K sadržaj potpuno je podržan, a ako taj sadržaj prikazujete na četiri zaslona, dobit ćete najbolju moguću rezoluciju točku po točku.