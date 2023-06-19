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Privucite njihovu pažnju
Nadahnite suradnju. Prenesite informacije. Ovaj odzivni profesionalni višedodirni UHD zaslon tvrtke Philips idealan je za upotrebu od strane više korisnika i s više prstiju – od traženja smjera do prezentacija. Istovremeno može biti aktivno do 20 dodirnih točaka.
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.
Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.
Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.
Brzo instalirajte i pokrenite bilo koju aplikaciju, čak i ako se ne nalazite na lokaciji i radite na daljinu. CMND & Deploy omogućava dodavanje i ažuriranje vlastitih aplikacija, kao i aplikacija iz prodavaonice aplikacija za profesionalne zaslone tvrtke Philips. Jednostavno skenirajte QR kod, prijavite se u prodavaonicu i odaberite aplikaciju koju želite instalirati. Aplikacija će se preuzeti i pokrenuti automatski.
Spremite i reproducirajte sadržaj bez potrebe za trajnim vanjskim reproduktorom. Profesionalni zaslon tvrtke Philips ima internu memoriju koja omogućava prijenos multimedijskog sadržaja na zaslon za trenutačnu reprodukciju. Interna memorija funkcionira i kao predmemorija za usmjeravanje sadržaja na mreži.
Upravljajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zasloni tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi Android 8 osigurava sigurnost softvera duže zadržavanje na najnovijim specifikacijama.
Slika/zaslon
Mogućnost povezivanja
Praktičnost
Zvuk
Snaga
Podržana rezolucija zaslona
Dimenzije
Radni uvjeti
Multimedijske aplikacije
Interni reproduktor
Dodatna oprema
Razno
Interaktivnost
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