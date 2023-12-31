Iznenadite i oduševite profesionalnim sustavom Full HD IPTV. Zbog cjenovno prihvatljivog središnjeg upravljanja, brze instalacije i prilagodljivog korisničkog sučelja ovo je vrlo fleksibilno rješenje. Svjetski poznata Philips kvaliteta slike uvijek privlači gledatelje.
Ovaj proizvod ispunjava uvjete za olakšavanje PDV-a
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Budite viđeni. Brendirajte korisničko sučelje televizora svojim logotipom
Vaš Philips profesionalni TV nudi jasno korisničko sučelje kojim je lako navigirati, a koji možete prilagoditi vlastitim brendom. Jednostavno traci za pretraživanje dodajte svoj logotip i boje kako biste povećali vidljivost svoje marke.
Kompatibilan s MyChoice standardom. Ugrađeno rješenje za kanale s pojedinačnim plaćanjem sadržaja
Nudi kanale s pojedinačnim plaćanjem sadržaja u bilo kojoj situaciji, od modela potpunog pristupa svim kanalima s plaćanjem sadržaja do plaćanja samo odabranog vrhunskog sadržaja. MyChoice je integrirano rješenje koje omogućuje gledateljima pristup kanalima s pojedinačnim plaćanjem sadržaja unosom šifre ili putem kartice.
IPTV. Nudi kanale preko IP-a. Instalirajte vlastito korisničko sučelje
Ponudite kanale preko IP-a. Instalirajte vlastito korisničko sučelje (UI), koje možete spremiti na središnji poslužitelj i poslati na televizor putem IP-a. A kada se korisničko sučelje nađe na televizoru, također ga možete i lokalno spremati. Imat ćete koristi od fleksibilnosti i brze instalacije , bez obzira na to personalizirate li Philips Pro System televizore ili centralizirate upravljanje sustavom.
Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN ili RF) veze. CMND & Control omogućuje vam pokretanje ključnih funkcija, poput kontrole ulaza, ažuriranja softvera i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili većim brojem televizora.
CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja
Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.
Tehničke specifikacije
Slika/zaslon
Veličina dijagonale zaslona (inč)
50
inča
Dijagonala zaslona (u cm)
126
cm
Zaslon
LED Full HD
D-LED
Rezolucija zaslona
1920 x 1080 piksela
Svjetlina
250
cd/m²
Kut gledanja
178º (V)/178º (O)
Tjuner / Prijem / Prijenos
Digitalni televizor
DVB-T/T2/C
HEVC FHD (do 1080p60)
Analogni TV prijemnik
PAL
IP reprodukcija
Multicast
Unicast
Značajke
Jednostavnost uporabe
Stil slike
Stil zvuka
Digitalne usluge
8d EPG
Now&Next
MHEG
Teletekst
HbbTV
Titl
Lokalno upravljanje
Joystick
Značajke za hotele
Način rada za hotele
Zaključavanje kontrole joystick gumbom
Zaključavanje izbornika
Zaključavanje izbornika za instalaciju
Ograničenje glasnoće
Zatvorski način rada
Način rada za visoku razinu sigurnosti
TXT / MHEG / USB / EPG / zaključavanje titlova
Mjerač vremena
Automatsko isključivanje
Alarm za buđenje
Kanal za buđenje
Zvukovi za buđenje
Upravljanje uključivanjem
Kanal
Značajka
Format slike
Glasnoća
Stil slike
Kontrola snage
Način s kratkim uputama
Automatsko uključivanje
WoLAN
Aplikacije
YouTube
Vaš brand
Prilagodljivi početni zaslon
Naziv lokacije (ID zemljopisnih naziva)
CMND&Create
Prilagodljiva upravljačka ploča (HTML)
Logotip za stranicu dobrodošlice
Sat
Sat na zaslonu
Opcionalni vanjski sat
Kloniranje i ažuriranje programskih datoteka
Trenutno početno kloniranje
Uz USB/RF/IP
CMND&Control
Uređivač kanala izvan mreže
Uređivač postavki izvan mreže
IP/RF udaljeno upravljanje
CMND&Create
Upravljanje skupinom televizora
Upravljanje
JSON API za upravljanje televizorom – JAPIT
Serial Xpress Protocol
Interaktivni DRM
VSecure
Playready Smoothstreaming
Generiranje prihoda
MyChoice
Jezici
Upravljanje jezikom za goste
Daljinski upravljač
Detektiranje niske razine baterije
Zaključavanje poklopca odjeljka za bateriju daljinskog upravljača
Gumb sata koji svijetli u mraku
CMND&Check-In
Ime i prezime gosta
Jezik kojim gost govori
Značajke za zdravstveni sektor
Upravljanje
Višenamjenski daljinski upravljač
Kompatibilnost s daljinskim upravljačem za zdravstveni sektor
Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre
Praktičnost
Izlaz za slušalice
Neovisni glavni zvučnik je stišan
Otkrivanje slušalica
Sigurnost
Dvostruka izolacija klase II
Inhibitor plamena
Multimedija
Podrška za reprodukciju videozapisa
Formati: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
HEVC
Datoteke: AVI, MKV
VP9
Podržani glazbeni formati
MP3
AAC
WAV
WMA (v2 do v9.2)
WMA-PRO (v9 i v10)
Podržani formati titlova
SRT
SMI
TXT
Podržani slikovni formati
JPG
PNG
BMP
GIF
Podržana rezolucija slike na USB-u
do 1920 x 1080p pri 60 Hz
Zvuk
Izlazna snaga zvuka
16 (2 x 8)
W
Izlaz za zvučnik za kupaonicu
1,5 W mono 8 ohma
Zvučnici
2,0
Sa zvukom usmjerenim prema dolje
Značajke za zvuk
DTS-HD
Kompatibilnost s Dolby Atmos
Dolby MS12D
automatsko ujednačavanje jakosti zvuka
Incredible surround
Snaga
Mrežno napajanje
AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
Temperatura okoline
0 °C do 40 °C
Potrošnja energije u stanju pripravnosti
<0,3 W
Energetska klasa
E
EU energetska oznaka, snaga
48
W
Značajke za uštedu energije
Eco način rada
Broj EPREL registracije
345167
Dodatna oprema
U kompletu
Postolje
Daljinski upravljač 22AV1904A/12
2 x AAA baterije
Kabel za napajanje
Jamstveni list
Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama
Optimalno
Easy daljinski upravljač 22AV1601B/12
Daljinski upravljač za zdravstveni sektor 22AV1604B/12