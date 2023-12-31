IPTV. Nudi kanale preko IP-a. Instalirajte vlastito korisničko sučelje

Ponudite kanale preko IP-a. Instalirajte vlastito korisničko sučelje (UI), koje možete spremiti na središnji poslužitelj i poslati na televizor putem IP-a. A kada se korisničko sučelje nađe na televizoru, također ga možete i lokalno spremati. Imat ćete koristi od fleksibilnosti i brze instalacije , bez obzira na to personalizirate li Philips Pro System televizore ili centralizirate upravljanje sustavom.