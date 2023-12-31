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  • Fleksibilno upravljanje Fleksibilno upravljanje Fleksibilno upravljanje

    Profesionalni TV

    50HFL4014/12

    Fleksibilno upravljanje

    Iznenadite i oduševite profesionalnim sustavom Full HD IPTV. Zbog cjenovno prihvatljivog središnjeg upravljanja, brze instalacije i prilagodljivog korisničkog sučelja ovo je vrlo fleksibilno rješenje. Svjetski poznata Philips kvaliteta slike uvijek privlači gledatelje.

    Profesionalni TV

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    Fleksibilno upravljanje

    Pro System TV

    • PrimeSuite
    • Full HD

    Budite viđeni. Brendirajte korisničko sučelje televizora svojim logotipom

    Vaš Philips profesionalni TV nudi jasno korisničko sučelje kojim je lako navigirati, a koji možete prilagoditi vlastitim brendom. Jednostavno traci za pretraživanje dodajte svoj logotip i boje kako biste povećali vidljivost svoje marke.

    Kompatibilan s MyChoice standardom. Ugrađeno rješenje za kanale s pojedinačnim plaćanjem sadržaja

    Nudi kanale s pojedinačnim plaćanjem sadržaja u bilo kojoj situaciji, od modela potpunog pristupa svim kanalima s plaćanjem sadržaja do plaćanja samo odabranog vrhunskog sadržaja. MyChoice je integrirano rješenje koje omogućuje gledateljima pristup kanalima s pojedinačnim plaćanjem sadržaja unosom šifre ili putem kartice.

    IPTV. Nudi kanale preko IP-a. Instalirajte vlastito korisničko sučelje

    Ponudite kanale preko IP-a. Instalirajte vlastito korisničko sučelje (UI), koje možete spremiti na središnji poslužitelj i poslati na televizor putem IP-a. A kada se korisničko sučelje nađe na televizoru, također ga možete i lokalno spremati. Imat ćete koristi od fleksibilnosti i brze instalacije , bez obzira na to personalizirate li Philips Pro System televizore ili centralizirate upravljanje sustavom.

    CMND & Control. Upravljanje, ažuriranje, održavanje

    Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN ili RF) veze. CMND & Control omogućuje vam pokretanje ključnih funkcija, poput kontrole ulaza, ažuriranja softvera i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili većim brojem televizora.

    CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja

    Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      50  inča
      Dijagonala zaslona (u cm)
      126  cm
      Zaslon
      • LED Full HD
      • D-LED
      Rezolucija zaslona
      1920 x 1080 piksela
      Svjetlina
      250  cd/m²
      Kut gledanja
      178º (V)/178º (O)

    • Tjuner / Prijem / Prijenos

      Digitalni televizor
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (do 1080p60)
      Analogni TV prijemnik
      PAL
      IP reprodukcija
      • Multicast
      • Unicast

    • Značajke

      Jednostavnost uporabe
      • Stil slike
      • Stil zvuka
      Digitalne usluge
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletekst
      • HbbTV
      • Titl
      Lokalno upravljanje
      Joystick

    • Značajke za hotele

      Način rada za hotele
      • Zaključavanje kontrole joystick gumbom
      • Zaključavanje izbornika
      • Zaključavanje izbornika za instalaciju
      • Ograničenje glasnoće
      Zatvorski način rada
      • Način rada za visoku razinu sigurnosti
      • TXT / MHEG / USB / EPG / zaključavanje titlova
      Mjerač vremena
      • Automatsko isključivanje
      • Alarm za buđenje
      • Kanal za buđenje
      • Zvukovi za buđenje
      Upravljanje uključivanjem
      • Kanal
      • Značajka
      • Format slike
      • Glasnoća
      • Stil slike
      Kontrola snage
      • Način s kratkim uputama
      • Automatsko uključivanje
      • WoLAN
      Aplikacije
      YouTube
      Vaš brand
      • Prilagodljivi početni zaslon
      • Naziv lokacije (ID zemljopisnih naziva)
      • CMND&Create
      • Prilagodljiva upravljačka ploča (HTML)
      • Logotip za stranicu dobrodošlice
      Sat
      • Sat na zaslonu
      • Opcionalni vanjski sat
      Kloniranje i ažuriranje programskih datoteka
      • Trenutno početno kloniranje
      • Uz USB/RF/IP
      CMND&Control
      • Uređivač kanala izvan mreže
      • Uređivač postavki izvan mreže
      • IP/RF udaljeno upravljanje
      • CMND&Create
      • Upravljanje skupinom televizora
      Upravljanje
      • JSON API za upravljanje televizorom – JAPIT
      • Serial Xpress Protocol
      Interaktivni DRM
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      Generiranje prihoda
      MyChoice
      Jezici
      Upravljanje jezikom za goste
      Daljinski upravljač
      • Detektiranje niske razine baterije
      • Zaključavanje poklopca odjeljka za bateriju daljinskog upravljača
      • Gumb sata koji svijetli u mraku
      CMND&Check-In
      • Ime i prezime gosta
      • Jezik kojim gost govori

    • Značajke za zdravstveni sektor

      Upravljanje
      • Višenamjenski daljinski upravljač
      • Kompatibilnost s daljinskim upravljačem za zdravstveni sektor
      • Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre
      Praktičnost
      • Izlaz za slušalice
      • Neovisni glavni zvučnik je stišan
      • Otkrivanje slušalica
      Sigurnost
      • Dvostruka izolacija klase II
      • Inhibitor plamena

    • Multimedija

      Podrška za reprodukciju videozapisa
      • Formati: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Datoteke: AVI, MKV
      • VP9
      Podržani glazbeni formati
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 do v9.2)
      • WMA-PRO (v9 i v10)
      Podržani formati titlova
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      Podržani slikovni formati
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF
      Podržana rezolucija slike na USB-u
      do 1920 x 1080p pri 60 Hz

    • Zvuk

      Izlazna snaga zvuka
      16 (2 x 8)  W
      Izlaz za zvučnik za kupaonicu
      1,5 W mono 8 ohma
      Zvučnici
      • 2,0
      • Sa zvukom usmjerenim prema dolje
      Značajke za zvuk
      • DTS-HD
      • Kompatibilnost s Dolby Atmos
      • Dolby MS12D
      • automatsko ujednačavanje jakosti zvuka
      • Incredible surround

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
      Temperatura okoline
      0 °C do 40 °C
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,3 W
      Energetska klasa
      E
      EU energetska oznaka, snaga
      48  W
      Značajke za uštedu energije
      Eco način rada
      Broj EPREL registracije
      345167

    • Dodatna oprema

      U kompletu
      • Postolje
      • Daljinski upravljač 22AV1904A/12
      • 2 x AAA baterije
      • Kabel za napajanje
      • Jamstveni list
      • Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama
      Optimalno
      • Easy daljinski upravljač 22AV1601B/12
      • Daljinski upravljač za zdravstveni sektor 22AV1604B/12
      • Vanjski sat 22AV1860A/12
      • DOCSIS kabelski modem 22AV1970A
      • Daljinski upravljač za postavljanje 22AV9574A/12

    • Priključci na bočnoj strani

      Utor Common Interface
      CI+ 1.3.2
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Izlaz za slušalice
      Mini-priključak
      USB1
      USB 2.0

    • Priključci na stražnjoj strani

      Izlaz za zvučnik za kupaonicu
      Mini-priključak
      Vanjska kontrola
      RJ-48
      Antenski
      IEC-75
      Digitalni audioizlaz
      Optički
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      HDMI2
      HDMI 1.4
      USB2
      USB 2.0

    • Napredne mogućnosti povezivanja

      RJ48
      • IC ulaz/izlaz
      • Sučelje Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reprodukcija jednim dodirom
      • Stanje pripravnosti sustava
      • RC prijenos signala
      • kontrola zvuka sustava
      LAN
      Wake up on LAN
      HDMI
      • MHL 2.0 (HDMI1)
      • ARC (HDMI2)

    • Dizajn

      Boja
      Crna

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      1128  mm
      Visina uređaja
      655  mm
      Dubina uređaja
      82/86  mm
      Masa proizvoda
      11,3  kg
      Širina uređaja (s postoljem)
      1128  mm
      Visina uređaja (s postoljem)
      715  mm
      Dubina uređaja (s postoljem)
      214,5  mm
      Masa uređaja (+ postolje)
      11.6  kg
      Kompatibilan s nosačem za montažu na zid
      • 200 x 200 mm
      • M6

    Što se nalazi u kutiji?

    Druge stavke u pakiranju

    • Baterije za daljinski upravljač
    • Daljinski upravljač
    • Jamstveni list
    • Kabel za napajanje
    • Stalak za stol
    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

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    • Dostupnost značajki ovisit će o implementaciji koju odabere osoba koja izvršava integraciju.
    • Philips ne jamči za dostupnost ili kontinuitet ispravnog funkcioniranja aplikacija.
    • Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu uporabe televizora.
    • Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.

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