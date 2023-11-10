50BDL3650QE/00
Bolji prikaz
Privucite publiku ovim ekološki prihvatljivim 4K Ultra HD digitalnim zaslonom. Pruža beskompromisne 4K UHD performanse uz dvostruko manje energije u usporedbi s drugim modelima na tržištu, a ima najnoviji PPDS EcoDesign.Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Dizajniran s ekološki prihvatljivijim i energetski učinkovitijim proizvodnim procesima, fizičkim značajkama, materijalima, ambalažom i ugrađenim softverom, zaslon Philips Signage 3650 EcoDesign osmišljen je za rad s upola manje energije i jednakim nenadmašnim performansama u odnosu na konkurenciju.
Pogonjeni našom platformom Android 10 SoC, ovi zasloni optimizirani su za izvorne Android aplikacije pa možete izravno instalirati web-aplikacije i na zaslon. Prilagodljiva i sigurna, osigurava da specifikacije zaslona duže ostaju aktualne.
Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka uz integrirani HTML5 preglednik. Upotrebljavajući preglednik utemeljen na pregledniku Chromium, dizajnirajte sadržaj na mreži i povežite jedan zaslon ili cijelu mrežu. Prikazujte sadržaj u vodoravnom i okomitom načinu rada uz Full HD rezoluciju. Jednostavno povežite zaslon s internetom upotrebljavajući opcionalni modul CRD22 Wifi ili putem LAN-a i uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali.
Zaslon Philips Signage 3650 EcoDesign nosi ekološku oznaku EPEAT Gold Climate+ i ispunjava stroge kriterije glavne svjetske ekološke oznake za elektroničke uređaje.
Neophodna za zahtjevne komercijalne primjene, FailOver je revolucionarna tehnologija koja automatski reproducira sigurnosnu kopiju sadržaja na zaslonu u malo vjerojatnom slučaju pogreške u ulaznom izvoru ili aplikaciji. Jednostavno odaberite primarnu ulaznu vezu i FailOver vezu i spremni ste za trenutnu zaštitu sadržaja.
Bežično dijelite zaslon putem postojeće Wi-Fi mreže kako biste trenutno i sigurno povezali uređaje ili opcionalnim HDMI hardverskim ključem za interakciju emitirajte izravno na zaslon bez povezivanja sa sigurnom mrežom.
Oslobodite snagu, svestranost i inteligenciju zaslona Philips Signage 3650 EcoDesign daljinskim upravljanjem putem platforme Wave. Ova revolucionarna platforma u računalnom oblaku daje vam potpunu kontrolu uz pojednostavljenu ugradnju i podešavanje, nadzor i kontrolu zaslona, nadogradnju programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanjem rasporeda napajanja. Štedi vrijeme, energiju i smanjuje negativan utjecaj na okoliš.
Jednostavno planirajte sadržaj za reprodukciju s USB uređaja ili iz interne memorije. Vaš profesionalni zaslon Philips aktivirat će se iz stanja pripravnosti i reproducirati sadržaj po vašoj želji, a nakon reprodukcije vratit će se u stanje pripravnosti.
