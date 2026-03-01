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Serija Signage 2000 tvrtke Philips
Serija Philips Signage 2000 svodi rješenja za digitalni prikaz na osnove – minimalistički, ali moderan, 16/7 zaslon za jednostavne integracije koje ne trebaju isticanje. Pokreće ga Android 14, a ima UHD i 400 nita svjetline.
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Uz svjetlinu od 400 cd/m2, UHD serija Philips Signage 2000 dizajnirana je da se upotrebljava 16/7 – idealno za tvrtke koje žele ostaviti dojam od sumraka do zore.
Sa sustavom Android 14 vaš zaslon serije Philips Signage 2000 dizajniran je na profesionalnoj platformi s pouzdanim povezivanjem i ugrađenom sigurnošću. Optimiziran je za izvorne Android aplikacije i omogućuje vam instaliranje web-aplikacija i softvera izravno na zaslon, čime se uklanja potreba za vanjskim multimedijskim reproduktorom.
Prenesite svoj zaslon u budućnost našim modularnim pristupom. Pruža mogućnosti dodavanja Wi-Fi i Bluetooth veze s opcionalnim modulom CRD22, kao i značajkom Philips ScreenShare, a tu je i jasan fokus na ponovnu uporabu i mogućnost recikliranja, kao i održivost, uz manje WEEE otpada.
FailOver osnove putem otkrivanja 5 V hotpluga. Kritičan za zahtjevne komercijalne primjene, FailOver putem 5 V hotpluga omogućuje vam postavljanje sekundarnog izvora sadržaja koji će automatski reproducirati u malo vjerojatnom slučaju da primarni multimedijskki izvor prestane raditi.
Oslobodite snagu, svestranost i inteligenciju zaslona serije Philips Signage 2000 daljinskim upravljanjem putem platforme Wave. Ova revolucionarna platforma u računalnom oblaku daje vam potpunu kontrolu uz pojednostavljenu ugradnju i podešavanje, nadzor i kontrolu zaslona, nadogradnju programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanjem rasporeda napajanja. Štedi vrijeme, energiju i smanjuje negativan utjecaj na okoliš.
Slika/zaslon
Mogućnost povezivanja
Praktičnost
Snaga
Podržana rezolucija zaslona
Dimenzije
Radni uvjeti
Multimedijske aplikacije
Interni reproduktor
Dodatna oprema
Razno
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