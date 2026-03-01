Opcionalno bežično dijeljenje zaslona uz Philips ScreenShare.

Prenesite svoj zaslon u budućnost našim modularnim pristupom. Pruža mogućnosti dodavanja Wi-Fi i Bluetooth veze s opcionalnim modulom CRD22, kao i značajkom Philips ScreenShare, a tu je i jasan fokus na ponovnu uporabu i mogućnost recikliranja, kao i održivost, uz manje WEEE otpada.