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  • Serija Signage 2000 tvrtke Philips Serija Signage 2000 tvrtke Philips Serija Signage 2000 tvrtke Philips

    Signage Solutions Serija Signage 2000 tvrtke Philips

    50BDL2050A/00

    Serija Signage 2000 tvrtke Philips

    Serija Philips Signage 2000 svodi rješenja za digitalni prikaz na osnove – minimalistički, ali moderan, 16/7 zaslon za jednostavne integracije koje ne trebaju isticanje. Pokreće ga Android 14, a ima UHD i 400 nita svjetline.

    Signage Solutions Serija Signage 2000 tvrtke Philips

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    Serija Signage 2000 tvrtke Philips

    Minimalistički dizajn – jednostavnost digitalnog zaslona

    • 50 inča
    • Sa sustavom Android 14
    • 400 cd/m²

    16/7 – prikazuje vaš sadržaj kad vam treba.

    Uz svjetlinu od 400 cd/m2, UHD serija Philips Signage 2000 dizajnirana je da se upotrebljava 16/7 – idealno za tvrtke koje žele ostaviti dojam od sumraka do zore.

    Profesionalni Android 14 System on Chip.

    Sa sustavom Android 14 vaš zaslon serije Philips Signage 2000 dizajniran je na profesionalnoj platformi s pouzdanim povezivanjem i ugrađenom sigurnošću. Optimiziran je za izvorne Android aplikacije i omogućuje vam instaliranje web-aplikacija i softvera izravno na zaslon, čime se uklanja potreba za vanjskim multimedijskim reproduktorom.

    Opcionalno bežično dijeljenje zaslona uz Philips ScreenShare.

    Prenesite svoj zaslon u budućnost našim modularnim pristupom. Pruža mogućnosti dodavanja Wi-Fi i Bluetooth veze s opcionalnim modulom CRD22, kao i značajkom Philips ScreenShare, a tu je i jasan fokus na ponovnu uporabu i mogućnost recikliranja, kao i održivost, uz manje WEEE otpada.

    FailOver osnove. Snažnija potvrda sadržaja koji se uvijek prikazuje.

    FailOver osnove putem otkrivanja 5 V hotpluga. Kritičan za zahtjevne komercijalne primjene, FailOver putem 5 V hotpluga omogućuje vam postavljanje sekundarnog izvora sadržaja koji će automatski reproducirati u malo vjerojatnom slučaju da primarni multimedijskki izvor prestane raditi.

    Podrška za Philips Wave za daljinsko upravljanje uređajima.

    Oslobodite snagu, svestranost i inteligenciju zaslona serije Philips Signage 2000 daljinskim upravljanjem putem platforme Wave. Ova revolucionarna platforma u računalnom oblaku daje vam potpunu kontrolu uz pojednostavljenu ugradnju i podešavanje, nadzor i kontrolu zaslona, nadogradnju programskih datoteka, upravljanje popisima za reprodukciju i postavljanjem rasporeda napajanja. Štedi vrijeme, energiju i smanjuje negativan utjecaj na okoliš.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Dijagonala zaslona (u cm)
      125.7  cm
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      49.5  inča
      Omjer širine i visine
      16:9
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,2854 x 0,2854 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svjetlina
      400  cd/m²
      Boje zaslona
      1,07 milijardi
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      4000:1
      Dinamički kontrast
      500,000:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      9,5  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      178  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      178  stupanj
      Napredne značajke slike
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion adaptive de-interlacing
      Tehnologija zaslona
      VA
      Operativni sustav
      Android 14
      Izmaglica
      1 %

    • Mogućnost povezivanja

      Video ulaz
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Ostali priključci
      USB 3.0 (x2)
      Video izlaz
      N/A
      Vanjska kontrola
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Linijski izlaz
      3.5mm jack (fixed audio level)

    • Praktičnost

      Položaj
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Modularni
      Do 3 x 3
      Kontrola tipkovnicom
      • Lockable
      • Hidden
      Signal za daljinsko upravljanje
      Lockable
      Prijenos signala
      IR Loopthrough
      Funkcije za uštedu energije
      ECO mode
      Može se kontrolirati putem mreže
      RJ45
      HDMI ARC
      supported on HDMI 1

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      100 – 240 V~, 50/60 Hz
      Potrošnja (uobičajena)
      97  W
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,5 W
      Energetska klasa
      G

    • Podržana rezolucija zaslona

      Računalni formati
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Video formati
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      1128,4  mm
      Masa proizvoda
      14,25  kg
      Visina uređaja
      649,0  mm
      Dubina uređaja
      63,5  mm
      Postavljena širina (inči)
      44,43  inča
      Postavljena visina (inči)
      25.55  inča
      Zidni nosač
      400 mm x 400 mm, M6
      Postavljena dubina (inči)
      2.50  inča
      Širina prednje ploče
      14,9 mm (ravni okvir)
      Masa proizvoda (lb)
      31,42  lb

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Raspon temperature (rada)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  sat(i)
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 60  °C
      Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
      10 ~ 90% RV (bez kondenzacije)

    • Multimedijske aplikacije

      USB reprodukcija videozapisa
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      USB reprodukcija slike
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Interni reproduktor

      Procesor
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Memorija
      3GB RAM
      Pohrana
      16GB

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Dodatna oprema (opcija)
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Razno

      Jezici prikaza na zaslonu
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Jamstvo
      3 godine jamstva
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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