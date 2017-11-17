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    Signage Solutions Q-Line zaslon

    49BDL3050Q/00

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    Povećajte dojam uz Q-Line UHD Android zaslon u visokoj rezoluciji. Iskoristite brzu, instalaciju bez hardverskih komponenti i vrhunsku kvalitetu slike. Jednostavno prikazujte sadržaj preko mreže i lokalno.

    Signage Solutions Q-Line zaslon

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    Jednostavan, pametan, brz zaslon za upotrebu 18 sati dnevno.

    • 49"
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    • Ultra HD
    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

    CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja

    CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja

    Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.

    Integrirani HTML5 preglednik. Reproducirajte i kontrolirajte sadržaj na mreži

    Integrirani HTML5 preglednik. Reproducirajte i kontrolirajte sadržaj na mreži

    Android SoC procesor. Izvorne i web aplikacije

    Upravljajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zasloni tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi operacijski sustav Android omogućava da softver bude siguran i da dulje ostane na najnovijim specifikacijama.

    Upravljanje daljinskim sustavom uz CMND

    Preuzmite kontrolu nad svojom mrežom profesionalnih zaslona tvrtke Philips. CMND omogućava upravljanje, ažuriranje, održavanje i reprodukciju putem jednog jednostavnog sučelja. Od montaže do svakodnevne upotrebe.

    CMND & Deploy. Daljinska instalacija i pokretanje aplikacija

    Brzo instalirajte i pokrenite bilo koju aplikaciju, čak i ako se ne nalazite na lokaciji i radite na daljinu. CMND & Deploy omogućava dodavanje i ažuriranje vlastitih aplikacija, kao i aplikacija iz prodavaonice aplikacija za profesionalne zaslone tvrtke Philips. Jednostavno skenirajte QR kod, prijavite se u prodavaonicu i odaberite aplikaciju koju želite instalirati. Aplikacija će se preuzeti i pokrenuti automatski.

    Interna memorija. Prijenos sadržaja za trenutačnu reprodukciju

    Spremite i reproducirajte sadržaj bez potrebe za trajnim vanjskim reproduktorom. Profesionalni zaslon tvrtke Philips ima internu memoriju koja omogućava prijenos multimedijskog sadržaja na zaslon za trenutačnu reprodukciju. Interna memorija funkcionira i kao predmemorija za usmjeravanje sadržaja na mreži.

    Integrirani multimedijski reproduktor. Jednostavno planiranje USB sadržaja

    Jednostavno planirajte sadržaj za reprodukciju s USB uređaja. Vaš profesionalni zaslon tvrtke Philips aktivirat će se iz stanja pripravnosti i reproducirati sadržaj po vašoj želji, a nakon reprodukcije vratit će se u stanje pripravnosti.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Dijagonala zaslona (u cm)
      123.2  cm
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      48.5  inča
      Omjer širine i visine
      16:9
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,27963 x 0,27963 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svjetlina
      350  cd/m²
      Boje zaslona
      1,07 milijardi
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      1200 : 1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      9  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      178  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      178  stupanj
      Napredne značajke slike
      • 3/2 - 2/2 Motion Pull Down
      • 3D kombinirani filtar
      • Progresivno skeniranje
      • 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      • Napredne karakteristike boja
      • Prilagođavanje temperature boje
      • Smanjenje iskrivljenja
      • Smanjenje šuma
      • Smart Picture
      Tehnologija zaslona
      IPS
      Operativni sustav
      Android 5.0.1

    • Mogućnost povezivanja

      Audio izlaz
      Audio lijevi/desni (RCA)
      Video ulaz
      • DVI-D
      • VGA (analogno, D-Sub)
      • HDMI (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      Audio ulaz
      Priključak od 3,5 mm
      Vanjska kontrola
      • RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm
      • IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm
      • RJ45

    • Praktičnost

      Položaj
      • Vodoravni (18/7)
      • Okomiti (12/7)
      Modularni
      Do 10 x 15
      Funkcije za zaštitu zaslona
      Pomak piksela, niska razina svjetline
      Kontrola tipkovnicom
      Može se zaključati
      Signal za daljinsko upravljanje
      Može se zaključati
      Prijenos signala
      • IR prijenos signala (petlja)
      • RS232
      Jednostavna instalacija
      Zaključavanje daljinske kontrole
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Dodatne pogodnosti
      • Kensington brava
      • VESA nosač (400 x 400 mm)
      Može se kontrolirati putem mreže
      • LAN (RJ45)
      • RS232
      Memorija
      8 GB eMMC

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W RMS

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Potrošnja (dok je uključen)
      125 W
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      < 0,5 W
      Značajke za uštedu energije
      Smart Power

    • Podržana rezolucija zaslona

      Računalni formati
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      Video formati
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 25, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30,50, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      1099,2  mm
      Masa proizvoda
      11,4  kg
      Visina uređaja
      631,9  mm
      Dubina uređaja
      62,4  mm
      Postavljena širina (inči)
      43,28  inča
      Postavljena visina (inči)
      24.88  inča
      Zidni nosač
      400 x 400 mm, M6
      Postavljena dubina (inči)
      2,46  inča
      Širina prednje ploče
      11,9 (gore/lijevo/desno) 14,4 (dolje) mm
      Masa proizvoda (lb)
      25,13  lb

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Raspon temperature (rada)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  sat(i)
      Relativna vlažnost
      20 ~ 80 (u uporabi),10 – 90 %(pohrana)  %
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedijske aplikacije

      USB reprodukcija videozapisa
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      USB reprodukcija slike
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Interni reproduktor

      Procesor
      ARM četverojezgreni procesor
      Memorija
      2 GB DDR3
      Pohrana
      8 GB eMMC

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • AC mrežni kabel
      • RS232 kabel
      • Kratke upute za korisnike
      • Kabel IR senzora (1,8 m)
      • Baterije za daljinski upravljač
      • Daljinski upravljač
      Isporučena dodatna oprema
      • Kabel za lančanu vezu RS232
      • Poklopac otvora za USB i vijak x1
      Dodatna oprema (opcija)
      Stalak za stol
      Postolje
      BM05923/BM02542/BM05922

    • Razno

      Jezici prikaza na zaslonu
      • Arapski
      • Pojednostavljeni kineski
      • Tradicionalni kineski
      • Engleski
      • Francuski
      • Njemački
      • Talijanski
      • Poljski
      • Ruski
      • Španjolski
      • Turski
      • Japanski
      • Češki
      • Danski
      • Nizozemski
      • Finski
      • Norveški
      • Portugalski
      • Švedski
      Jamstvo
      3 godine jamstva
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC, klasa B
      • BSMI
      • CCC
      • EAC
      • EMF
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • CECP

    Što se nalazi u kutiji?

    Druge stavke u pakiranju

    • AC mrežni kabel
    • RS232 kabel
    • Kratke upute za korisnike
    • Kabel IR senzora (1,8 m)
    • Baterije za daljinski upravljač
    • Daljinski upravljač
    • Dodatna oprema (opcija): Stalak za stol
    Badge-D2C

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