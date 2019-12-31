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    Signage Solutions LED zaslon

    44BDL8148L/00

    Neograničeno

    Oslobodite njihovu maštu. Stvorite besprijekorne zaslone. Uz profesionalne L-Line zidove s LED zaslonom mogućnosti su beskrajne. Dizajn bez okvira, široki kut gledanja i impresivna svjetlina osiguravaju snažan vizualni dojam. U svakoj veličini.

    Signage Solutions LED zaslon

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    Neograničeno

    Zidovi s LED zaslonima bez okvira.

    • 44''
    • Direct View LED

    LED zaslon. Superiorna kvaliteta slike. Savršena ujednačenost

    Kreirajte videozidove bez okvira bilo kojeg oblika, veličine ili razlučivosti. Zahvaljujući modularnom dizajnu, profesionalna LED kućišta tvrtke Philips s lakoćom se prilagođavaju svakom prostoru. Izgradite velike, impresivne instalacije ili sastavite intrigantne uzorke. S lakoćom izradite videozidove koji se besprijekorno uklapaju oko vrata i drugih otvora.

    Ugrađeni stražnji poklopac za kabele. Jednostavno upravljanje kabelima

    Vaš profesionalni LED zaslon tvrtke Philips ima ugrađene stražnje poklopce za kabele uz koje kabeli za napajanje i podatke ostaju uredno organizirani. Osim toga, kućišta zaslona mogu se povezati lančanom vezom, kako za napajanje tako i za podatke, čime se smanjuje nered i ubrza instalacija.

    Kreirajte videozidove bez okvira bilo kojeg oblika ili veličine

    Jednostavno povežite više kućišta LED zaslona kako biste dobili željenu razlučivost, 4K, 8K ili više. U usporedbi s LCD zaslonima, LED zasloni imaju veće brzine osvježavanja koje omogućuju glađe slike. Bez obzira na primjenu, oduševit ćete kristalno jasnom slikom.

    Iznimno učinkovite LED diode sa zlatnom žicom

    Profesionalni LED zasloni tvrtke Philips izrađeni su primjenom iznimno učinkovitih LED dioda sa zlatnom žicom koje su energetski učinkovite i isplative. Svjetlo je jače, a LED diode imaju dulji vijek trajanja.

    LED moduli s pristupom s prednje strane. Jednostavno održavanje i servisiranje

    Unutarnja elektronika lako je dostupna za servisiranje i održavanje. Svaki od osam LED modula u kućištu može se ukloniti s pomoću namjenskog magnetskog JIG alata koji izvlači modul s prednje strane.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Omjer širine i visine
      1:2
      Ravnomjerna svjetlina
      >=97 %
      Svjetlina nakon kalibracije
      800 nita
      Svjetlina prije kalibracije
      1000 nita
      Kalibracija (svjetlina/boja)
      Podržano
      Raspon prilagodbe temperature boje
      4000 ~ 9500 K (prema softveru)
      Zadana temperature boje
      6500±500 K
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      > = 3000:1
      Kut gledanja (horizontalno)
      140  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      140  stupanj
      Napredne značajke slike
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      • Zaslon sa širokom paletom boja
      Položaj
      Portretni
      Frekvencija okvira (Hz)
      50 i 60
      Brzina osvježavanja (Hz)
      1200 ~ 1920
      Upotreba
      Danonoćno, u zatvorenom

    • Praktičnost

      Jednostavna instalacija
      • Vodeći zatici
      • Lagan dizajn
      • Mehanizam za zaključavanje za kućište
      Prijenos napajanja
      Za okruženja s 230 V: 6 kućišta ili manje – za okruženja sa 110 V: 3 kućišta ili manje
      Prijenos kontrole signala
      RJ45

    • Snaga

      Potrošnja (uobičajena)
      <=73  W
      BTU vrijednost m2
      1500 BTU/m2
      Maksimalna potrošnja energije kućišta
      220  W
      Ulazni napon
      AC200 ~ 240 V / AC100 – 120 V (50 – 60 Hz)

    • Radni uvjeti

      Raspon temperature (rada)
      -20 ~ 45  °C
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 50  °C
      Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
      10 ~ 80 %
      Raspon vlage (spremanje) [RH]
      10 ~ 85 %

    • Kućište

      Površina kućišta (m2)
      0,5
      Pikseli kućišta (točkica)
      21,632
      Razlučivost kućišta (Š x V)
      104 × 208
      Veličina kućišta (mm)
      500 x 1000 x 86
      Podatkovni priključak
      RJ45
      Priključak za napajanje
      Ulaz/izlaz (C14/C13)
      Količina prijemne kartice
      1 komad
      Tehnički podaci prijemne kartice
      A5S / A5S Plus
      Marka prijemne kartice
      Novastar
      Masa (kg)
      15,6 kg
      Dijagonala kućišta (inči)
      44
      Konstrukcija kućišta
      Aluminij i čelik

    • Modul

      Vrsta LED rasvjetnog tijela
      SMD 2121 od zlatne žice
      Konstitucija piksela
      1R1G1B
      Vijek trajanja LED rasvjetnog tijela (sati)
      100 000
      Razlučivost modula (Š x V pikseli)
      52 x 52
      Veličina modula (Š x V x D u mm)
      250 * 250 * 19,1
      Razmak piksela (mm)
      4,81 mm

    • Dodatna oprema

      Nastavak za povezivanje
      3 komada
      LAN kabel (RJ45, CAT-5)
      1 komad (130 cm)
      QSG
      1 komad
      Vijak
      4 komada (M10 * 70) (vijak s unutarnjim šesterokutom)
      Kabel za prijenos napajanja
      1 komad

    • Razno

      Jamstvo
      3 godina
      Propisi i odobrenja
      • FCC SDOC, dio 15
      • EMC, klasa A
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS

    Badge-D2C

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