Ugrađeni stražnji poklopac za kabele. Jednostavno upravljanje kabelima

Vaš profesionalni LED zaslon tvrtke Philips ima ugrađene stražnje poklopce za kabele uz koje kabeli za napajanje i podatke ostaju uredno organizirani. Osim toga, kućišta zaslona mogu se povezati lančanom vezom, kako za napajanje tako i za podatke, čime se smanjuje nered i ubrza instalacija.