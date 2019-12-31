Oslobodite njihovu maštu. Stvorite besprijekorne zaslone. Uz profesionalne L-Line zidove s LED zaslonom mogućnosti su beskrajne. Dizajn bez okvira, široki kut gledanja i impresivna svjetlina osiguravaju snažan vizualni dojam. U svakoj veličini.
Ovaj proizvod ispunjava uvjete za olakšavanje PDV-a
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
LED zaslon. Superiorna kvaliteta slike. Savršena ujednačenost
Kreirajte videozidove bez okvira bilo kojeg oblika, veličine ili razlučivosti. Zahvaljujući modularnom dizajnu, profesionalna LED kućišta tvrtke Philips s lakoćom se prilagođavaju svakom prostoru. Izgradite velike, impresivne instalacije ili sastavite intrigantne uzorke. S lakoćom izradite videozidove koji se besprijekorno uklapaju oko vrata i drugih otvora.
Kreirajte videozidove bez okvira bilo kojeg oblika ili veličine
Jednostavno povežite više kućišta LED zaslona kako biste dobili željenu razlučivost, 4K, 8K ili više. U usporedbi s LCD zaslonima, LED zasloni imaju veće brzine osvježavanja koje omogućuju glađe slike. Bez obzira na primjenu, oduševit ćete kristalno jasnom slikom.
Iznimno učinkovite LED diode sa zlatnom žicom
Profesionalni LED zasloni tvrtke Philips izrađeni su primjenom iznimno učinkovitih LED dioda sa zlatnom žicom koje su energetski učinkovite i isplative. Svjetlo je jače, a LED diode imaju dulji vijek trajanja.
LED moduli s pristupom s prednje strane. Jednostavno održavanje i servisiranje
Unutarnja elektronika lako je dostupna za servisiranje i održavanje. Svaki od osam LED modula u kućištu može se ukloniti s pomoću namjenskog magnetskog JIG alata koji izvlači modul s prednje strane.
Ugrađeni stražnji poklopac za kabele. Jednostavno upravljanje kabelima
Vaš profesionalni LED zaslon tvrtke Philips ima ugrađene stražnje poklopce za kabele uz koje kabeli za napajanje i podatke ostaju uredno organizirani. Osim toga, kućišta zaslona mogu se povezati lančanom vezom, kako za napajanje tako i za podatke, čime se smanjuje nered i ubrza instalacija.
Tehničke specifikacije
Slika/zaslon
Omjer širine i visine
1:2
Ravnomjerna svjetlina
>=97 %
Svjetlina nakon kalibracije
800 nita
Svjetlina prije kalibracije
1000 nita
Kalibracija (svjetlina/boja)
Podržano
Raspon prilagodbe temperature boje
4000 ~ 9500 K (prema softveru)
Zadana temperature boje
6500±500 K
Omjer kontrasta (uobičajeno)
> = 3000:1
Kut gledanja (horizontalno)
140
stupanj
Kut gledanja (vertikalno)
140
stupanj
Napredne značajke slike
Poboljšanje dinamičkog kontrasta
Zaslon sa širokom paletom boja
Položaj
Portretni
Frekvencija okvira (Hz)
50 i 60
Brzina osvježavanja (Hz)
1200 ~ 1920
Upotreba
Danonoćno, u zatvorenom
Praktičnost
Jednostavna instalacija
Vodeći zatici
Lagan dizajn
Mehanizam za zaključavanje za kućište
Prijenos napajanja
Za okruženja s 230 V: 6 kućišta ili manje – za okruženja sa 110 V: 3 kućišta ili manje
Prijenos kontrole signala
RJ45
Snaga
Potrošnja (uobičajena)
<=87
W
BTU vrijednost m2
1,773 BTU/m2
Maksimalna potrošnja energije kućišta
260
W
Ulazni napon
AC200 ~ 240 V / AC100 – 120 V (50 – 60 Hz)
Radni uvjeti
Raspon temperature (rada)
-20 ~ 45
°C
Raspon temperature (skladištenje)
-20 ~ 50
°C
Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
10 ~ 80 %
Raspon vlage (spremanje) [RH]
10 ~ 85 %
Kućište
Površina kućišta (m2)
0,5
Pikseli kućišta (točkica)
61,952
Razlučivost kućišta (Š x V)
176 x 352
Veličina kućišta (mm)
500 x 1000 x 86
Podatkovni priključak
RJ45
Priključak za napajanje
Ulaz/izlaz (C14/C13)
Količina prijemne kartice
1 komad
Tehnički podaci prijemne kartice
A5S / A5S Plus
Marka prijemne kartice
Novastar
Masa (kg)
15,6 kg
Dijagonala kućišta (inči)
44
Konstrukcija kućišta
Aluminij i čelik
Modul
Vrsta LED rasvjetnog tijela
SMD 2121 od zlatne žice
Konstitucija piksela
1R1G1B
Vijek trajanja LED rasvjetnog tijela (sati)
100 000
Razlučivost modula (Š x V pikseli)
88 x 88
Veličina modula (Š x V x D u mm)
250 * 250 * 19,1
Razmak piksela (mm)
2,84
Dodatna oprema
Nastavak za povezivanje
3 komada
LAN kabel (RJ45, CAT-5)
1 komad (130 cm)
QSG
1 komad
Vijak
4 komada (M10 * 70) (vijak s unutarnjim šesterokutom)