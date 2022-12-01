Druge stavke u pakiranju
- Kratke upute za korisnike
- RS232 kabel
- AC mrežni kabel
- Kabel IR senzora (1,8 m)
- Daljinski upravljač i AAA baterije
43BDL4550D/00
U potrazi za inovacijama
Zadivite goste pametnijim i bržim zaslonom za javne prostore. Uz integrirani WiFi i mogućnost pokretanja Android aplikacija, ovo je novi napredak u rješenjima za prikaz u javnim prostorima
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Spremajte i reproducirajte sadržaj uz internu memoriju. Prenesite multimedijske sadržaje na zaslon i odmah ih reproducirajte. Radeći u sprezi s internim preglednikom, zaslon služi i kao predmemorija prilikom usmjeravanja mrežnog sadržaja. Ako se ikada dogodi da mreža zakaže, interna memorija omogućit će nastavak reprodukcije sadržaja tako da reproducira verziju sadržaja iz predmemorije, što znači da će se vaši multimedijski sadržaji nastaviti reproducirati čak i ako se prekine veza s mrežom.
Kad su u pitanju zahtjevne komercijalne primjene, od ključne je važnosti da ne dođe do prekida sadržaja. Iako je malo vjerojatno da će se sa sadržajem dogoditi nešto strašno, FailOver pruža zaštitu zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji koja omogućava reprodukciju rezervnog sadržaja na zaslonu u slučaju da dođe do prekida rada multimedijskog reproduktora. FailOver se automatski aktivira u slučaju prekida signala iz primarnog ulaza. Jednostavno odaberite primarni ulaz i FailOver ulaz i bit ćete zaštićeni.
Intenzitet pozadinskog osvjetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnja energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.
Robusna platforma za upravljanje zaslonima, CMND vraća kontrolu u vaše ruke. Ažurirajte sadržaj uz CMND & Create i upravljajte njime ili kontrolirajte postavke uz CMND & Control. Sve je moguće uz CMND.
Dizajnirajte i kreirajte privlačan sadržaj uz CMND & Create, moćan alat za kreiranje sadržaja. Uz sučelje s mogućnošću povlačenja i ispuštanja, prethodno učitane predloške i integrirane widgete, zadivit ćete kupce privlačnim sadržajem. Dostupni su portretni i pejzažni način rada.
Značajka CMND & Control omogućit će vam lako upravljanje većim brojem zaslona sa središnje lokacije. Uz nadzor zaslona u stvarnom vremenu, postavljanje i ažuriranja softvera s udaljene lokacije te mogućnost prilagođavanja i konfiguracije više zaslona u isto vrijeme, primjerice videozida ili zaslona s ponudom jelovnika, upravljanje skupinom zaslona nikada nije bilo lakše.
Upravljajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zasloni tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi Android 8 osigurava sigurnost softvera duže zadržavanje na najnovijim specifikacijama.
Sadržaj je najvažniji, a uz značajku automatske snimke zaslona bit ćete sigurni da se sadržaj cijelo vrijeme reproducira. Snimke zaslona snimaju se tijekom cijelog dana, a zatim se pohranjuju na FTP poslužitelj. S poslužitelja ih možete pregledati bilo kada i bilo gdje.
Osigurajte vidljivost iz bilo kojeg kuta uz tehnologiju ADS za široki prikaz. Advanced Super Dimension Switch pruža bržu obradu slike na zaslonu čime se postižu uglađeniji prijelazi sadržaja, nevjerojatna preciznost slike i superiorna reprodukcija boja uz prikaz od 180 stupnjeva.
Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka uz integrirani HTML5 preglednik. Upotrebljavajući preglednik utemeljen na pregledniku Chromium, dizajnirajte sadržaj na mreži i povežite jedan zaslon ili cijelu mrežu. Prikazujte sadržaj u vodoravnom i okomitom načinu rada uz Full HD rezoluciju. Jednostavno povežite zaslon s internetom upotrebljavajući WiFi ili RJ45 kabel i uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali.
Slika/zaslon
Mogućnost povezivanja
Praktičnost
Zvuk
Snaga
Podržana rezolucija zaslona
Dimenzije
Radni uvjeti
Multimedijske aplikacije
Interni reproduktor
Dodatna oprema
Razno
