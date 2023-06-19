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    Signage Solutions Višedodirni zaslon

    43BDL3651T/00

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    Nadahnite suradnju. Prenesite informacije. Ovaj odzivni profesionalni višedodirni UHD zaslon tvrtke Philips idealan je za upotrebu od strane više korisnika i s više prstiju – od traženja smjera do prezentacija. Istovremeno može biti aktivno do 10 dodirnih točaka.

    Signage Solutions Višedodirni zaslon

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    Zaslon s dodirom u 10 točaka.

    • 43 inča
    • Sa sustavom Android
    • Višestruki dodir
    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

    CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja

    CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja

    Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.

    FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja

    FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja

    Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.

    CMND & Deploy. Daljinska instalacija i pokretanje aplikacija

    Brzo instalirajte i pokrenite bilo koju aplikaciju, čak i ako se ne nalazite na lokaciji i radite na daljinu. CMND & Deploy omogućava dodavanje i ažuriranje vlastitih aplikacija, kao i aplikacija iz prodavaonice aplikacija za profesionalne zaslone tvrtke Philips. Jednostavno skenirajte QR kod, prijavite se u prodavaonicu i odaberite aplikaciju koju želite instalirati. Aplikacija će se preuzeti i pokrenuti automatski.

    Interna memorija. Prijenos sadržaja za trenutačnu reprodukciju

    Spremite i reproducirajte sadržaj bez potrebe za trajnim vanjskim reproduktorom. Profesionalni zaslon tvrtke Philips ima internu memoriju koja omogućava prijenos multimedijskog sadržaja na zaslon za trenutačnu reprodukciju. Interna memorija funkcionira i kao predmemorija za usmjeravanje sadržaja na mreži.

    Android SoC procesor. Izvorne i web aplikacije

    Upravljajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zasloni tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi Android 8 osigurava sigurnost softvera duže zadržavanje na najnovijim specifikacijama.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Dijagonala zaslona (u cm)
      108.0  cm
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      43  inča
      Omjer širine i visine
      16:9
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,2451 (V) x 0,2451(O) mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svjetlina
      400  cd/m²
      Boje zaslona
      1,07 B
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      1200:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      8  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      178  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      178  stupanj
      Napredne značajke slike
      • 3/2 - 2/2 Motion Pull Down
      • 3D kombinirani filtar
      • Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta
      • Progresivno skeniranje
      • 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      Premaz površine
      Premaz za sprječavanje odsjaja
      Tehnologija zaslona
      IPS
      Operativni sustav
      Android 8.0

    • Mogućnost povezivanja

      Audio izlaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video ulaz
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 tip A (x2)
      • USB 2.0 tipa B (x1)
      • VGA (analogni, D-Sub) (x1)
      Audio ulaz
      Priključak od 3,5 mm
      Ostali priključci
      • mikro SD
      • OPS
      Vanjska kontrola
      • RJ45
      • IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm
      • RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm

    • Praktičnost

      Položaj
      • Vodoravni (18/7)
      • Okomiti (18/7)
      Funkcije za zaštitu zaslona
      Pomak piksela, niska razina svjetline
      Kontrola tipkovnicom
      • Skriveno
      • Može se zaključati
      Signal za daljinsko upravljanje
      Može se zaključati
      Prijenos signala
      • IR prijenos signala (petlja)
      • RS232
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Može se kontrolirati putem mreže
      • RS232
      • RJ45

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10W

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
      Potrošnja (uobičajena)
      100  W
      Potrošnja (maks.)
      220 W
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,5 W
      Značajke za uštedu energije
      Smart Power
      Energetska klasa
      G

    • Podržana rezolucija zaslona

      Računalni formati
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Video formati
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576 p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      990,0  mm
      Masa proizvoda
      17,9  kg
      Visina uređaja
      578,2  mm
      Dubina uređaja
      70,2 (D sa zidnim nosačem) / 102,7 (D s vanjskim OPS kompletom)  mm
      Postavljena širina (inči)
      38,98  inča
      Postavljena visina (inči)
      22.76  inča
      Zidni nosač
      200 mm x 200 mm, M6
      Postavljena dubina (inči)
      2.76(D@Wall mount)/4.04(D@External OPS box)  inča
      Širina prednje ploče
      2,0 mm (gore / desno / lijevo / straga)
      Masa proizvoda (lb)
      39,46  lb

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Raspon temperature (rada)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  sat(i)
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 60  °C
      Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
      20 ~ 80 % (bez kondenzacije)
      Raspon vlage (spremanje) [RH]
      5 ~ 95 % (bez kondenzacije)

    • Multimedijske aplikacije

      USB reprodukcija videozapisa
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB reprodukcija slike
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Interni reproduktor

      Procesor
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Memorija
      • 2 GB DDR3
      • 8 GB
      Wifi
      • 2,4 G
      • 5 G

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Krpica za čišćenje (x1)
      • Kabel IR senzora (1,8 m) (x1)
      • Logotip Philips (x1)
      • Kabel za napajanje (3 m)
      • Kratke upute za korisnike (x1)
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • Kabel RS232 (3 m) (x1)
      • Kabel za lančanu vezu RS232 (x1)
      • Poklopac otvora za USB i vijak x1
      Postolje
      BM05922 (dodatno)

    • Razno

      Jezici prikaza na zaslonu
      • Arapski
      • Engleski
      • Francuski
      • Njemački
      • Talijanski
      • Japanski
      • Poljski
      • Španjolski
      • Turski
      • Ruski
      • Pojednostavljeni kineski
      • Tradicionalni kineski
      • Danski
      • Nizozemski
      • Finski
      • Norveški
      • Portugalski
      • Švedski
      Jamstvo
      3 godine jamstva
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC, klasa A
      • CU
      • ETL
      • IMDA
      • PSB
      • RoHS

    • Interaktivnost

      Tehnologija više dodira
      Projected Capacitive
      Dodirne točke
      10 dodirnih točaka u isto vrijeme
      Plug and play
      Sukladnost HID standardu
      Zaštitno staklo
      Kaljeno sigurnosno staklo od 3 mm

    Badge-D2C

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