Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka

Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka uz integrirani HTML5 preglednik. Upotrebljavajući preglednik utemeljen na pregledniku Chromium, dizajnirajte sadržaj na mreži i povežite jedan zaslon ili cijelu mrežu. Prikazujte sadržaj u vodoravnom i okomitom načinu rada uz Full HD rezoluciju. Jednostavno povežite zaslon s internetom upotrebljavajući WiFi ili RJ45 kabel i uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali.