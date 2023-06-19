Druge stavke u pakiranju
- Kratke upute za korisnike
- Stalak za stol
- USB kabel
- DC adapter
- HDMI kabel
- Utikač
- Silikonsko podnožje
10BDL4551T/00
Snažan dojam
Od oglašavanja s police do orijentacije, ovaj iznimno jasan višedodirni pametni zaslon idealan je za upotrebu u ograničenim prostorima. Svestrano sveobuhvatno rješenje omogućava daljinsko upravljanje sadržajem. Power-over-Ethernet omogućava prilagodljivo smještanje
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.
Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.
Ugrađena kamera i zvučnici ovaj mali dodirni zaslon čine uistinu sveobuhvatnim pametnim rješenjem. Upotrebljavajte ga za mjerenje kupaca u maloprodaji, analizu koraka i više. Iskoristite snagu inteligentnih Android aplikacija za prikaz ciljanog sadržaja. Zaslon možete upotrebljavati i za video konferencije.
Profesionalni zaslon tvrtke Philips možete postaviti gotovo bilo gdje. PoE+ omogućava prijenos napajanja i podataka na zaslon putem jednog Ethernet kabela. Neće vam trebati strujna utičnica, ali ako se poželite povezati, u kompletu je i strujni adapter.
Spremite i reproducirajte sadržaj bez potrebe za trajnim vanjskim reproduktorom. Profesionalni zaslon tvrtke Philips ima internu memoriju koja omogućava prijenos multimedijskog sadržaja na zaslon za trenutačnu reprodukciju. Interna memorija funkcionira i kao predmemorija za usmjeravanje sadržaja na mreži.
Brzo instalirajte i pokrenite bilo koju aplikaciju, čak i ako se ne nalazite na lokaciji i radite na daljinu. CMND & Deploy omogućava dodavanje i ažuriranje vlastitih aplikacija, kao i aplikacija iz prodavaonice aplikacija za profesionalne zaslone tvrtke Philips. Jednostavno skenirajte QR kod, prijavite se u prodavaonicu i odaberite aplikaciju koju želite instalirati. Aplikacija će se preuzeti i pokrenuti automatski.
Upravljajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zasloni tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi Android 8 osigurava sigurnost softvera duže zadržavanje na najnovijim specifikacijama.
Slika/zaslon
Mogućnost povezivanja
Praktičnost
Zvuk
Snaga
Dimenzije
Radni uvjeti
Multimedijske aplikacije
Dodatna oprema
Razno
Interaktivnost
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