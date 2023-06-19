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    Signage Solutions Višedodirni zaslon

    10BDL4551T/00

    Snažan dojam

    Od oglašavanja s police do orijentacije, ovaj iznimno jasan višedodirni pametni zaslon idealan je za upotrebu u ograničenim prostorima. Svestrano sveobuhvatno rješenje omogućava daljinsko upravljanje sadržajem. Power-over-Ethernet omogućava prilagodljivo smještanje

    Signage Solutions Višedodirni zaslon

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    Snažan dojam

    Mali višedodirni zaslon.

    • 10 inča
    • Sa sustavom Android
    • Višestruki dodir
    CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja

    CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja

    Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.

    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

    Ugrađena kamera i zvučnici

    Ugrađena kamera i zvučnici ovaj mali dodirni zaslon čine uistinu sveobuhvatnim pametnim rješenjem. Upotrebljavajte ga za mjerenje kupaca u maloprodaji, analizu koraka i više. Iskoristite snagu inteligentnih Android aplikacija za prikaz ciljanog sadržaja. Zaslon možete upotrebljavati i za video konferencije.

    Jednostavno postavljanje uz tehnologiju PoE+

    Profesionalni zaslon tvrtke Philips možete postaviti gotovo bilo gdje. PoE+ omogućava prijenos napajanja i podataka na zaslon putem jednog Ethernet kabela. Neće vam trebati strujna utičnica, ali ako se poželite povezati, u kompletu je i strujni adapter.

    Interna memorija. Prijenos sadržaja za trenutačnu reprodukciju

    Spremite i reproducirajte sadržaj bez potrebe za trajnim vanjskim reproduktorom. Profesionalni zaslon tvrtke Philips ima internu memoriju koja omogućava prijenos multimedijskog sadržaja na zaslon za trenutačnu reprodukciju. Interna memorija funkcionira i kao predmemorija za usmjeravanje sadržaja na mreži.

    CMND & Deploy. Daljinska instalacija i pokretanje aplikacija

    Brzo instalirajte i pokrenite bilo koju aplikaciju, čak i ako se ne nalazite na lokaciji i radite na daljinu. CMND & Deploy omogućava dodavanje i ažuriranje vlastitih aplikacija, kao i aplikacija iz prodavaonice aplikacija za profesionalne zaslone tvrtke Philips. Jednostavno skenirajte QR kod, prijavite se u prodavaonicu i odaberite aplikaciju koju želite instalirati. Aplikacija će se preuzeti i pokrenuti automatski.

    Android SoC procesor. Izvorne i web aplikacije

    Upravljajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zasloni tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi Android 8 osigurava sigurnost softvera duže zadržavanje na najnovijim specifikacijama.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Dijagonala zaslona (u cm)
      25.6  cm
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      10.1''  inča
      Omjer širine i visine
      16:10
      Rezolucija zaslona
      1280 x 800
      Optimalna rezolucija
      1280 x 800
      Svjetlina
      300  cd/m²
      Boje zaslona
      16,7 milijuna
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      800:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      30  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      160  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      160  stupanj
      Operativni sustav
      Android 8.1

    • Mogućnost povezivanja

      Audio izlaz
      Priključak vanjskog zvučnika
      Ostali priključci
      • USB
      • mikro SD
      Video izlaz
      HDMI
      Vanjska kontrola
      RJ45

    • Praktičnost

      Položaj
      • Vodoravni (24/7)
      • Okomiti (24/7)
      Funkcije za zaštitu zaslona
      Niska svjetlina
      Kontrola tipkovnicom
      • Skriveno
      • Može se zaključati
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Radne značajke slike
      Napredna kontrola boje
      Može se kontrolirati putem mreže
      • RJ45
      • WiFi
      Memorija
      2 GB DDR3 / 8 GB eMMC

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 2 W

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE=24 W
      Potrošnja (maks.)
      10,96 W
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,5 W

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      261  mm
      Masa proizvoda
      0,74  kg
      Visina uređaja
      167,2  mm
      Dubina uređaja
      29  mm
      Postavljena širina (inči)
      10,28  inča
      Postavljena visina (inči)
      6.58  inča
      Zidni nosač
      75 x 75
      Postavljena dubina (inči)
      1.14  inča
      Širina okvira (lijevo/desno, gore/dolje)
      19,77 mm (lijevo/desno), 13,56 mm (gore/dolje)
      Masa proizvoda (lb)
      1,63  lb

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Raspon temperature (rada)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  sat(i)
      Relativna vlažnost
      10 ~ 85 (bez kondenzacije)  %
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedijske aplikacije

      USB reprodukcija videozapisa
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • 3 GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      USB reprodukcija slike
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Kratke upute za uporabu
      • Stalak za stol
      • USB kabel
      • DC adapter
      • HDMI kabel
      • Utikač
      • Silikonsko podnožje

    • Razno

      Jezici prikaza na zaslonu
      • Arapski
      • Engleski
      • Francuski
      • Njemački
      • Talijanski
      • Japanski
      • Poljski
      • Španjolski
      • Turski
      • Ruski
      • Pojednostavljeni kineski
      • Tradicionalni kineski
      • Danski
      • Nizozemski
      • Finski
      • Norveški
      • Portugalski
      • Švedski
      Jamstvo
      3 godine jamstva
      Propisi i odobrenja
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC, klasa A
      • UL

    • Interaktivnost

      Tehnologija više dodira
      Projected Capacitive
      Dodirne točke
      5 istovremenih dodirnih točaka
      Zaštitno staklo
      Kaljeno sigurnosno staklo od 0,7 mm

    Što se nalazi u kutiji?

    Druge stavke u pakiranju

    • Kratke upute za korisnike
    • Stalak za stol
    • USB kabel
    • DC adapter
    • HDMI kabel
    • Utikač
    • Silikonsko podnožje
    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

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