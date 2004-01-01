Philips podrška

Kako ću povezati četkicu za zube i aplikaciju Sonicare?

Kako biste četkicu za zube Philips Sonicare sa značajkom Bluetooth povezali s aplikacijom Sonicare, provjerite jesu li četkica za zube i telefon upareni putem Bluetooth veze. Ako aplikaciju upotrebljavate prvi put, trebate upariti četkicu za zube. Slijedite upute u aplikaciji.



Kada se četkica za zube upari s aplikacijom, povezat će se i sinkronizirati kada se uključi. Telefon mora biti u blizini, s aktiviranom značajkom Bluetooth i otvorenom aplikacijom.

