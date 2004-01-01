Traži pojmove

Kako ću povezati četkicu za zube i aplikaciju Sonicare?

Objavljeno na 8. siječnja 2025.
Kako biste četkicu za zube Philips Sonicare sa značajkom Bluetooth povezali s aplikacijom Sonicare, provjerite jesu li četkica za zube i telefon upareni putem Bluetooth veze. Ako aplikaciju upotrebljavate prvi put, trebate upariti četkicu za zube. Slijedite upute u aplikaciji.
 
Kada se četkica za zube upari s aplikacijom, povezat će se i sinkronizirati kada se uključi. Telefon mora biti u blizini, s aktiviranom značajkom Bluetooth i otvorenom aplikacijom.
 
Gore navedene informacije odnose se i na aplikaciju Sonicare for Kids. Pojedinosti potražite u videozapisu u nastavku.
 
