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  • Uvijek spremni za polazak
  • Uvijek spremni za polazak
  • Uvijek spremni za polazak
  • Uvijek spremni za polazak
  • Uvijek spremni za polazak
  • Uvijek spremni za polazak
  • Uvijek spremni za polazak
  • Uvijek spremni za polazak

Obustavljeno

2000 seriesPotpuno bežične slušalice koje se umeću u uši

TAT2205BL/00

2.9
| (19) Recenzije
Uvijek spremni za polazak
Ima li išta korisnije od potpuno bežičnih slušalica s navlakom za punjenje koja stane u džep vaših tijesnih traperica? Ove slušalice koje se umeću u ušni kanal i koje su otporne na prskanje vode i na znoj pružaju vam sjajan zvuk i do 12 sati reprodukcije.
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Uvijek spremni za polazak

  • Pogonske jedinice od 6 mm / zatv. tip

  • Bluetooth®

Zaštita od prskanja i otporne na znoj sukladno standardu IPX4

Mala navlaka za punjenje izuzetno je praktična, a ove uistinu bežične slušalice otporne su na prskanje iz bilo kojeg smjera. Nećete im naštetiti s malo znoja, a ne morate se brinuti niti ako vas uhvati kiša.

Iznimno mala navlaka za punjenje, za 12 sati reprodukcije

Pođite na put s više punjača u džepu. Uživajte u do 4 sata reprodukcije uz jedno punjenje i dodatnih 8 sati uz potpuno napunjenu navlaku. Kratko punjenje navlake od 15 minuta osigurat će vam sat vremena reprodukcije. Putem USB-C priključka, navlaka će se do kraja napuniti za 2 sata.

Sigurno, udobno prianjanje

Uživajte u zvuku omiljenih pjesama iz udobnih neodimijskih pogonskih jedinica od 6 mm zaštićenog, laganog dizajna. Mekani, izmjenjivi umeci za uši osiguravaju udobno prianjanje u uho.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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2.9

od 5

19

Recenzije

2

11/05/2021

Slovenija

Slovenija

Izjemna nadgradnja

Te slušalke so nadomestile starejši model, tokrat namesto bele v črni barvi, baterije zdrži dlje, nosijo se bolje, in predvsem zvok je močnejši in čistejši. Polnilna škatla je bistveno manjša od predhodnih zato dosti lepše sede v žep

Prednosti

zvok, udobnost, manjša škatla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

overall sem navdušen

Sem uporabnik že dober mesec. Lahko rečem samo pohvale. Všeč so mi, ker imajo res dober zvok v primerjavi z dražjimi izdelki. oblika je tudi zelo ergonomska in lepo sedijo v ušesu tudi med tekom ne padejo ven. mogoče pogrešam da bi bile pralne z vodo.

Prednosti

udobje, polnilna enota

Mane

niso pralne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke

23/08/2022

Polska

Polska

W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe

Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

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