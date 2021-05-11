2 godine jamstva
Obustavljeno
TAT2205BL/00
Pogonske jedinice od 6 mm / zatv. tip
Bluetooth®
Mala navlaka za punjenje izuzetno je praktična, a ove uistinu bežične slušalice otporne su na prskanje iz bilo kojeg smjera. Nećete im naštetiti s malo znoja, a ne morate se brinuti niti ako vas uhvati kiša.
Pođite na put s više punjača u džepu. Uživajte u do 4 sata reprodukcije uz jedno punjenje i dodatnih 8 sati uz potpuno napunjenu navlaku. Kratko punjenje navlake od 15 minuta osigurat će vam sat vremena reprodukcije. Putem USB-C priključka, navlaka će se do kraja napuniti za 2 sata.
Uživajte u zvuku omiljenih pjesama iz udobnih neodimijskih pogonskih jedinica od 6 mm zaštićenog, laganog dizajna. Mekani, izmjenjivi umeci za uši osiguravaju udobno prianjanje u uho.
2.9
od 5
19
Recenzije
zelenjavna juha
11/05/2021
Slovenija
Izjemna nadgradnja
Te slušalke so nadomestile starejši model, tokrat namesto bele v črni barvi, baterije zdrži dlje, nosijo se bolje, in predvsem zvok je močnejši in čistejši. Polnilna škatla je bistveno manjša od predhodnih zato dosti lepše sede v žep
Prednosti
zvok, udobnost, manjša škatla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
overall sem navdušen
Sem uporabnik že dober mesec. Lahko rečem samo pohvale. Všeč so mi, ker imajo res dober zvok v primerjavi z dražjimi izdelki. oblika je tudi zelo ergonomska in lepo sedijo v ušesu tudi med tekom ne padejo ven. mogoče pogrešam da bi bile pralne z vodo.
Prednosti
udobje, polnilna enota
Mane
niso pralne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2205BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Margaryna
23/08/2022
Polska
W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe
Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless