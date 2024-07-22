Traži pojmove

    Klasični suputnik

    Volite radio? Od kuhinje do garaže i vrta, ovaj prijenosni FM/AM analogni radio reproducirat će vaše omiljene postaje. Zvuči odlično, radi na izmjeničnu struju ili baterije i ima praktičan LED indikator, tako da ćete znati kad je savršeno ugođen.

    Prijenosni FM/AM radio

    Analogno ugađanje olakšava pronalaženje omiljenih postaja na ovom FM/AM radiju. Jednostavno okrećite kotačić na bočnoj strani radija, a velik i jasan prozor prikazivat će frekvenciju. LED indikator svijetlit će kad je signal jak.

    Uživajte u najboljem doživljaju glazbe uz način rada za glazbu. Prebacite se na način rada vijesti kada slušate vijesti ili omiljenu radijsku emisiju. Bez obzira na to što volite, 3,5-inčni zvučnik osigurava kvalitetan i čist zvuk.

    Na ovom radiju nikada nećete morati tražiti gdje se prilagođava jačina zvuka! Osim velikog regulatora jačine zvuka, radio se može pohvaliti prekidačima za prebacivanje između FM/AM signala i načina rada zvuka koji se nalaze na vrhu radija. Pronaći ćete i priključak za slušalice za privatno slušanje.

    Postavite ga bilo gdje

    Gdje god volite slušati razne sadržaje, ovaj radio možete ponijeti sa sobom. Priključite radio u zidnu utičnicu ili umetnite dvije D baterije i izađite van. Ovaj je radio savršeno društvo uz čašu vina na balkonu ili piknik u dvorištu.

    Tehničke specifikacije

    • Zvuk

      Izlazna snaga (RMS)
      300 mW
      Sustav zvuka
      Mono
      Poboljšanje zvuka
      tonska kontrola
      Kontrola glasnoće
      kotačić (analogni)

    • Zvučnici

      Promjer pogonske jedinice punog raspona
      3,5-inčni
      Broj pogonskih jedinica punog raspona
      1

    • Mogućnost povezivanja

      Bluetooth
      Ne
      Audio/video izlaz
      Slušalice (3,5 mm)
      Audioulaz
      Ne

    • Tjuner / Prijem / Prijenos

      Frekvencijski pojas prijemnika
      • FM
      • AM
      RDS
      Ne

    • Snaga

      Vrsta baterije
      Veličina D (LR20)
      Napon baterije
      1.5  V
      Napajanje
      • 220 – 240 V
      • 50/60 Hz
      Broj baterija
      2

    • Dimenzije pakiranja

      Visina
      19.3  cm
      Vrsta pakiranja
      Kutija
      Vrsta smještanja na policu
      Ležeći položaj
      Širina
      29  cm
      Dubina
      9.3  cm
      Broj proizvoda u kompletu
      1
      Bruto masa
      1.1  kg
      Neto masa
      0.885  kg
      Tara
      0.215  kg

    • Dimenzije proizvoda

      Visina
      14.95  cm
      Širina
      21  cm
      Dubina
      6.63  cm
      Masa
      0.668  kg

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • AC mrežni kabel
      • Kratke upute za korisnike
      • Jamstveni certifikat

    • Budilica

      Broj alarma
      Ne
      Odgoda (ponavljanje alarma)
      Ne

    Što se nalazi u kutiji?

    Druge stavke u pakiranju

    • AC mrežni kabel
    • Kratke upute za korisnike
    • Jamstveni certifikat
