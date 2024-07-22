Druge stavke u pakiranju
- AC mrežni kabel
- Kratke upute za korisnike
- Jamstveni certifikat
TAR2509/10
Klasični suputnik
Volite radio? Od kuhinje do garaže i vrta, ovaj prijenosni FM/AM analogni radio reproducirat će vaše omiljene postaje. Zvuči odlično, radi na izmjeničnu struju ili baterije i ima praktičan LED indikator, tako da ćete znati kad je savršeno ugođen.Saznajte više
Analogno ugađanje olakšava pronalaženje omiljenih postaja na ovom FM/AM radiju. Jednostavno okrećite kotačić na bočnoj strani radija, a velik i jasan prozor prikazivat će frekvenciju. LED indikator svijetlit će kad je signal jak.
Uživajte u najboljem doživljaju glazbe uz način rada za glazbu. Prebacite se na način rada vijesti kada slušate vijesti ili omiljenu radijsku emisiju. Bez obzira na to što volite, 3,5-inčni zvučnik osigurava kvalitetan i čist zvuk.
Na ovom radiju nikada nećete morati tražiti gdje se prilagođava jačina zvuka! Osim velikog regulatora jačine zvuka, radio se može pohvaliti prekidačima za prebacivanje između FM/AM signala i načina rada zvuka koji se nalaze na vrhu radija. Pronaći ćete i priključak za slušalice za privatno slušanje.
Gdje god volite slušati razne sadržaje, ovaj radio možete ponijeti sa sobom. Priključite radio u zidnu utičnicu ili umetnite dvije D baterije i izađite van. Ovaj je radio savršeno društvo uz čašu vina na balkonu ili piknik u dvorištu.
Zvuk
Zvučnici
Mogućnost povezivanja
Tjuner / Prijem / Prijenos
Snaga
Dimenzije pakiranja
Dimenzije proizvoda
Dodatna oprema
Budilica
