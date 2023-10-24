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  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše

Philips Avent ultra airDuda varalica

SCF376/14

4.9
| (354) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dopušta bebinoj koži da diše
Umirivanje uz ugodu koju pruža zrak. Duda varalica Avent ultra air tvrtke Philips ima izuzetno velike otvore za zrak kako bi koža ostala suha. Ima gumb koji svijetli u mraku kako biste je lako vidjeli kada su isključena svjetla. Dostupna je u raznim bojama i uzorcima.
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preporučuju mame diljem svijeta1

Lako se pronalazi u mraku

Dopušta bebinoj koži da diše

  • S prstenom koji svijetli u mraku

  • Ortodontske, ne sadrže BPA

  • 2 u pakiranju

  • 6-18 mjeseci

Omogućuje bebinoj koži da diše

Omogućuje bebinoj koži da diše

Iznimno veliki otvori za zrak prozračuju kožu vaše bebe, čineći je suhom i istovremeno ju umiruju.

98 % prihvaćanje sisača*

98 % prihvaćanje sisača*

Kad smo pitali mame kako su njihove bebe reagirale na naše silikonske dude posebne teksture, 98 % izjavilo je da njihova beba prihvaća dude varalice posebne strukture Avent ultra soft i ultra air tvrtke Philips.

Dugotrajno svijetli u mraku

Dugotrajno svijetli u mraku

Gumbić na ultra air dudici svijetli u mraku te će vam pomoći da lako pronađete dudu bez potrebe da upalite svjetlo.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

354

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

24/10/2023

Hrvatska

Hrvatska

Dude Philips

Definitivno proizvodi bez kojih ne moze moja beba pa cak ni ja! Svaka cast 👏🏼! Beba 9 mjeseci ne moze ni jednu drugu dude osim Philips avent dude🥰❤️

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF376/14 Duda varalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF376/14 Duda varalica

10/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlićan proizvod

Naj bolje dude, preporućila bi ih svima! Moja beba jedino nju hoće!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF376/21 Duda varalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF376/21 Duda varalica

10/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Fenomenalno

Fantastično i fenomenalno Nema osipa oko usta,nema iritacija,dijete zadovoljno- mama prezadoviljna Sam dizajn i oblik prilagodjen i po svim standardima

Prednosti

Definitivno ZA

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF376/21 Duda varalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF376/21 Duda varalica

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Istraživanja potrošača u SAD-u 2016. – 2017. pokazala su da 98 % beba prihvaća sisače duda varalica posebne teksture Avent ultra air i ultra soft tvrtke Philips.

  2. Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna.