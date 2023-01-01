SCF297/05
Sterilizirajte u pokretu
Vrećice za parni sterilizator za upotrebu u mikrovalnoj pećnici Avent tvrtke Philips brz su, jednostavan i učinkovit način da uvijek imate sterilne bočice za bebu, bez obzira gdje se nalazili. Sa svakom vrećicom bočice se mogu sterilizirati u mikrovalnoj pećnici za samo 90 sekundi.Saznajte više
Svaka višekratna vrećica za parnu sterilizaciju u mikrovalnoj pećnici može se upotrijebiti za sterilizaciju bočica, izdajalica i drugih proizvoda za bebe za svega 90 sekundi*
Svaka vrećica za parni sterilizator za upotrebu u mikrovalnoj pećnici dokazano ubija 99,9 %** bacila i bakterija.
Svaka vrećica sadrži okvir. Označavanjem okvira možete brzo i jednostavno pratiti broj upotreba svake vrećice.
Svaka vrećica sadrži dio za sigurno rukovanje. To je označeno područje na vrećici za koje možete sigurno primiti vrećicu i izvaditi je iz mikrovalne pećnice.
Svako pakiranje vrećica za parnu sterilizaciju u mikrovalnoj pećnici sadrži pet pojedinačnih vrećica, a svaka se vrećica može upotrijebiti do 20 puta. To znači da možete sterilizirati bočice za bebu, pumpe za izdajanje i ostali pribor do 100 puta sa samo jednim pakiranjem.
