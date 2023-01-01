Traži pojmove

    Philips Avent Vrećice za parni sterilizator za mikrovalnu pećnicu

    SCF297/05

    Sterilizirajte u pokretu

    Vrećice za parni sterilizator za upotrebu u mikrovalnoj pećnici Avent tvrtke Philips brz su, jednostavan i učinkovit način da uvijek imate sterilne bočice za bebu, bez obzira gdje se nalazili. Sa svakom vrećicom bočice se mogu sterilizirati u mikrovalnoj pećnici za samo 90 sekundi.

    Philips Avent Vrećice za parni sterilizator za mikrovalnu pećnicu

    Jednostavna i brza sterilizacija bilo gdje, bilo kada

    • Sterilizirajte u pokretu
    • Ubija 99,9% štetnih bacila
    • Jednostavna upotreba
    • 5 vrećica za 100 ciklusa
    Parna sterilizacija u mikrovalnoj pećnici spremna je za samo 90 sekundi

    Svaka višekratna vrećica za parnu sterilizaciju u mikrovalnoj pećnici može se upotrijebiti za sterilizaciju bočica, izdajalica i drugih proizvoda za bebe za svega 90 sekundi*

    Ubija 99,9 %** bacila

    Svaka vrećica za parni sterilizator za upotrebu u mikrovalnoj pećnici dokazano ubija 99,9 %** bacila i bakterija.

    Okvir za bilježenje upotrebe vrećice

    Svaka vrećica sadrži okvir. Označavanjem okvira možete brzo i jednostavno pratiti broj upotreba svake vrećice.

    Dio za sigurno rukovanje omogućuje sigurno vađenje iz mikrovalne pećnice

    Svaka vrećica sadrži dio za sigurno rukovanje. To je označeno područje na vrećici za koje možete sigurno primiti vrećicu i izvaditi je iz mikrovalne pećnice.

    Do 100 upotreba za parnu sterilizaciju u mikrovalnoj pećnici po pakiranju

    Svako pakiranje vrećica za parnu sterilizaciju u mikrovalnoj pećnici sadrži pet pojedinačnih vrećica, a svaka se vrećica može upotrijebiti do 20 puta. To znači da možete sterilizirati bočice za bebu, pumpe za izdajanje i ostali pribor do 100 puta sa samo jednim pakiranjem.

    Tehničke specifikacije

    • Težina i dimenzije

      Kapacitet vrećice
      Sterilizirajte do 3 bočice odjednom ili 1 pumpu za izdajanje
      Dimenzije F-box pakiranja
      215 x125  mm
      Dimenzije vrećice
      278 mm x 210 mm

    • Država podrijetla

      Država proizvodnje
      Kina

    • Materijal

      Materijal vrećice
      infoPET12, CPP60

    • Što se nalazi u paketu

      Vrećica za parni sterilizator za upotrebu u mikrovalnoj pećnici
      5 vrećica

    • Specifikacije ambalaže

      Ambalaža na bazi papira**
      Da

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.
