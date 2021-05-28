Traži pojmove

    Limited Edition 9000 Series Električni aparat za brijanje, čelik svemirske kval.

    S9980/59

    Superiorna glatkoća*, napravljeno da traje

    Vrhunska izdržljivost s oštricama koje se same oštre, izrađenima od sličnog čelika poput onog koji se upotrebljava u zrakoplovnoj industriji, dizajniranima da ostanu oštre i izdrže čak i u najtežim uvjetima. Uživajte u glatkoći kože i personaliziranom osjećaju brijanja svaki dan.

    Limited Edition 9000 Series Električni aparat za brijanje, čelik svemirske kval.

    Superiorna glatkoća*, napravljeno da traje

    Za superiornu glatkoću*, čak i na 5-dnevnoj bradi

    • Brijanje tik uz kožu
    • Preciznost čelika svemirske kvalitete
    • Senzor Pressure Guard
    • Pomične glave 360-D
    • Jamstvo do 5 godina*****
    Reže u svim smjerovima zahvaljujući oštricama od čelika svemirske kvalitete

    Reže u svim smjerovima zahvaljujući oštricama od čelika svemirske kvalitete

    Izrađene od visokoučinkovitog čelika svemirske kvalitete i dizajnirane za samooštrenje 2 godine, rotirajuće oštrice od 360° režu dlačice u svim smjerovima prema njihovu prirodnom rastu.

    Brijanje tik uz kožu uz sustav za brijanje s podizanjem i podrezivanjem

    Brijanje tik uz kožu uz sustav za brijanje s podizanjem i podrezivanjem

    Naša jedinstvena patentirana rotirajuća tehnologija podizanja i podrezivanja nježno podiže dlačice iz njihova korijena, a zatim ih precizno reže tik uz kožu (do 0,00 mm u odnosu na kožu) a da oštrice uopće ne dodiruju kožu.

    Uvijek optimalni pritisak uz senzor Pressure Guard

    Uvijek optimalni pritisak uz senzor Pressure Guard

    Uporaba odgovarajućeg pritiska ključna je za glatko brijanje i zaštitu kože. Napredni senzori u aparatu za brijanje očitavaju pritisak koji primjenjujete, a inovativni svjetlosni signal daje vam do znanja kad pritišćete previše snažno ili blago. Za prilagođeno brijanje koje odgovara upravo vama.

    Prilagođava se vašim konturama uz fleksibilne glave 360-D

    Prilagođava se vašim konturama uz fleksibilne glave 360-D

    Dizajniran za praćenje kontura lica i vrata, ovaj električni aparat za brijanje Philips ima potpuno fleksibilne glave koje se okreću 360° pružajući temeljito i ugodno brijanje.

    Napravljen da traje: jamstvo do 5 godina*****

    Napravljen da traje: jamstvo do 5 godina*****

    Naši aparati za brijanje dizajnirani su za izvrsnost i isporučuju se s 5-godišnjim jamstvom kako biste mogli uživati u vrhunskoj pouzdanosti i performansama. Brijanje za brijanjem.

    30 % glađe** klizenje uz premaz Nano SkinGlide

    30 % glađe** klizenje uz premaz Nano SkinGlide

    Između glava brijača i vaše kože nalazi se zaštitni sloj. Izrađen od do 250 000 mikrotehnoloških kuglica po kvadratnom centimetru, poboljšava klizenje kožom do 30 %** kako bi se smanjila iritacija.

    Prilagođava se gustoći vaše brade pomoću senzora za prilagodbu snage Power Adapt

    Prilagođava se gustoći vaše brade pomoću senzora za prilagodbu snage Power Adapt

    Električni aparat za brijanje ima pametnu tehnologiju prepoznavanja dlačica na licu koja očitava gustoću dlačica 500 puta u sekundi. Senzor Power Adapt automatski prilagođava snagu podrezivanja kako bi se osiguralo jednostavno i nježno brijanje.

    Unaprijedite svoje iskustvo brijanja uz aplikaciju za brijanje Philips Shaving***

    Unaprijedite svoje iskustvo brijanja uz aplikaciju za brijanje Philips Shaving***

    Usavršite brijanje uparivanjem aparata s aplikacijom za brijanje Philips Shaving. Pratite napredak svoje kože iz brijanja u brijanje, personalizirajte brijanje i savladajte tehniku brijanja za glatko brijanje i njegu kože.

    Dubinsko čišćenje za samo 1 minutu za higijensko brijanje

    Dubinsko čišćenje za samo 1 minutu za higijensko brijanje

    Moćna kapsula za brzo čišćenje temeljito čisti i podmazuje aparat za samo 1 minutu, čime se dulje održavaju najbolje performanse. Kapsula je 10x učinkovitija od ispiranja vodom****. Ovo je najmanja kapsula za čišćenje na svijetu pa je možete lako spremiti i upotrebljavati bilo gdje.

    Odaberite praktično suho ili osvježavajuće mokro brijanje

    Odaberite praktično suho ili osvježavajuće mokro brijanje

    Prilagodite svoje navike brijanja vlastitim potrebama. Tehnologija Wet & Dry omogućava ugodno suho ili osvježavajuće mokro brijanje. Možete se brijati s gelom ili pjenom, čak i pod tušem.

    Integriran precizni trimer

    Integriran precizni trimer

    Upotpunite svoj izgled preciznim trimerom na aparatu za brijanje. Integriran je u aparat i savršen za održavanje brkova i podrezivanje zalizaka.

    Proizvedeno s vama i okolišem na umu

    Proizvedeno s vama i okolišem na umu

    Zamjenom 30 % naše interne plastike recikliranom plastikom štedimo tone nove plastike u proizvodnji. Osim toga, naše su oštrice izrađene od 80 % recikliranog čelika i proizvedene u tvornici koja upotrebljava 100 % obnovljive energije.

    Nastavak za oblikovanje brade s 5 postavki duljine koji se postavlja pritiskom

    Nastavak za oblikovanje brade s 5 postavki duljine koji se postavlja pritiskom

    Promijenite svoj izgled s pomoću nastavka za oblikovanje brade koji se jednostavno pričvršćuje. Odaberite neku od 5 postavki duljine kako biste kreirali sve, od savršene trodnevne brade do kratke, uredno podrezane brade. Zaobljeni vrhovi i češljevi nastavka za oblikovanje brade dizajnirani su za sprječavanje iritacije kože.

    Jednostavno punjenje uz praktično postolje koje vam je pri ruci

    Jednostavno punjenje uz praktično postolje koje vam je pri ruci

    Potpuno napunite svoj aparat za brijanje za 1 sat na postolju koje je izrađeno za jednostavno punjenje uređaja i njegovo spremanje.

    OLED zaslon za dinamične obavijesti aparata i SkinIQ

    OLED zaslon za dinamične obavijesti aparata i SkinIQ

    Prvi aparat za brijanje tvrtke Philips s dinamičnim OLED zaslonom otkriva svaku značajku i obavijest aparata za brijanje oštrom, uglađenom animacijom. Intuitivno sučelje obuhvaća SkinIQ navođenje, status baterije, savjete za čišćenje i još toga.

    60 minuta bežičnog brijanja kada je potpuno napunjen

    60 minuta bežičnog brijanja kada je potpuno napunjen

    Taj napredni sustav punjenja nudi vam dvije jednostavne opcije: 60 minuta rada nakon potpunog punjenja ili brzo punjenje za jedno brijanje.

    Tehničke specifikacije

    • Dodatna oprema

      Torbica
      Putna torbica
      Postolje za punjenje
      Da
      SmartClick
      Aparat za oblikovanje brade
      Kapsula za brzo čišćenje
      • Da
      • 1 spremnik u kompletu

    • Snaga

      Vrijeme rada
      60 minuta
      Punjenje
      • Puno punjenje za 1 sat
      • Brzo punjenje od 5 min
      Vrsta baterije
      Litij-ionska
      Način rada u isključenom stanju (bez nastavaka)
      < 0,1 W

    • Dizajn

      Obrada
      Bezvremenska elegancija
      Drška
      Ergonomska drška za udobno rukovanje
      Boja
      Jadransko plava

    • Servis

      Zamjenska glava
      Zamjena svake 2 godine modelom SH91
      2 + 3 godine jamstva*****
      Da

    • Radne značajke za brijanje

      S praćenjem oblika
      Pomične glave 360-D
      Sustav za brijanje
      • Oštrice od čelika svemirske kvalitete
      • Sustav podizanja i podrezivanja
      Tehnologija SkinIQ
      • Senzor kontrole pokreta
      • Senzor za prilagodbu snage Power Adapt
      • Premaz Nano SkinGlide

    • Jednostavnost uporabe

      Čišćenje
      • Bežični Quick Clean Pod
      • Otvaranje jednim dodirom
      • Potpuno periv
      Mokro i suho
      Mokro i suho korištenje
      Zaslon
      Napredni OLED zaslon

    • u odnosu na prethodnu Philips seriju 9000
    • * U usporedbi s materijalom bez premaza
    • * * Na temelju Philips Series S7000 i korisnika aplikacije za brijanje Philips Shaving 2019.
    • * * * Uspoređujući ostatke od brijanja u spremniku nakon upotrebe tekućine za čišćenje i vode
    • * * * * 2 godine jamstva + 3 godine produženog jamstva nakon registracije na Philips.com u roku od 90 dana od kupnje.
