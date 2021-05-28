S9980/59
Superiorna glatkoća*, napravljeno da traje
Vrhunska izdržljivost s oštricama koje se same oštre, izrađenima od sličnog čelika poput onog koji se upotrebljava u zrakoplovnoj industriji, dizajniranima da ostanu oštre i izdrže čak i u najtežim uvjetima. Uživajte u glatkoći kože i personaliziranom osjećaju brijanja svaki dan.Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Izrađene od visokoučinkovitog čelika svemirske kvalitete i dizajnirane za samooštrenje 2 godine, rotirajuće oštrice od 360° režu dlačice u svim smjerovima prema njihovu prirodnom rastu.
Naša jedinstvena patentirana rotirajuća tehnologija podizanja i podrezivanja nježno podiže dlačice iz njihova korijena, a zatim ih precizno reže tik uz kožu (do 0,00 mm u odnosu na kožu) a da oštrice uopće ne dodiruju kožu.
Uporaba odgovarajućeg pritiska ključna je za glatko brijanje i zaštitu kože. Napredni senzori u aparatu za brijanje očitavaju pritisak koji primjenjujete, a inovativni svjetlosni signal daje vam do znanja kad pritišćete previše snažno ili blago. Za prilagođeno brijanje koje odgovara upravo vama.
Dizajniran za praćenje kontura lica i vrata, ovaj električni aparat za brijanje Philips ima potpuno fleksibilne glave koje se okreću 360° pružajući temeljito i ugodno brijanje.
Naši aparati za brijanje dizajnirani su za izvrsnost i isporučuju se s 5-godišnjim jamstvom kako biste mogli uživati u vrhunskoj pouzdanosti i performansama. Brijanje za brijanjem.
Između glava brijača i vaše kože nalazi se zaštitni sloj. Izrađen od do 250 000 mikrotehnoloških kuglica po kvadratnom centimetru, poboljšava klizenje kožom do 30 %** kako bi se smanjila iritacija.
Električni aparat za brijanje ima pametnu tehnologiju prepoznavanja dlačica na licu koja očitava gustoću dlačica 500 puta u sekundi. Senzor Power Adapt automatski prilagođava snagu podrezivanja kako bi se osiguralo jednostavno i nježno brijanje.
Usavršite brijanje uparivanjem aparata s aplikacijom za brijanje Philips Shaving. Pratite napredak svoje kože iz brijanja u brijanje, personalizirajte brijanje i savladajte tehniku brijanja za glatko brijanje i njegu kože.
Moćna kapsula za brzo čišćenje temeljito čisti i podmazuje aparat za samo 1 minutu, čime se dulje održavaju najbolje performanse. Kapsula je 10x učinkovitija od ispiranja vodom****. Ovo je najmanja kapsula za čišćenje na svijetu pa je možete lako spremiti i upotrebljavati bilo gdje.
Prilagodite svoje navike brijanja vlastitim potrebama. Tehnologija Wet & Dry omogućava ugodno suho ili osvježavajuće mokro brijanje. Možete se brijati s gelom ili pjenom, čak i pod tušem.
Upotpunite svoj izgled preciznim trimerom na aparatu za brijanje. Integriran je u aparat i savršen za održavanje brkova i podrezivanje zalizaka.
Zamjenom 30 % naše interne plastike recikliranom plastikom štedimo tone nove plastike u proizvodnji. Osim toga, naše su oštrice izrađene od 80 % recikliranog čelika i proizvedene u tvornici koja upotrebljava 100 % obnovljive energije.
Promijenite svoj izgled s pomoću nastavka za oblikovanje brade koji se jednostavno pričvršćuje. Odaberite neku od 5 postavki duljine kako biste kreirali sve, od savršene trodnevne brade do kratke, uredno podrezane brade. Zaobljeni vrhovi i češljevi nastavka za oblikovanje brade dizajnirani su za sprječavanje iritacije kože.
Potpuno napunite svoj aparat za brijanje za 1 sat na postolju koje je izrađeno za jednostavno punjenje uređaja i njegovo spremanje.
Prvi aparat za brijanje tvrtke Philips s dinamičnim OLED zaslonom otkriva svaku značajku i obavijest aparata za brijanje oštrom, uglađenom animacijom. Intuitivno sučelje obuhvaća SkinIQ navođenje, status baterije, savjete za čišćenje i još toga.
Taj napredni sustav punjenja nudi vam dvije jednostavne opcije: 60 minuta rada nakon potpunog punjenja ili brzo punjenje za jedno brijanje.
