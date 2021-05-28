Nastavak za oblikovanje brade s 5 postavki duljine koji se postavlja pritiskom

Promijenite svoj izgled s pomoću nastavka za oblikovanje brade koji se jednostavno pričvršćuje. Odaberite neku od 5 postavki duljine kako biste kreirali sve, od savršene trodnevne brade do kratke, uredno podrezane brade. Zaobljeni vrhovi i češljevi nastavka za oblikovanje brade dizajnirani su za sprječavanje iritacije kože.