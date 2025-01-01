S591/05
Glatko brijanje
Serija Philips 500 kompaktnog dizajna osmišljena je za glatko brijanje, čak i dok ste u pokretu. Uz prijenosni aparat za brijanje osjećat ćete se i izgledati najbolje svugdje i u svakom trenutku.Saznajte više
Jedinstveni rotacijski sustav za brijanje Lift & Cut nježno podiže dlačice iz korijena bez porezotina na koži.
Oštrice SteelPrecision koje se okreću 360° hvataju dlačice koje rastu u različitim smjerovima. Tri milijuna pokreta u minuti osiguravaju brzo brijanje bilo kad i bilo gdje.
Dizajnirane kako bi smanjile iritaciju kože, 3D pomične glave pomiču se u tri smjera za idealan dodir s kožom i ugodno brijanje.
Kompaktna veličina aparata i elegantan, moderan izgled ističu se kamo god išli.
Snažan magnetni motor omogućuje brijanje čak i gustih brada, čak i dok ste u pokretu.
Oštrice aparata izrađene su od hipoalergenog europskog čelika otpornog na koroziju koji nježan prema koži i sprječava prianjanje nečistoća na oštricama.
Bez obzira na to preferirate li ugodno suho brijanje ili osvježavajuće mokro brijanje s gelom ili pjenom, naš aparat prilagođava se vašim potrebama. Ima oznaku vodootpornosti IPX7 pa omogućuje lako čišćenje tekućom vodom.
Moćna litij-ionska baterija omogućuje do 40 minuta rada uz samo jedno jednosatno punjenje. Trebate se brzo obrijati? Ukopčajte aparat na 5 minuta i to će biti dovoljno za jedno brijanje.
Neka vaš aparat bude zaštićen kamo god išli. Ovaj moderan putni etui pruža više od zaštite.
Magnetni poklopac čuva glavu čistom, a putno zaključavanje onemogućuje slučajno uključivanje aparata tako da možete bezbrižno uživati na putovanju.
Philips aparati za brijanje izrađeni su imajući na umu preciznost i izdržljivost kako bi imali dugotrajne performanse. Podvrgavamo ih strogim testiranjima kako bismo bili sigurni da će raditi dosljedno i trajno. Uživajte u aparatu koji odlikuje postojanost.
Mi u tvrtki Philips potičemo održivost u svim aspektima stvaranja proizvoda. Naša je želja smanjiti otpad i broj USB adaptera koje stavljamo na tržište. Ako vam je potreban adapter, odgovarajuća jedinica za napajanje dostupna je putem: www.philips.com/support
