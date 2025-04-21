Traži pojmove

  • Nježno čišćenje, čak i za osjetljive zube i desni Nježno čišćenje, čak i za osjetljive zube i desni Nježno čišćenje, čak i za osjetljive zube i desni

    Philips Sonicare 6100 Zamjenske glave četkice

    HX7060/01

    Overall rating / 5
    • Recenzije Recenzije Recenzije

    Nježno čišćenje, čak i za osjetljive zube i desni

    Philips Sonicare 6100 ima tehnologiju Sonicare nove generacije, namjenski način rada Sensitive, 2 glave četkice za uklanjanje naslaga, osjetljive zube, izbjeljivanje i niski intenzitet. Osim toga, senzor pritiska kada pacijenti previše snažno četkaju.

    Saznajte više

    Dostupno:

    Philips Sonicare 6100 Zamjenske glave četkice

    Slični proizvodi

    Prikaži sve A3 Premium „sve u jednom“

    Revolucija u oralnoj higijeni

    Bjelji i zdraviji zubi, zauvijek

    Upoznajte tehnologiju Sonicare

    Nježno čišćenje, čak i za osjetljive zube i desni

    Uklanja do 20 puta više naslaga*

    • Uklanja do 20x više naslaga
    • 2 načina rada, 3 intenziteta
    • Vidljiv senzor pritiska
    • Trajanje baterije 21 dan
    Potpuna njega za zdraviju usnu šupljinu

    Potpuna njega za zdraviju usnu šupljinu

    Glava četkice A3 Premium All-in-One dizajnirana je imajući na umu pacijente. Glavom četkice A3 pacijenti mogu postići uklanjanje do 20 puta više naslaga*, do 15 puta zdravije desni** i uklanjanje do 100 % više mrlja***. Također priloženo: zahvaljujući novoj glavi četkice S2 Sensitive napravljenoj s najmekšim Sonicare vlaknima, pacijenti mogu postići nježno čišćenje koje uklanja do 10 puta više naslaga na teško dostupnim područjima*.

    Nova generacija Sonicare tehnologije

    Nova generacija Sonicare tehnologije

    Uživajte u novoj razini oralne njege uz novu generaciju Sonicare tehnologije. Dok četkate, inovativni magnetski sustav četkice prilagođava snagu četkanja tijekom svake sesije čišćenja, pružajući optimalnu izvedbu s točno 62.000 pokreta vlakana u minuti, čak i na teško dostupnim mjestima. U međuvremenu, dinamično fluidno djelovanje podržava učinkovitost čišćenja nježno ispirajući duž linije desni i između svakog zuba, pomažući vam da postignete potpuni osjećaj čistoće svaki put kada četkate. Isprobajte Philips Sonicare i osjetite razliku.

    Personalizirajte čišćenje uz 6 postavki četkanja

    Personalizirajte čišćenje uz 6 postavki četkanja

    Dizajnirana za osjetljive zube i desni, Philips Sonicare 6100 pacijentima pruža mogućnost odabira između dva načina pranja zuba. Način rada Sensitive osigurava nježno i temeljito čišćenje, dok se način rada Clean fokusira na uklanjanje naslaga za nenadmašnu čistoću. Za personalizirano čišćenje pacijenti mogu kombinirati bilo koji način rada s jednom od tri razine intenziteta, od visoke do niske, za pranje zuba koje u potpunosti odgovara njihovim željama.

    Štiti desni zahvaljujući vidljivom senzoru pritiska

    Štiti desni zahvaljujući vidljivom senzoru pritiska

    Vi možda nećete primijetiti da previše jako četkaju, ali ova četkica za zube hoće. Pametni optički senzor precizno prepoznaje suvišan pritisak četkanja, zatim bljeska ljubičasto i smanjuje vibraciju. Stoga ćete u svakom trenutku znati kada prilagoditi četkanje, a desni će ostati zaštićene.

    Uvijek znajte kada je vrijeme za novu glavu četkice

    Uvijek znajte kada je vrijeme za novu glavu četkice

    Redovita zamjena glave četkice važan je aspekt u održavanju kvalitete oralnog zdravlja. Uz tehnologiju BrushSync pacijenti će s lakoćom održati maksimalnu učinkovitost glave četkice. Prateći učestalost upotrebe i intenzitet četkanja, inovativna tehnologija potom podsjeća pacijente kada je vrijeme za novu glavu četkice.

    Optimizirajte četkanje uz SmarTimer i BrushPacer

    Optimizirajte četkanje uz SmarTimer i BrushPacer

    Pacijentima trebaju samo dvije minute za potpuno čišćenje i zato naš SmarTimer obavještava kad vrijeme istekne. Za ravnomjerno čišćenje cijele usne šupljine, BrushPacer dijeli pranje zuba na segmente, pri čemu kratka pauza u vibraciji daje znak da nastavite. Time se osigurava ravnomjerno čišćenje pri svakom pranju zuba.

    Laserski zavarena za čvrstoću i izdržljivost

    Laserski zavarena za čvrstoću i izdržljivost

    Četkice za zube Sonicare tvrtke Philips u potpunosti smo redizajnirali kako bi bile čvrste, lagane i dugotrajne. Zahvaljujući našem naprednom postupku laserskog zavarivanja, naše su četkice za zube osmišljene kao rješenje koje će pacijentima omogućiti četkanje u godinama koje dolaze.

    Do 3 tjedna četkanja uz jedno potpuno punjenje

    Do 3 tjedna četkanja uz jedno potpuno punjenje

    Ova četkica za zube upotrebljava bateriju visokih performansi koja je izrađena kako bi poboljšala vaše iskustvo pranja zubi. S jednim punjenjem pacijenti mogu uživati u do tri tjedna redovitog pranja zuba prije potrebe za ponovnim punjenjem.

    Tehničke specifikacije

    • Intenziteti

      Visoka
      Za dodatnu snagu čišćenja
      Srednja
      Za svakodnevno čišćenje
      Niska
      Za osjetljive zube i desni

    • Snaga

      Napon
      100 – 240 V

    • Tehničke specifikacije

      Baterija
      Može se puniti
      Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja)
      21 dan
      Vrsta baterije
      Linij-ionska

    • Dizajn i završna obrada

      Boja
      Bijela

    • Servis

      Jamstvo
      2-godišnje ograničeno jamstvo

    • Jednostavnost uporabe

      Indikator baterije
      Osvijetljena ikona naznačuje trajanje baterije
      Kompatibilnost drške
      Glave četkice lako se postavljaju pritiskom
      Drška
      Tanak ergonomski dizajn
      Mjerač vremena
      SmarTimer i BrushPacer za potpuno i temeljito četkanje
      Punjenje putem USB-A veze
      Adapter za napajanje nije u kompletu

    • Predmeti u kompletu

      Glava četkice
      • 30 S2 Sensitive
      • 30 A3 Premium All-in-One

    • Radne značajke čišćenja

      Uklanjanje naslaga
      Do 20x veća učinkovitost*
      Gum Health (zdravije desni)
      Do 15x zdravije desni***
      Izbjeljivanje
      Do 100 % manje mrlja**
      Brzina
      62 000 poteza četkice u minuti

    • Načini rada

      Clean (čišćenje)
      Za odlično svakodnevno čišćenje
      Sensitive (nježno)
      Za osjetljive zube i desni

    • Napredna tehnologija senzora

      Povratne informacije za pritisak
      • Svjetlosni prsten svijetli ljubičasto
      • Smanjen zvuk vibracije i pulsiranja
      Podsjetnik za zamjenu
      BrushSync vas obavještava kada trebate zamijeniti glavu četkice

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.
    Clippin

    Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

    Idi na dijelove i dodatnu opremu

    Dodatna oprema

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    • u usporedbi s običnom četkicom za zube.
    • *u načinu rada Clean u usporedbi s običnom četkicom za zube.
    • **u usporedbi s običnom četkicom za zube. Istraživanje in-vitro; stvarni rezultati mogu se razlikovati.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava pridržana.

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.