Personalizirajte čišćenje uz 6 postavki četkanja

Dizajnirana za osjetljive zube i desni, Philips Sonicare 6100 pacijentima pruža mogućnost odabira između dva načina pranja zuba. Način rada Sensitive osigurava nježno i temeljito čišćenje, dok se način rada Clean fokusira na uklanjanje naslaga za nenadmašnu čistoću. Za personalizirano čišćenje pacijenti mogu kombinirati bilo koji način rada s jednom od tri razine intenziteta, od visoke do niske, za pranje zuba koje u potpunosti odgovara njihovim željama.