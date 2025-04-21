Bjelji i zdraviji zubi, zauvijek
HX7060/01
Nježno čišćenje, čak i za osjetljive zube i desni
Philips Sonicare 6100 ima tehnologiju Sonicare nove generacije, namjenski način rada Sensitive, 2 glave četkice za uklanjanje naslaga, osjetljive zube, izbjeljivanje i niski intenzitet. Osim toga, senzor pritiska kada pacijenti previše snažno četkaju.Saznajte više
Glava četkice A3 Premium All-in-One dizajnirana je imajući na umu pacijente. Glavom četkice A3 pacijenti mogu postići uklanjanje do 20 puta više naslaga*, do 15 puta zdravije desni** i uklanjanje do 100 % više mrlja***. Također priloženo: zahvaljujući novoj glavi četkice S2 Sensitive napravljenoj s najmekšim Sonicare vlaknima, pacijenti mogu postići nježno čišćenje koje uklanja do 10 puta više naslaga na teško dostupnim područjima*.
Uživajte u novoj razini oralne njege uz novu generaciju Sonicare tehnologije. Dok četkate, inovativni magnetski sustav četkice prilagođava snagu četkanja tijekom svake sesije čišćenja, pružajući optimalnu izvedbu s točno 62.000 pokreta vlakana u minuti, čak i na teško dostupnim mjestima. U međuvremenu, dinamično fluidno djelovanje podržava učinkovitost čišćenja nježno ispirajući duž linije desni i između svakog zuba, pomažući vam da postignete potpuni osjećaj čistoće svaki put kada četkate. Isprobajte Philips Sonicare i osjetite razliku.
Dizajnirana za osjetljive zube i desni, Philips Sonicare 6100 pacijentima pruža mogućnost odabira između dva načina pranja zuba. Način rada Sensitive osigurava nježno i temeljito čišćenje, dok se način rada Clean fokusira na uklanjanje naslaga za nenadmašnu čistoću. Za personalizirano čišćenje pacijenti mogu kombinirati bilo koji način rada s jednom od tri razine intenziteta, od visoke do niske, za pranje zuba koje u potpunosti odgovara njihovim željama.
Vi možda nećete primijetiti da previše jako četkaju, ali ova četkica za zube hoće. Pametni optički senzor precizno prepoznaje suvišan pritisak četkanja, zatim bljeska ljubičasto i smanjuje vibraciju. Stoga ćete u svakom trenutku znati kada prilagoditi četkanje, a desni će ostati zaštićene.
Redovita zamjena glave četkice važan je aspekt u održavanju kvalitete oralnog zdravlja. Uz tehnologiju BrushSync pacijenti će s lakoćom održati maksimalnu učinkovitost glave četkice. Prateći učestalost upotrebe i intenzitet četkanja, inovativna tehnologija potom podsjeća pacijente kada je vrijeme za novu glavu četkice.
Pacijentima trebaju samo dvije minute za potpuno čišćenje i zato naš SmarTimer obavještava kad vrijeme istekne. Za ravnomjerno čišćenje cijele usne šupljine, BrushPacer dijeli pranje zuba na segmente, pri čemu kratka pauza u vibraciji daje znak da nastavite. Time se osigurava ravnomjerno čišćenje pri svakom pranju zuba.
Četkice za zube Sonicare tvrtke Philips u potpunosti smo redizajnirali kako bi bile čvrste, lagane i dugotrajne. Zahvaljujući našem naprednom postupku laserskog zavarivanja, naše su četkice za zube osmišljene kao rješenje koje će pacijentima omogućiti četkanje u godinama koje dolaze.
Ova četkica za zube upotrebljava bateriju visokih performansi koja je izrađena kako bi poboljšala vaše iskustvo pranja zubi. S jednim punjenjem pacijenti mogu uživati u do tri tjedna redovitog pranja zuba prije potrebe za ponovnim punjenjem.
