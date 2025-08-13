Traži pojmove

  • Snažni mikser za svakodnevnu pripremu muffina i kolača. Snažni mikser za svakodnevnu pripremu muffina i kolača. Snažni mikser za svakodnevnu pripremu muffina i kolača.

    Serija 5000 Mikser

    HR3739/00

    Overall rating / 5
    • Recenzije Recenzije Recenzije

    Snažni mikser za svakodnevnu pripremu muffina i kolača.

    Philipsov mikser omogućuje vam pripremanje ukusnih izdašnih kolača i kruha za obitelj. Prozračni stožasti nastavci za miješanje osiguravaju kraće vrijeme miješanja i glatko tijesto za kolače. Snažni motor od 400 W omogućuje laku obradu i najzahtjevnijeg tijesta.

    Saznajte više

    Serija 5000 Mikser

    Slični proizvodi

    Prikaži sve Mikser

    Snažni mikser za svakodnevnu pripremu muffina i kolača.

    Vaš osnovni kuhinjski alat.

    • Motor snage 400 W
    • 5 brzina + Turbo za sve vrste tijesta
    • 25 % brže u usporedbi s tradicionalnim pjenjačama
    • Dijelovi perivi u perilici posuđa
    Motor snage 400 W čak i za najgušće tijesto

    Motor snage 400 W čak i za najgušće tijesto

    Snažni motor od 400 W olakšava obradu i najgušćeg tijesta.

    5 brzina i Turbo za bolje performanse

    5 brzina i Turbo za bolje performanse

    Različite brzine pružaju najbolju kontrolu za miješanje, dok način rada Turbo pomaže izmiješati bilo koju smjesu ili tijesto bez napora.

    Nastavci za miješanje i kuke za tijesto

    Nastavci za miješanje i kuke za tijesto

    Napravite bilo koju pečenu poslasticu zahvaljujući posebnim nastavcima. Kuke za tijesto omogućuju vam da napravite domaći kruh, dok stožasti nastavci omogućuju pripremu bilo koje smjese za kolače.

    Stožasti nastavak za miješanje 25 % je brži u odnosu na tradicionalne pjenjače

    Stožasti nastavak za miješanje 25 % je brži u odnosu na tradicionalne pjenjače

    Jedinstveni stožasti nastavak za miješanje osigurava maksimalnu integraciju zraka, što doprinosi prozračnoj strukturi i glatkoj smjesi za kolače.

    Lako postavljanje nastavaka za miješanje

    Lako postavljanje nastavaka za miješanje

    Nastavci za miješanje dizajnirani su s različitim uzorcima na jednom kraju, tako da se intuitivno pričvršćuju i lako postavljaju.

    Praktičan gumb za otpuštanje nastavaka za miješanje

    Praktičan gumb za otpuštanje nastavaka za miješanje

    Nastavci za miješanje ili kuke za tijesto otpuštaju se jednostavnim pritiskom gumba.

    Vaši osnovni kuhinjski alati

    Vaši osnovni kuhinjski alati

    Istražite naše ostale osnovne kuhinjske alate i sastavite kuhinjski komplet istog dizajna koji pruža dugotrajne performanse.

    2 godine jamstva

    2 godine jamstva

    Dodatnu bezbrižnost pruža 2-godišnje jamstvo ovog miksera.

    Tehničke specifikacije

    • Opće specifikacije

      Primarni materijal
      Plastika
      Sekundarni materijal
      Metal
      Prethodno programirane postavke
      Ne
      Funkcije
      Tučenje, miješenje
      Vrsta proizvoda
      Ručni mikser
      Sučelje
      Regulator
      Duljina kabela
      1,2
      Držač kabela
      Da
      Mjerač vremena
      Ne
      Integrirana sklopka za uključivanje/isključivanje
      Da
      Podesivi termostat
      Ne
      Indikator napajanja
      Ne
      Dijelovi perivi u perilici posuđa
      Ne
      Materijal oštrice
      Nehrđajući čelik
      Broj okretaja u minuti (RPM)
      1150
      Ne sadrži BPA
      Da
      Funkcija pulsiranja
      Ne
      Odvojive oštrice
      Da
      Mogućnost drobljenja leda
      Ne
      Mogućnost blendanja vrućih sastojaka
      Ne
      Knjižica s receptima
      Ne
      Razina buke (standardna)
      Lc = 86 dB (A)
      Jamstvo
      2
      Kompatibilno sa suhom hranom
      Ne
      Funkcija samočišćenja
      Ne

    • Tehnički podaci

      Snaga
      400 W
      Napon
      230 V
      Frekvencija
      50 Hz
      Količina u pakiranju
      1
      Baterija
      Ne
      Razred energetske učinkovitosti
      Ne

    • Kompatibilnost

      Dodatna oprema u kompletu 1
      Dvostruka pjenjača
      Dodatna oprema u kompletu 2
      Kuka za tijesto
      Povezani pribor 1
      DFU
      Povezani pribor 2
      Jamstvena kartica

    • Sigurnosna značajka

      Sigurnosni certifikati
      Da

    • Masa i dimenzije

      Duljina proizvoda
      9 cm
      Širina proizvoda
      19,4 cm
      Visina proizvoda
      31,9 cm
      Masa proizvoda
      1,139 kg
      Duljina paketa
      11 cm
      Širina paketa
      21,2 cm
      Visina paketa
      20,9 cm
      Masa paketa
      1,46 kg

    • Trajnost

      Kućište
      100 % reciklirani sadržaj
      Korisnički priručnik
      100 % reciklirani papir

    • Država podrijetla

      Proizvedeno u
      Kina

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava pridržana.

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.