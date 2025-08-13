Snažni mikser za svakodnevnu pripremu muffina i kolača.
Philipsov mikser omogućuje vam pripremanje ukusnih izdašnih kolača i kruha za obitelj. Prozračni stožasti nastavci za miješanje osiguravaju kraće vrijeme miješanja i glatko tijesto za kolače. Snažni motor od 400 W omogućuje laku obradu i najzahtjevnijeg tijesta.
Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Snažni mikser za svakodnevnu pripremu muffina i kolača. Vaš osnovni kuhinjski alat. Motor snage 400 W 5 brzina + Turbo za sve vrste tijesta 25 % brže u usporedbi s tradicionalnim pjenjačama Dijelovi perivi u perilici posuđa Motor snage 400 W čak i za najgušće tijesto
Snažni motor od 400 W olakšava obradu i najgušćeg tijesta.
5 brzina i Turbo za bolje performanse
Različite brzine pružaju najbolju kontrolu za miješanje, dok način rada Turbo pomaže izmiješati bilo koju smjesu ili tijesto bez napora.
Nastavci za miješanje i kuke za tijesto
Napravite bilo koju pečenu poslasticu zahvaljujući posebnim nastavcima. Kuke za tijesto omogućuju vam da napravite domaći kruh, dok stožasti nastavci omogućuju pripremu bilo koje smjese za kolače.
Stožasti nastavak za miješanje 25 % je brži u odnosu na tradicionalne pjenjače
Jedinstveni stožasti nastavak za miješanje osigurava maksimalnu integraciju zraka, što doprinosi prozračnoj strukturi i glatkoj smjesi za kolače.
Lako postavljanje nastavaka za miješanje
Nastavci za miješanje dizajnirani su s različitim uzorcima na jednom kraju, tako da se intuitivno pričvršćuju i lako postavljaju.
Praktičan gumb za otpuštanje nastavaka za miješanje
Nastavci za miješanje ili kuke za tijesto otpuštaju se jednostavnim pritiskom gumba.
Vaši osnovni kuhinjski alati
Istražite naše ostale osnovne kuhinjske alate i sastavite kuhinjski komplet istog dizajna koji pruža dugotrajne performanse.
2 godine jamstva
Dodatnu bezbrižnost pruža 2-godišnje jamstvo ovog miksera.
Prikaži sve značajke Prikaži manje značajki
Prikaži sve značajke proizvoda Prikaži manje značajke proizvoda Tehničke specifikacije
Opće specifikacije
Primarni materijal
Plastika Sekundarni materijal
Metal Prethodno programirane postavke
Ne Funkcije
Tučenje, miješenje Vrsta proizvoda
Ručni mikser Sučelje
Regulator Duljina kabela
1,2 Držač kabela
Da Mjerač vremena
Ne Integrirana sklopka za uključivanje/isključivanje
Da Podesivi termostat
Ne Indikator napajanja
Ne Dijelovi perivi u perilici posuđa
Ne Materijal oštrice
Nehrđajući čelik Broj okretaja u minuti (RPM)
1150 Ne sadrži BPA
Da Funkcija pulsiranja
Ne Odvojive oštrice
Da Mogućnost drobljenja leda
Ne Mogućnost blendanja vrućih sastojaka
Ne Knjižica s receptima
Ne Razina buke (standardna)
Lc = 86 dB (A) Jamstvo
2 Kompatibilno sa suhom hranom
Ne Funkcija samočišćenja
Ne
Tehnički podaci
Snaga
400 W Napon
230 V Frekvencija
50 Hz Količina u pakiranju
1 Baterija
Ne Razred energetske učinkovitosti
Ne
Kompatibilnost
Dodatna oprema u kompletu 1
Dvostruka pjenjača Dodatna oprema u kompletu 2
Kuka za tijesto Povezani pribor 1
DFU Povezani pribor 2
Jamstvena kartica
Sigurnosna značajka
Sigurnosni certifikati
Da
Masa i dimenzije
Duljina proizvoda
9 cm Širina proizvoda
19,4 cm Visina proizvoda
31,9 cm Masa proizvoda
1,139 kg Duljina paketa
11 cm Širina paketa
21,2 cm Visina paketa
20,9 cm Masa paketa
1,46 kg
Trajnost
Kućište
100 % reciklirani sadržaj Korisnički priručnik
100 % reciklirani papir
Država podrijetla
Proizvedeno u
Kina
Pogledajte sve specifikacije Pogledajte manje specifikacija
Prikaži sve Tehničke specifikacije Prikaži manje Tehničke specifikacije
Nedavno pregledani proizvodi
Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.