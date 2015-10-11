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Dodatna snaga za vrhunsko blendanje i drobljenje
Blender Philips HR2094/00 od anodiranog aluminija sadrži motor od 750 W koji može obraditi gotovo sve – od voća i povrća do leda. Rad s više brzina će izmiješati, zdrobiti i narezati namirnice do gotovo bilo koje željene gustoće.
750 W
Staklena posuda zapremine 2 l
s filtrom
Promjenjiva brzina
Skinite rezač s posude te je očistite jednostavno i učinkovito.
Ovim Philipsovim blenderom možete lako drobiti led pritiskom gumba.
Postavite blender na željenu brzinu s pomoću ovog jedinstvenog regulatora.
Nagrade
4.6
od 5
9
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Karolina8888
11/10/2015
Polska
Provjereni kupac
Rewelacja
Produkt bez zarzutu. Bardzo łatwy w użytkowaniu i czyszczeniu. Świetnie przygotowuje koktajle i smoothie. Kruszy lód. Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Aluminium Collection HR2094/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Aluminium Collection HR2094/00
Joanna86
07/11/2013
Polska
Świetny produkt, który spełni wymagania najbardziej wymagającego użytkownika.
Rewelacyjny produkt do robienia różnego rodzaju koktajlów, doskonale sprawdza się też krusząc lód. Mimo jego wielu zalet, warto mieć jednak jeszcze tradycyjny blender ręczny, gdyż czasem jest po prostu łatwiejszy w użyciu - nie trzeba brudzić tylu naczyń. Jednakże w kategorii blenderów kielichowych, HR2094 jest według mnie numerem 1!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Aluminium Collection HR2094/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Aluminium Collection HR2094/00
Paweł1976
07/11/2013
Polska
Produkt ten jest niezawodny i praktyczny
Używam tego blendera juz od kilku lat i jestem z niego bardzo zadowolony.Posiada wiele użytecznych funkcji,które sprawdzają się znakomicie ,a jednoczesnie jest bardzo prosty w obsłudze.Waznym elementem jest także design,który jest SUPER! Gorąco polecam ten produkt.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Aluminium Collection HR2094/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Aluminium Collection HR2094/00