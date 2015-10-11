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  • Dodatna snaga za vrhunsko blendanje i drobljenje
  • Dodatna snaga za vrhunsko blendanje i drobljenje
  • Dodatna snaga za vrhunsko blendanje i drobljenje
  • Dodatna snaga za vrhunsko blendanje i drobljenje
  • Dodatna snaga za vrhunsko blendanje i drobljenje
  • Dodatna snaga za vrhunsko blendanje i drobljenje
  • Dodatna snaga za vrhunsko blendanje i drobljenje
  • Dodatna snaga za vrhunsko blendanje i drobljenje
  • Dodatna snaga za vrhunsko blendanje i drobljenje
  • Dodatna snaga za vrhunsko blendanje i drobljenje
  • Dodatna snaga za vrhunsko blendanje i drobljenje
  • Dodatna snaga za vrhunsko blendanje i drobljenje
  • Dodatna snaga za vrhunsko blendanje i drobljenje
  • Dodatna snaga za vrhunsko blendanje i drobljenje

Obustavljeno

Aluminium CollectionBlender

HR2094/00

4.6

| (9) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Dodatna snaga za vrhunsko blendanje i drobljenje

Blender Philips HR2094/00 od anodiranog aluminija sadrži motor od 750 W koji može obraditi gotovo sve – od voća i povrća do leda. Rad s više brzina će izmiješati, zdrobiti i narezati namirnice do gotovo bilo koje željene gustoće.

Pogledajte sve prednosti

Motor od 750 W pruža preciznu brzinu

Dodatna snaga za vrhunsko blendanje i drobljenje

  • 750 W

  • Staklena posuda zapremine 2 l

  • s filtrom

  • Promjenjiva brzina

Odvojiva jedinica s rezačima za lako čišćenje

Odvojiva jedinica s rezačima za lako čišćenje

Skinite rezač s posude te je očistite jednostavno i učinkovito.

Gumb za drobljenje leda

Gumb za drobljenje leda

Ovim Philipsovim blenderom možete lako drobiti led pritiskom gumba.

Regulacija promjenjive brzine s osvjetljenim zaslonom

Regulacija promjenjive brzine s osvjetljenim zaslonom

Postavite blender na željenu brzinu s pomoću ovog jedinstvenog regulatora.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612378

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

9

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

11/10/2015

Polska

Polska

Provjereni kupac

Rewelacja

Produkt bez zarzutu. Bardzo łatwy w użytkowaniu i czyszczeniu. Świetnie przygotowuje koktajle i smoothie. Kruszy lód. Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Aluminium Collection HR2094/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Aluminium Collection HR2094/00

07/11/2013

Polska

Polska

Świetny produkt, który spełni wymagania najbardziej wymagającego użytkownika.

Rewelacyjny produkt do robienia różnego rodzaju koktajlów, doskonale sprawdza się też krusząc lód. Mimo jego wielu zalet, warto mieć jednak jeszcze tradycyjny blender ręczny, gdyż czasem jest po prostu łatwiejszy w użyciu - nie trzeba brudzić tylu naczyń. Jednakże w kategorii blenderów kielichowych, HR2094 jest według mnie numerem 1!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Aluminium Collection HR2094/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Aluminium Collection HR2094/00

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt ten jest niezawodny i praktyczny

Używam tego blendera juz od kilku lat i jestem z niego bardzo zadowolony.Posiada wiele użytecznych funkcji,które sprawdzają się znakomicie ,a jednoczesnie jest bardzo prosty w obsłudze.Waznym elementem jest także design,który jest SUPER! Gorąco polecam ten produkt.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Aluminium Collection HR2094/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Aluminium Collection HR2094/00

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