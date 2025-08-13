Snažan blender za svakodnevne smoothieje
Dizajniran da poboljša svakodnevno blendanje zahvaljujući snazi od 350 W i performansama rezača koje omogućuju obradu svih sastojaka pa čak i drobljenje leda. Dobit ćete glatku smjesu u tren oka i uz minimalan trud.
Saznajte više
Ako ispunjavate uvjete za izuzeće od PDV-a za medicinske uređaje, možete ga iskoristiti za ovaj proizvod. Iznos PDV-a odbit će se od prikazane cijene. Sve pojedinosti navedene su u vašoj košarici.
Snažan blender za svakodnevne smoothieje Vaš osnovni kuhinjski alat. Motor snage 350 W „On the Go” boca za blendanje 0,6 l Drobljenje leda i tvrdih sastojaka Dijelovi perivi u perilici posuđa 350 W za glatko blendanje u bilo kojem trenutku
Svakodnevno blendajte smoothieje bez napora zahvaljujući snažnom motoru od 350 W. U tren oka uživat ćete u glatkim napicima bez komadića.
Dvije postavke brzine za glatke rezultate blendanja
Dvije postavke brzine pružaju kontrolu nad brzinom i usitnjavanjem sastojaka prilikom blendanja, što vam osigurava savršene smoothieje svaki put.
Drobite led i druge tvrde sastojke
Bilo da pripremate umak ili zdravi smoothie, vaš mini blender dorastao je zadatku. Od kivija do kockica leda, usitnjavajte i najtvrđe sastojke.
„On the Go” boca za blendanje
Uživajte u smoothiejima kamo god krenete zahvaljujući boci za blendanje. Jednostavno napravite smoothie, stavite poklopac i spremni ste za pokret!
Kompaktni dizajn od 10,8 cm.
Zahvaljujući kompaktnom i modernom dizajnu mini blender možete držati na radnoj površini u kuhinji kako bi vam bio pri ruci čak i kad su dani kaotični.
Dod. opr. može se prati u perilici posuđa
Nemojte brinuti o čišćenju dok pripremate smoothie. Vrč i rezači mogu se prati u perilici posuđa.
Trajni rezači od nehrđajućeg čelika
Izdržljivi rezači od nehrđajućeg čelika ostaju duže oštri te bez hrđe i mrlja.
Vaši osnovni kuhinjski alati
Istražite naše ostale osnovne kuhinjske alate i sastavite kuhinjski komplet istog dizajna koji pruža dugotrajne performanse.
2 godine jamstva
Dodatnu bezbrižnost pruža 2-godišnje jamstvo ovog blendera.
Prikaži sve značajke Prikaži manje značajki
Prikaži sve značajke proizvoda Prikaži manje značajke proizvoda Tehničke specifikacije
Opće specifikacije
Primarni materijal
Plastika Sekundarni materijal
Metal Prethodno programirane postavke
Ne Funkcije
Blendanje Vrsta proizvoda
Mini blender Broj porcija
2 Noge koje se ne kližu
Da Sučelje
Gumb za cijeđenje Duljina kabela
0,85 m Držač kabela
Ne Integrirana sklopka za uključivanje/isključivanje
Da Podesivi termostat
Ne Indikator napajanja
Ne Dijelovi perivi u perilici posuđa
Da Indikator razine kapaciteta
Da Materijal vrča
Plastika (PP) Materijal oštrice
Nehrđajući čelik Broj okretaja u minuti (RPM)
25 000 Ne sadrži BPA
Da Funkcija pulsiranja
Da Odvojive oštrice
Da Mogućnost drobljenja leda
Da Mogućnost blendanja vrućih sastojaka
Ne Knjižica s receptima
Ne Razina buke (standardna)
Lc = 86 dB(A) Jamstvo
2 Kompatibilno sa suhom hranom
Ne Funkcija samočišćenja
Ne
Tehnički podaci
Snaga
350 W Napon
230 V Frekvencija
50 Hz Količina u pakiranju
1 Baterija
Ne Razred energetske učinkovitosti
Ne
Kompatibilnost
Dodatna oprema u kompletu 1
Poklopac vrča za blendanje Povezani pribor 1
DFU Povezani pribor 2
Jamstvena kartica
Sigurnosna značajka
Sigurnosni certifikati
Da
Masa i dimenzije
Duljina proizvoda
10,8 cm Širina proizvoda
10,8 cm Visina proizvoda
36,2 cm Masa proizvoda
1,017 cm Duljina paketa
14,1 cm Širina paketa
23,1 cm Visina paketa
25,1 cm Masa paketa
1,38 kg
Trajnost
Kućište
100 % reciklirani sadržaj Korisnički priručnik
100 % reciklirani sadržaj
Država podrijetla
Proizvedeno u
Kina
Pogledajte sve specifikacije Pogledajte manje specifikacija
Prikaži sve Tehničke specifikacije Prikaži manje Tehničke specifikacije
Nedavno pregledani proizvodi
Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.