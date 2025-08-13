Traži pojmove

    Serija 1000 Blender

    HR2040/00

    Snažan blender za svakodnevne smoothieje

    Dizajniran da poboljša svakodnevno blendanje zahvaljujući snazi od 350 W i performansama rezača koje omogućuju obradu svih sastojaka pa čak i drobljenje leda. Dobit ćete glatku smjesu u tren oka i uz minimalan trud.

    Serija 1000 Blender

    Snažan blender za svakodnevne smoothieje

    Vaš osnovni kuhinjski alat.

    • Motor snage 350 W
    • „On the Go” boca za blendanje 0,6 l
    • Drobljenje leda i tvrdih sastojaka
    • Dijelovi perivi u perilici posuđa
    350 W za glatko blendanje u bilo kojem trenutku

    350 W za glatko blendanje u bilo kojem trenutku

    Svakodnevno blendajte smoothieje bez napora zahvaljujući snažnom motoru od 350 W. U tren oka uživat ćete u glatkim napicima bez komadića.

    Dvije postavke brzine za glatke rezultate blendanja

    Dvije postavke brzine za glatke rezultate blendanja

    Dvije postavke brzine pružaju kontrolu nad brzinom i usitnjavanjem sastojaka prilikom blendanja, što vam osigurava savršene smoothieje svaki put.

    Drobite led i druge tvrde sastojke

    Drobite led i druge tvrde sastojke

    Bilo da pripremate umak ili zdravi smoothie, vaš mini blender dorastao je zadatku. Od kivija do kockica leda, usitnjavajte i najtvrđe sastojke.

    „On the Go" boca za blendanje

    „On the Go” boca za blendanje

    Uživajte u smoothiejima kamo god krenete zahvaljujući boci za blendanje. Jednostavno napravite smoothie, stavite poklopac i spremni ste za pokret!

    Kompaktni dizajn od 10,8 cm.

    Kompaktni dizajn od 10,8 cm.

    Zahvaljujući kompaktnom i modernom dizajnu mini blender možete držati na radnoj površini u kuhinji kako bi vam bio pri ruci čak i kad su dani kaotični.

    Dod. opr. može se prati u perilici posuđa

    Dod. opr. može se prati u perilici posuđa

    Nemojte brinuti o čišćenju dok pripremate smoothie. Vrč i rezači mogu se prati u perilici posuđa.

    Trajni rezači od nehrđajućeg čelika

    Trajni rezači od nehrđajućeg čelika

    Izdržljivi rezači od nehrđajućeg čelika ostaju duže oštri te bez hrđe i mrlja.

    Vaši osnovni kuhinjski alati

    Vaši osnovni kuhinjski alati

    Istražite naše ostale osnovne kuhinjske alate i sastavite kuhinjski komplet istog dizajna koji pruža dugotrajne performanse.

    2 godine jamstva

    2 godine jamstva

    Dodatnu bezbrižnost pruža 2-godišnje jamstvo ovog blendera.

    Tehničke specifikacije

    • Opće specifikacije

      Primarni materijal
      Plastika
      Sekundarni materijal
      Metal
      Prethodno programirane postavke
      Ne
      Funkcije
      Blendanje
      Vrsta proizvoda
      Mini blender
      Broj porcija
      2
      Noge koje se ne kližu
      Da
      Sučelje
      Gumb za cijeđenje
      Duljina kabela
      0,85 m
      Držač kabela
      Ne
      Integrirana sklopka za uključivanje/isključivanje
      Da
      Podesivi termostat
      Ne
      Indikator napajanja
      Ne
      Dijelovi perivi u perilici posuđa
      Da
      Indikator razine kapaciteta
      Da
      Materijal vrča
      Plastika (PP)
      Materijal oštrice
      Nehrđajući čelik
      Broj okretaja u minuti (RPM)
      25 000
      Ne sadrži BPA
      Da
      Funkcija pulsiranja
      Da
      Odvojive oštrice
      Da
      Mogućnost drobljenja leda
      Da
      Mogućnost blendanja vrućih sastojaka
      Ne
      Knjižica s receptima
      Ne
      Razina buke (standardna)
      Lc = 86 dB(A)
      Jamstvo
      2
      Kompatibilno sa suhom hranom
      Ne
      Funkcija samočišćenja
      Ne

    • Tehnički podaci

      Snaga
      350 W
      Napon
      230 V
      Frekvencija
      50 Hz
      Količina u pakiranju
      1
      Baterija
      Ne
      Razred energetske učinkovitosti
      Ne

    • Kompatibilnost

      Dodatna oprema u kompletu 1
      Poklopac vrča za blendanje
      Povezani pribor 1
      DFU
      Povezani pribor 2
      Jamstvena kartica

    • Sigurnosna značajka

      Sigurnosni certifikati
      Da

    • Masa i dimenzije

      Duljina proizvoda
      10,8 cm
      Širina proizvoda
      10,8 cm
      Visina proizvoda
      36,2 cm
      Masa proizvoda
      1,017 cm
      Duljina paketa
      14,1 cm
      Širina paketa
      23,1 cm
      Visina paketa
      25,1 cm
      Masa paketa
      1,38 kg

    • Trajnost

      Kućište
      100 % reciklirani sadržaj
      Korisnički priručnik
      100 % reciklirani sadržaj

    • Država podrijetla

      Proizvedeno u
      Kina

