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  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću

Obustavljeno

Viva CollectionŠtapni mikser

HR1613/00

4.9

| (7) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod

Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću

Štapni mikser tvrtke Philips kombinira snagu od 650 W s oštricom s dvostrukim djelovanjem i više postavki brzine, pružajući čudesno ravnomjeran rezultat u nekoliko sekundi. Priprema zdrave i ukusne domaće hrane nikada nije bila tako laka!

Pogledajte sve prednosti

Lagano miješanje, sjeckanje i mućenje uz različite brzine

Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću

  • 650 W, plastični štapni nastavak

  • Nož s dvostrukim djelovanjem

  • Vrč od 1,7 l, XL sjeckalica, metlica

  • 16 brzina + turbo

Snažan motor od 650 W

Snažan motor od 650 W

Odaberite optimalnu brzinu za sve vrste sastojaka

Odaberite optimalnu brzinu za sve vrste sastojaka

Uz 16 postavki brzine možete odabrati optimalnu brzinu za sve vrste sastojaka, stvarajući željenu gustoću ili glatkoću prilikom miješanja.

Gumb za vrlo snažni turbo rad, za najtvrđe sastojke

Gumb za vrlo snažni turbo rad, za najtvrđe sastojke

Za najtvrđe sastojke.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

7

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

27/03/2020

България

България

Provjereni kupac

Продукта е компактен и функционален

Използвам продукта от дълго време и съм много доволна.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1613/00 Hand blender

Date of Use 2018-03-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1613/00 Hand blender

Date of Use 2018-03-27

12/11/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Незамінна річ на кухні! Чудовий помічник, без якого на кухні просто не впораєшся. Користуюсь багато років, і гадки не маю як я раніше без нього жила.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1613/00 Ручний блендер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1613/00 Ручний блендер

23/03/2016

România

România

excelent

De cand am cumparat acest mixer, gatitul este mult mai rapid si mai usor....imi place sa fac maioneza in casa iar cu vechiul mixer imi lua foarte mult timp si mai mult ma enervam, dar acum este o placere sa fac maioneza ....il ador!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1613/00 Mixer de mână

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1613/00 Mixer de mână

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