2 godine jamstva
Obustavljeno
Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
Štapni mikser tvrtke Philips kombinira snagu od 650 W s oštricom s dvostrukim djelovanjem i više postavki brzine, pružajući čudesno ravnomjeran rezultat u nekoliko sekundi. Priprema zdrave i ukusne domaće hrane nikada nije bila tako laka!
650 W, plastični štapni nastavak
Nož s dvostrukim djelovanjem
Vrč od 1,7 l, XL sjeckalica, metlica
16 brzina + turbo
Uz 16 postavki brzine možete odabrati optimalnu brzinu za sve vrste sastojaka, stvarajući željenu gustoću ili glatkoću prilikom miješanja.
Za najtvrđe sastojke.
4.9
od 5
7
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Итиити
27/03/2020
България
Provjereni kupac
Продукта е компактен и функционален
Използвам продукта от дълго време и съм много доволна.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1613/00 Hand blender
Date of Use 2018-03-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1613/00 Hand blender
Date of Use 2018-03-27
AnnaAnn
12/11/2019
Україна
Рекомендую
Незамінна річ на кухні! Чудовий помічник, без якого на кухні просто не впораєшся. Користуюсь багато років, і гадки не маю як я раніше без нього жила.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1613/00 Ручний блендер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1613/00 Ручний блендер
kata87
23/03/2016
România
excelent
De cand am cumparat acest mixer, gatitul este mult mai rapid si mai usor....imi place sa fac maioneza in casa iar cu vechiul mixer imi lua foarte mult timp si mai mult ma enervam, dar acum este o placere sa fac maioneza ....il ador!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1613/00 Mixer de mână
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1613/00 Mixer de mână