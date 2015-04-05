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  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
  • Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću

Obustavljeno

Viva CollectionŠtapni mikser

HR1611/00

4.6

| (12) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod

Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću

Štapni mikser tvrtke Philips kombinira snagu od 650 W s oštricom s dvostrukim djelovanjem i više postavki brzine, pružajući čudesno ravnomjeran rezultat u nekoliko sekundi. Priprema zdrave i ukusne domaće hrane nikada nije bila tako laka!

Pogledajte sve prednosti

Lagano miješanje i sjeckanje uz različite brzine

Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću

  • 650 W, plastični štapni nastavak

  • Nož s dvostrukim djelovanjem

  • Vrč od 1 l, sjeckalica

  • 16 brzina + turbo

Snažan motor od 650 W

Snažan motor od 650 W

Odaberite optimalnu brzinu za sve vrste sastojaka

Odaberite optimalnu brzinu za sve vrste sastojaka

Uz 16 postavki brzine možete odabrati optimalnu brzinu za sve vrste sastojaka, stvarajući željenu gustoću ili glatkoću prilikom miješanja.

Gumb za vrlo snažni turbo rad, za najtvrđe sastojke

Gumb za vrlo snažni turbo rad, za najtvrđe sastojke

Za najtvrđe sastojke.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

12

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

05/04/2015

Polska

Polska

mam go zawsze pod ręką

Blender sprawdził się u mnie genialnie. Mam go od wakacji i używam codziennie. Dzięki niemu mogę sporządzić smaczne koktajle, kremową zupę i wiele różnych dań ! Bardzo pomocny, nie wyobrażam sobie gdyby mi go teraz zabrakło.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

01/04/2015

Polska

Polska

Doskonały w kuchni

[Employee of philipsglobal] Ten blender jest wspaniały. Robię w nim moje ulubione koktajle. Szybko i łatwo miksuję zupy.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

29/11/2013

Polska

Polska

Produkt posiada wszystko to co powinien zawierać dobry blender

Bardzo ergonomiczny. Gumowy spód pojemnika bardzo przydatny - podczas szatkowania dzięki niemu pojemnik jest stabilny, nie przesuwa się po blacie. Nożyki dobrze rozdrabniają i w stosunkowo krótkim czasie. Różna prędkość przydatna jest przy dostosowywaniu stopnia rozdrobnienia. Łatwy w obsłudze, jak również bardzo łatwo umyć produkt po pracy.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny

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