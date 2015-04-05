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Svakodnevno uživajte u domaćoj hrani i piću
Štapni mikser tvrtke Philips kombinira snagu od 650 W s oštricom s dvostrukim djelovanjem i više postavki brzine, pružajući čudesno ravnomjeran rezultat u nekoliko sekundi. Priprema zdrave i ukusne domaće hrane nikada nije bila tako laka!
650 W, plastični štapni nastavak
Nož s dvostrukim djelovanjem
Vrč od 1 l, sjeckalica
16 brzina + turbo
Uz 16 postavki brzine možete odabrati optimalnu brzinu za sve vrste sastojaka, stvarajući željenu gustoću ili glatkoću prilikom miješanja.
Za najtvrđe sastojke.
4.6
od 5
12
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
girlblack
05/04/2015
Polska
mam go zawsze pod ręką
Blender sprawdził się u mnie genialnie. Mam go od wakacji i używam codziennie. Dzięki niemu mogę sporządzić smaczne koktajle, kremową zupę i wiele różnych dań ! Bardzo pomocny, nie wyobrażam sobie gdyby mi go teraz zabrakło.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
Edzia40
01/04/2015
Polska
Doskonały w kuchni
[Employee of philipsglobal] Ten blender jest wspaniały. Robię w nim moje ulubione koktajle. Szybko i łatwo miksuję zupy.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
asika23
29/11/2013
Polska
Produkt posiada wszystko to co powinien zawierać dobry blender
Bardzo ergonomiczny. Gumowy spód pojemnika bardzo przydatny - podczas szatkowania dzięki niemu pojemnik jest stabilny, nie przesuwa się po blacie. Nożyki dobrze rozdrabniają i w stosunkowo krótkim czasie. Różna prędkość przydatna jest przy dostosowywaniu stopnia rozdrobnienia. Łatwy w obsłudze, jak również bardzo łatwo umyć produkt po pracy.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1611/00 Blender ręczny