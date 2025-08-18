Naša hibridna sjeckalica idealan je alat za pripremu domaćih jela. Sjeckajte, režite, usitnjavajte kako biste pripremili vaše najzahtjevnije obroke. Lako možete i ribati sir, tući vrhnje ili guliti češnjak.
Superiorno sjeckanje zahvaljujući tehnologiji PowerChop
Brzo do savršenih rezultata uz motor od 650 W
Pripremite svoje omiljene umake u staklenoj zdjeli od 2 l
I zdjela i dodatna oprema mogu se prati u perilici posuđa.
Brzo i savršeno sjeckanje uz motor snage 650 W. Napravite slasne obroke u tren oka.
Tehnologija PowerChop za vrhunsko sjeckanje
Ravnomjerno sjeckajte meke i tvrde sastojke zahvaljujući tehnologiji PowerChop koja optimalno kombinira rezače, kut rezanja i unutarnju zdjelu.
Pripremite obiteljske obroke u staklenoj zdjeli od 2 l
Trebate li pripremiti više porcija za obitelj? U staklenoj zdjeli od 2 l možete pripremati preljeve, umake, salate i maslac od orašastih plodova.
Četiri postavke brzine za apsolutnu preciznost!
Zahvaljujući četiri postavke brzine, možete pripraviti bilo koji obrok. Za umake i paste s komadićima primjenjujte niže brzine, a ako želite da budu potpuno kremasti, primijenite više brzine.
Nema više proklizavanja.
Zahvaljujući stabilnosti sjeckalice koju osigurava gumena baza sjeckate bez brige.
Lako čišćenje
Nemojte brinuti o čišćenju. Zdjela, rezači i diskovi mogu se prati u perilici posuđa.
Od umaka do salata, ova sjeckalica lako obrađuje sve vrste sastojaka. Možete rezati kriške voća ili povrća, usitnjavati sir ili čokoladu i, naravno, rezati najtvrđe sastojke poput orašastih plodova i mesa.
Napravite vlastiti maslac od orašastih plodova.
Lako možete pripremiti vlastiti maslac od orašastih plodova kod kuće te istražiti nove i zdravije okuse. Možete čak napraviti i čokoladni namaz za djecu.
Brzo sjeckanje zahvaljujući 4 rezača od nehrđajućeg čelika
Rezači laserske preciznosti posebno su dizajnirana da režu sve sastojke, čineći sjeckanje što je moguće bržim.
Sjeckajte povrće bez poteškoća
S lakoćom pripremajte obroke ili salate zahvaljujući našem disku za sjeckanje, koji daje brze i ujednačene rezultate.
Lako usitnjavanje povrća ili sira
S našim diskom za usitnjavanje možete usitnjavati sir za punjenje obroka ili povrće za vašu zdravu salatu.
Nož za guljenje češnjaka za bržu pripremu obroka
Trebate pripremiti obrok s mnogo režnjeva češnjaka? Samo montirajte nož za guljenje češnjaka i dodajte režnjeve češnjaka. Režnjevi će biti oguljeni, a ruke čiste.
Naribajte sir za svaki željeni obrok
Uz pomoć našeg diska za granuliranje jednostavno možete naribati sir ili pripremiti pire od krumpira.
Slatko vrhnje za deserte
S diskom za izradu emulzija jednostavno izradite slatko vrhnje ili tucite bjelanjak.