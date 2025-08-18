Traži pojmove

  • Vaš pomoćni kuhar u kuhinji. Vaš pomoćni kuhar u kuhinji. Vaš pomoćni kuhar u kuhinji.
  • Play Pause

    Sjeckalica serije 5000 Sjeckalica

    HR1507/00

    Overall rating / 5
    • Recenzije Recenzije Recenzije

    Vaš pomoćni kuhar u kuhinji.

    Naša hibridna sjeckalica idealan je alat za pripremu domaćih jela. Sjeckajte, režite, usitnjavajte kako biste pripremili vaše najzahtjevnije obroke. Lako možete i ribati sir, tući vrhnje ili guliti češnjak.

    Saznajte više

    Sjeckalica serije 5000 Sjeckalica

    Slični proizvodi

    Prikaži sve Dodatna oprema za štapni mikser

    Vaš pomoćni kuhar u kuhinji.

    Pripremajte obroke s našom hibridnom sjeckalicom 6 u 1.

    • Superiorno sjeckanje zahvaljujući tehnologiji PowerChop
    • Pripremite svaki obrok s našom hibridnom sjeckalicom 6 u 1
    • Brzo do savršenih rezultata uz motor od 650 W
    • Pripremite svoje omiljene umake u staklenoj zdjeli od 2 l
    • I zdjela i dodatna oprema mogu se prati u perilici posuđa.
    Snažno sjeckanje vama na raspolaganju.

    Snažno sjeckanje vama na raspolaganju.

    Brzo i savršeno sjeckanje uz motor snage 650 W. Napravite slasne obroke u tren oka.

    Tehnologija PowerChop za vrhunsko sjeckanje

    Tehnologija PowerChop za vrhunsko sjeckanje

    Ravnomjerno sjeckajte meke i tvrde sastojke zahvaljujući tehnologiji PowerChop koja optimalno kombinira rezače, kut rezanja i unutarnju zdjelu.

    Pripremite obiteljske obroke u staklenoj zdjeli od 2 l

    Pripremite obiteljske obroke u staklenoj zdjeli od 2 l

    Trebate li pripremiti više porcija za obitelj? U staklenoj zdjeli od 2 l možete pripremati preljeve, umake, salate i maslac od orašastih plodova.

    Četiri postavke brzine za apsolutnu preciznost!

    Četiri postavke brzine za apsolutnu preciznost!

    Zahvaljujući četiri postavke brzine, možete pripraviti bilo koji obrok. Za umake i paste s komadićima primjenjujte niže brzine, a ako želite da budu potpuno kremasti, primijenite više brzine.

    Nema više proklizavanja.

    Nema više proklizavanja.

    Zahvaljujući stabilnosti sjeckalice koju osigurava gumena baza sjeckate bez brige.

    Lako čišćenje

    Lako čišćenje

    Nemojte brinuti o čišćenju. Zdjela, rezači i diskovi mogu se prati u perilici posuđa.

    Jedan alat, beskonačne mogućnosti!

    Jedan alat, beskonačne mogućnosti!

    Od umaka do salata, ova sjeckalica lako obrađuje sve vrste sastojaka. Možete rezati kriške voća ili povrća, usitnjavati sir ili čokoladu i, naravno, rezati najtvrđe sastojke poput orašastih plodova i mesa.

    Napravite vlastiti maslac od orašastih plodova.

    Napravite vlastiti maslac od orašastih plodova.

    Lako možete pripremiti vlastiti maslac od orašastih plodova kod kuće te istražiti nove i zdravije okuse. Možete čak napraviti i čokoladni namaz za djecu.

    Brzo sjeckanje zahvaljujući 4 rezača od nehrđajućeg čelika

    Brzo sjeckanje zahvaljujući 4 rezača od nehrđajućeg čelika

    Rezači laserske preciznosti posebno su dizajnirana da režu sve sastojke, čineći sjeckanje što je moguće bržim.

    Sjeckajte povrće bez poteškoća

    Sjeckajte povrće bez poteškoća

    S lakoćom pripremajte obroke ili salate zahvaljujući našem disku za sjeckanje, koji daje brze i ujednačene rezultate.

    Lako usitnjavanje povrća ili sira

    Lako usitnjavanje povrća ili sira

    S našim diskom za usitnjavanje možete usitnjavati sir za punjenje obroka ili povrće za vašu zdravu salatu.

    Nož za guljenje češnjaka za bržu pripremu obroka

    Nož za guljenje češnjaka za bržu pripremu obroka

    Trebate pripremiti obrok s mnogo režnjeva češnjaka? Samo montirajte nož za guljenje češnjaka i dodajte režnjeve češnjaka. Režnjevi će biti oguljeni, a ruke čiste.

    Naribajte sir za svaki željeni obrok

    Naribajte sir za svaki željeni obrok

    Uz pomoć našeg diska za granuliranje jednostavno možete naribati sir ili pripremiti pire od krumpira.

    Slatko vrhnje za deserte

    Slatko vrhnje za deserte

    S diskom za izradu emulzija jednostavno izradite slatko vrhnje ili tucite bjelanjak.

    Tehničke specifikacije

    • Opće specifikacije

      Primarni materijal
      Plastika
      Sekundarni materijal
      Plastika / nehrđajući čelik
      Funkcije
      Brzine 1 / 2 / 3 /4
      Vrsta proizvoda
      Hibridna sjeckalica
      Certifikati
      CB
      Kapacitet košare
      Maks. 2 l
      Noge koje se ne kližu
      Da
      Duljina kabela
      > 1,2 m
      Tehnologija
      Tehnologija PowerChop
      Integrirana sklopka za uključivanje/isključivanje
      Gumb za uključivanje/isključivanje
      Dijelovi perivi u perilici posuđa
      Da
      Indikator razine kapaciteta
      Da
      Materijal vrča
      Plastika/staklo
      Materijal oštrice
      Nehrđajući čelik
      Broj okretaja u minuti (RPM)
      5000
      Ne sadrži BPA
      Da
      Funkcija pulsiranja
      Da
      Odvojive oštrice
      Da
      Mogućnost drobljenja leda
      Da
      Mogućnost blendanja vrućih sastojaka
      < 60, ali se ne preporučuje
      Razina buke (standardna)
      < 80 dB
      Jamstvo
      2 godine
      Kompatibilno sa suhom hranom
      Da

    • Tehnički podaci

      Snaga
      450 W
      Napon
      220 – 240 V
      Frekvencija
      50 – 60 Hz
      Količina u pakiranju
      1 po F pakiranju

    • Kompatibilnost

      Dodatna oprema u kompletu 1
      Rezač S (SKU4/5)
      Dodatna oprema u kompletu 2
      Disk za sjeckanje (SKU4/5)
      Dodatna oprema u kompletu 3
      Disk za usitnjavanje (SKU4/5)
      Povezani pribor 1
      Disk za granuliranje (SKU4/5)
      Povezani pribor 2
      Nož za guljenje češnjaka (SKU5)
      Povezani pribor 3
      Disk za tučenje (SKU5)

    • Sigurnosna značajka

      Sigurnosni certifikati
      CB
      Automatsko zaustavljanje oštrice
      < 1,5 s prema sigurnosnim standardima

    • Masa i dimenzije

      Duljina proizvoda
      221,4 mm
      Širina proizvoda
      183,7 mm
      Visina proizvoda
      317,9 mm
      Masa proizvoda
      1647 (SKU4) 2380 (SKU5)
      Duljina paketa
      367 mm
      Širina paketa
      257 mm
      Visina paketa
      240 mm
      Masa paketa
      2835 (SKU4) 3724 (SKU5)

    • Trajnost

      Korisnički priručnik
      DFU

    • Država podrijetla

      Proizvedeno u
      Kina

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

    Preporučeni proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Recenzije

    Prvi ocijenite ovaj proizvod

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava pridržana.

    Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.