Sjeckalica serije 3000 Sjeckalica
Snažna, kompaktna, jednostavna!
Ova kompaktna sjeckalica jednostavna za uporabu idealan je kuhinjski partner za pripremu domaćih jela. Sjeckajte i drobite bilo koji sastojak zahvaljujući snažnom motoru te jednostavno pripremajte omiljene umake.
Snažna, kompaktna, jednostavna! Priprema jela nikada nije bila lakša. Superiorno sjeckanje zahvaljujući tehnologiji PowerChop Brzo do savršenih rezultata uz motor od 450 W Pripremajte omiljene umake u zdjeli od 1 l Kontrolirajte rezultate uz postavke 2 brzine Zdjela i rezači mogu se prati u perilici posuđa Snaga sjeckanja u ruci.
Brzo i savršeno sjeckanje uz motor snage 450 W. Napravite bilo koje jelo u tren oka.
Tehnologija PowerChop za vrhunsko sjeckanje
Ravnomjerno sjeckajte meke i tvrde sastojke zahvaljujući tehnologiji PowerChop koja optimalno kombinira rezače, kut rezanja i unutarnju zdjelu.
Pripremite omiljene umake u zdjeli od 1 l
Volite li guacamole ili pesto? U zdjeli kapaciteta 1 l možete pripremiti bilo što.
Dvije brzine, dvostruka preciznost!
Sastojke možete sjeckati s lakoćom zahvaljujući radu s dvije brzine. Nekoliko sekundi u prvoj brzini daje krupnije rezultate, druga brzina daje glađe rezultate.
Nema više proklizavanja.
Sjeckajte jednom rukom zahvaljujući stabilnosti sjeckalice koju osigurava gumena baza.
Lako čišćenje
Nemojte brinuti o čišćenju. Zdjela i rezači mogu se prati u perilici posuđa.
Jedan alat, beskonačne mogućnosti!
Od luka do umaka, ova sjeckalica lako obrađuje sve vrste sastojaka.
Brzo sjeckanje zahvaljujući 4 rezača od nehrđajućeg čelika
Naša 4 rezača posebno su dizajnirana da režu sve sastojke, čineći sjeckanje što je moguće bržim.
Napravite vlastiti maslac od orašastih plodova.
Lako možete pripremiti vlastiti maslac od orašastih plodova kod kuće te istražiti nove i zdravije okuse. Možete čak napraviti i čokoladni namaz za djecu.
Opće specifikacije
Primarni materijal
Plastika Sekundarni materijal
Plastika Funkcije
Brzine 1 / 2 Vrsta proizvoda
Sjeckalica Certifikati
CB Kapacitet košare
Maks. 1 l Noge koje se ne kližu
Da Duljina kabela
> 1,2 m Tehnologija
Tehnologija PowerChop Dijelovi perivi u perilici posuđa
Da Indikator razine kapaciteta
Da Materijal vrča
Plastika Materijal oštrice
Nehrđajući čelik Broj okretaja u minuti (RPM)
5000 Ne sadrži BPA
Da Funkcija pulsiranja
Da Odvojive oštrice
Da Mogućnost drobljenja leda
Da Mogućnost blendanja vrućih sastojaka
< 60, ali se ne preporučuje Razina buke (standardna)
< 80 dB Jamstvo
2 godine Kompatibilno sa suhom hranom
Da
Tehnički podaci
Snaga
450 W Napon
220 – 240 V Frekvencija
50 – 60 Hz Količina u pakiranju
1 po F pakiranju
Kompatibilnost
Dodatna oprema u kompletu 1
Rezač S
Sigurnosna značajka
Sigurnosni certifikati
CB Automatsko zaustavljanje oštrice
< 1,5 s prema sigurnosnim standardima
Masa i dimenzije
Duljina proizvoda
141 mm Širina proizvoda
141 mm Visina proizvoda
258 mm Masa proizvoda
1056 g Duljina paketa
145 mm Širina paketa
145 mm Visina paketa
275 mm Masa paketa
1282 g
Trajnost
Korisnički priručnik
DFU
Država podrijetla
Proizvedeno u
Kina
