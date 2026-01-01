EssentialCare

ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Sušenje i oblikovanje sada su jednostavni
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Sušenje i oblikovanje sada su jednostavni
  • Sušenje i oblikovanje sada su jednostavni
  • Sušenje i oblikovanje sada su jednostavni
  • Sušenje i oblikovanje sada su jednostavni
  • Sušenje i oblikovanje sada su jednostavni
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Sušenje i oblikovanje sada su jednostavni
  • Sušenje i oblikovanje sada su jednostavni
  • Sušenje i oblikovanje sada su jednostavni
  • Sušenje i oblikovanje sada su jednostavni

Obustavljeno

EssentialCareAparat za sušenje i oblikovanje

HP8660/00

Sušenje i oblikovanje sada su jednostavni
Istovremeno sušite i oblikujte – novi aparat za sušenje i oblikovanje Essential Care tvrtke Philips omogućava vam kreiranje predivnih frizura prirodnoga izgleda uz istovremenu njegu kose.
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Sušenje i oblikovanje sada su jednostavni

  • EssentialCare

Najbolja temperatura za sušenje je ThermoProtect temperatura

Najbolja temperatura za sušenje je ThermoProtect temperatura

ThermoProtect temperatura pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, a rezultati najbolji mogući uz više njege.

Termo-četka od 38 mm za glatku kosu

Termo-četka od 38 mm za glatku kosu

Termo-četka vrlo je širokog promjera od 38 mm. Širina cijevi ovu četku čini savršenom za oblikovanje glatkih i valovitih frizura.

Nježna, a ipak učinkovita snaga oblikovanja

Nježna, a ipak učinkovita snaga oblikovanja

Aparat za oblikovanje s protokom zraka od 650W za nježno sušenje i oblikovanje. Postižite predivne rezultate svaki dan.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 