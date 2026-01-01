2 godine jamstva
Obustavljeno
HP8660/00
EssentialCare
ThermoProtect temperatura pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, a rezultati najbolji mogući uz više njege.
Termo-četka vrlo je širokog promjera od 38 mm. Širina cijevi ovu četku čini savršenom za oblikovanje glatkih i valovitih frizura.
Aparat za oblikovanje s protokom zraka od 650W za nježno sušenje i oblikovanje. Postižite predivne rezultate svaki dan.
Recenzije
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)