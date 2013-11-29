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Oblikujte frizure istovremeno njegujući kosu
Kakvu frizuru danas želite? Salon Airstylist ima tri višenamjenska nastavka za oblikovanje i 650 W snage tako da možete napraviti kreativne frizure
3 nastavka za oblikovanje
3 postavke topline
Ovaj aparat za oblikovanje i sušenje kose ima grijač od 650 W koji omogućuje nježno, no učinkovito sušenje i oblikovanje frizure.
Kompaktan i ergonomičan, ovaj aparat odlikuje se pametnim modernim dizajnom. Riječ je o aparatu za oblikovanje kose kojim se lako rukuje, a dovoljno je malen da ga se spremi doslovno bilo gdje.
Potrebna brzina i temperatura može se jednostavno prilagoditi kako bi se dobili savršeni rezultati. Tri fleksibilne postavke omogućuju preciznost pri oblikovanju željene frizure.
4.5
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
jagusia
29/11/2013
Polska
jest idealna
susz-lok 8650 jest w moim posiadaniu już kilka miesięcy i nie zamieniłabym jej na inna, jest idealna :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8650/00 Airstyler
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8650/00 Airstyler
Bogna72
07/11/2013
Polska
ten produkt jest bardzo dobry
Suszarko-lokówka HP8650/00 3 nasadki - spełnia swoją funkcję. Jest lekka, dobrze się nią nawija włosy, strumień powietrza jednakowy na całej długości szczotki podczas suszenia.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8650/00 Airstyler
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8650/00 Airstyler
Wanda69
19/12/2013
Polska
dobra jakość w dobrej cenie
Przyjemny wygląd, łatwość użycia oraz dobra jakość i solidne wykonanie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8650/00 Airstyler
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8650/00 Airstyler
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)