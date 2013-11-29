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Obustavljeno

Aparat za sušenje i oblikovanje

HP8650/00

4.5

| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Oblikujte frizure istovremeno njegujući kosu

Kakvu frizuru danas želite? Salon Airstylist ima tri višenamjenska nastavka za oblikovanje i 650 W snage tako da možete napraviti kreativne frizure

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Kreirajte vlastiti stilu uz Salon Airstylist

Oblikujte frizure istovremeno njegujući kosu

  • 3 nastavka za oblikovanje

  • 3 postavke topline

650 W za prekrasne rezultate

650 W za prekrasne rezultate

Ovaj aparat za oblikovanje i sušenje kose ima grijač od 650 W koji omogućuje nježno, no učinkovito sušenje i oblikovanje frizure.

Kompaktan dizajn za lako rukovanje

Kompaktan dizajn za lako rukovanje

Kompaktan i ergonomičan, ovaj aparat odlikuje se pametnim modernim dizajnom. Riječ je o aparatu za oblikovanje kose kojim se lako rukuje, a dovoljno je malen da ga se spremi doslovno bilo gdje.

Veća kontrola uz tri prilagodljive postavke

Veća kontrola uz tri prilagodljive postavke

Potrebna brzina i temperatura može se jednostavno prilagoditi kako bi se dobili savršeni rezultati. Tri fleksibilne postavke omogućuju preciznost pri oblikovanju željene frizure.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.5

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

29/11/2013

Polska

Polska

jest idealna

susz-lok 8650 jest w moim posiadaniu już kilka miesięcy i nie zamieniłabym jej na inna, jest idealna :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8650/00 Airstyler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8650/00 Airstyler

07/11/2013

Polska

Polska

ten produkt jest bardzo dobry

Suszarko-lokówka HP8650/00 3 nasadki - spełnia swoją funkcję. Jest lekka, dobrze się nią nawija włosy, strumień powietrza jednakowy na całej długości szczotki podczas suszenia.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8650/00 Airstyler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8650/00 Airstyler

19/12/2013

Polska

Polska

dobra jakość w dobrej cenie

Przyjemny wygląd, łatwość użycia oraz dobra jakość i solidne wykonanie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8650/00 Airstyler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8650/00 Airstyler

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 