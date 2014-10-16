Obustavljeno
Volumen i sjaj za dugu kosu
Četka za oblikovanje koja se zagrijava ProCare tvrtke Philips omogućava brzo oblikovanje mekih valovitih uvojaka uz istovremenu njegu kose. Zagrijana cijev od 45 mm osigurava dugotrajne rezultate, dok vlakna koja se mogu uvući jamče brz prijenos topline i savršen stil.
Vlakna koja se mogu uvući (45 mm)
Keramička obloga s turmalinom
Temperatura do 160 C i 190 C
Njega ionima
Jedinstvena vlakna koja se mogu uvući jamče brzu i sigurnu primjenu. Nakon što kosu omotate oko četke, okrenite hladni vrh i vlakna će se uvući. Ova jedinstvena značajka pruža sigurno otpuštanje kose i održavanje savršenog oblika kovrče.
Frizuri osigurajte njegu uz regeneriranje ionima. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.
Birajte između 2 postavke temperature za oblikovanje od 160 °C i 190 °C kako biste osigurali dugotrajne rezultate, istovremeno smanjujući rizik od oštećenja kose.
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4.8
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Przemek2014
16/10/2014
Polska
Super szczotka
Super szczotka do modelowania. Bardzo ułatwia układanie włosów.Dzięki niej szybko i łatwo można ułożyć włosy, a efekt taki jak od fryzjera. Włosy gładkie i lśniące. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Żona zadowolona z prezentu :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
magda88
15/08/2014
Polska
Idealna dla każdej kobiety
Moja termoszczotka HP8634 sprawdza się doskonale. Dzięki niej moje włosy stały się gładkie i lśniące, a ja wyglądam jakbym wyszła przed chwilą od fryzjera.Dzięki pielęgnacji jonowej włosy nie elektryzują się, poprawia się ich stan i wygładzają łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące i gładkie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Габи
07/06/2019
България
Отличен продукт
Аз съм с доста гъста и буйна коса и за моя изненада с тази маша се изправя и подрежда само за около 10 мин. Машата се използва само на суха коса. Аз слагам и един балсам за изправяне, без отмиване и става блестяща. Изключително удобна и лесна за употреба. Ако косата се заплете се прибира гребена и не се скубе.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)