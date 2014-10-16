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  • Snimka jednog proizvoda
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
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Obustavljeno

Četka za oblikovanje koja se zagrijava ProCare

HP8634/00

4.8

| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Volumen i sjaj za dugu kosu

Četka za oblikovanje koja se zagrijava ProCare tvrtke Philips omogućava brzo oblikovanje mekih valovitih uvojaka uz istovremenu njegu kose. Zagrijana cijev od 45 mm osigurava dugotrajne rezultate, dok vlakna koja se mogu uvući jamče brz prijenos topline i savršen stil.

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Volumen i sjaj za dugu kosu

  • Vlakna koja se mogu uvući (45 mm)

  • Keramička obloga s turmalinom

  • Temperatura do 160 C i 190 C

  • Njega ionima

Vlakna koja se mogu uvući osiguravaju brzo i lako otpuštanje kose

Vlakna koja se mogu uvući osiguravaju brzo i lako otpuštanje kose

Jedinstvena vlakna koja se mogu uvući jamče brzu i sigurnu primjenu. Nakon što kosu omotate oko četke, okrenite hladni vrh i vlakna će se uvući. Ova jedinstvena značajka pruža sigurno otpuštanje kose i održavanje savršenog oblika kovrče.

Njega ionima i obloga od turmalina za sjajnu kosu

Njega ionima i obloga od turmalina za sjajnu kosu

Frizuri osigurajte njegu uz regeneriranje ionima. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.

2 postavke temperature za oblikovanje ovisno o tipu kose

Birajte između 2 postavke temperature za oblikovanje od 160 °C i 190 °C kako biste osigurali dugotrajne rezultate, istovremeno smanjujući rizik od oštećenja kose.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

16/10/2014

Polska

Polska

Super szczotka

Super szczotka do modelowania. Bardzo ułatwia układanie włosów.Dzięki niej szybko i łatwo można ułożyć włosy, a efekt taki jak od fryzjera. Włosy gładkie i lśniące. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Żona zadowolona z prezentu :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

15/08/2014

Polska

Polska

Idealna dla każdej kobiety

Moja termoszczotka HP8634 sprawdza się doskonale. Dzięki niej moje włosy stały się gładkie i lśniące, a ja wyglądam jakbym wyszła przed chwilą od fryzjera.Dzięki pielęgnacji jonowej włosy nie elektryzują się, poprawia się ich stan i wygładzają łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące i gładkie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

07/06/2019

България

България

Отличен продукт

Аз съм с доста гъста и буйна коса и за моя изненада с тази маша се изправя и подрежда само за около 10 мин. Машата се използва само на суха коса. Аз слагам и един балсам за изправяне, без отмиване и става блестяща. Изключително удобна и лесна за употреба. Ако косата се заплете се прибира гребена и не се скубе.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 