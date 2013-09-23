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Uživajte u dodiru satena.
Epilator SatinSoft tvrtke Philips sa sustavom za zaštitu kože kožu štiti od čupanja i osigurava maksimalnu higijenu. Omogućava uporabu i na mokroj i suhoj koži pa ga možete koristiti i pod tušem. Isporučuje se s kapicom za osjetljiva područja.
SkinCare sustav
Vlažno i suho
Jedinstveni dizajn iz tvrtke Philips koji obuhvaća hipoalergenska vlakna za optimalnu higijenu, savršeno pristaje u vašu ruku za optimalno rukovanje u svim uvjetima, a može se koristiti na suhoj i vlažnoj koži.
Masažna traka s nježnom vibracijom stimulira i smiruje kožu za ugodnu epilaciju.
Ovaj epilator ima nježne diskove za izvlačenje dlačica koji uklanjaju dlačice bez čupanja.
4.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kasia7kk
23/09/2013
Polska
Ten produkt sprawia, że depilacja jest nawet przyjemna.
Od kiedy stosuję depilator Philips depilacja jest dla mnie przyjemnym obowiązkiem. Produkt nie ciągnie skóry, nie mam podrażnień. Mógłby jednak być dokładniejszy.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6521/01 Epilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6521/01 Epilator
Kasia7kk
26/08/2013
Polska
Dzięki temu produktowi depilacja jest nawet przyjemna.
Depilacja nie boli, nie mam podrażnień, ale mógłby być bardziej dokładny, bo niestety zostawia dużo włosków, co wymusza poprawki.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6521/01 Epilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6521/01 Epilator