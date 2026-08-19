Jedinstveni dizajn s dvostrukim kućištem za brzo i sigurnije prokuhavanje

Jedinstveni dizajn ovog kuhala za vodu s dvostrukim kućištem omogućuje njegovo sigurno dodirivanje (*osim metalnih dijelova) i održava vodu toplom 50 % duže u odnosu na model HD9306 tvrtke Philips (standardno metalno kuhalo za vodu s jednom stjenkom)