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  • Brzo prokuhavanje, sigurniji dizajn
  • Brzo prokuhavanje, sigurniji dizajn
  • Brzo prokuhavanje, sigurniji dizajn
  • Brzo prokuhavanje, sigurniji dizajn
  • Brzo prokuhavanje, sigurniji dizajn
  • Brzo prokuhavanje, sigurniji dizajn
  • Brzo prokuhavanje, sigurniji dizajn
  • Brzo prokuhavanje, sigurniji dizajn
  • Brzo prokuhavanje, sigurniji dizajn

Obustavljeno

Viva CollectionDvostruka stjenka

HD9329/58

Brzo prokuhavanje, sigurniji dizajn

Ovo kuhalo za vodu sigurno se može dodirivati* čak i tijekom prokuhavanja zahvaljujući dodatno zaštićenoj stjenci koja pomaže učinkovito izoliranje topline (*osim na dijelovima s metalnom završnom obradom).

Pogledajte sve prednosti

Dodatna zaštitna stjenka za bolju toplinsku izolaciju

Brzo prokuhavanje, sigurniji dizajn

  • 1800 W

  • 1,7 l

  • Dvostruka stjenka

  • Crveno-smeđa i tamnocrna

Jedinstveni dizajn s dvostrukim kućištem za brzo i sigurnije prokuhavanje

Jedinstveni dizajn s dvostrukim kućištem za brzo i sigurnije prokuhavanje

Jedinstveni dizajn ovog kuhala za vodu s dvostrukim kućištem omogućuje njegovo sigurno dodirivanje (*osim metalnih dijelova) i održava vodu toplom 50 % duže u odnosu na model HD9306 tvrtke Philips (standardno metalno kuhalo za vodu s jednom stjenkom)

Kontroler Strix pruža višestruki sigurnosni sustav

Kontroler Strix pruža višestruki sigurnosni sustav

Kontroler Strix dizajniran u Ujedinjenom Kraljevstvu pruža višestruki sigurnosni sustav koji sprječava prokuhavanje na suho, s funkcijom automatskog isključivanja kad voda bude spremna ili kad se aparat podigne s podnožja.

Nehrđajući čelik siguran za hranu (SUS304)

Nehrđajući čelik siguran za hranu (SUS304)

Metalni dijelovi od nehrđajućeg čelika sigurnog za hranu (SUS304) jamče sigurnu i čistu vodu.

Tehničke specifikacije

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