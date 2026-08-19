Obustavljeno
HD9329/58
Brzo prokuhavanje, sigurniji dizajn
Ovo kuhalo za vodu sigurno se može dodirivati* čak i tijekom prokuhavanja zahvaljujući dodatno zaštićenoj stjenci koja pomaže učinkovito izoliranje topline (*osim na dijelovima s metalnom završnom obradom).
1800 W
1,7 l
Dvostruka stjenka
Crveno-smeđa i tamnocrna
Jedinstveni dizajn ovog kuhala za vodu s dvostrukim kućištem omogućuje njegovo sigurno dodirivanje (*osim metalnih dijelova) i održava vodu toplom 50 % duže u odnosu na model HD9306 tvrtke Philips (standardno metalno kuhalo za vodu s jednom stjenkom)
Kontroler Strix dizajniran u Ujedinjenom Kraljevstvu pruža višestruki sigurnosni sustav koji sprječava prokuhavanje na suho, s funkcijom automatskog isključivanja kad voda bude spremna ili kad se aparat podigne s podnožja.
Metalni dijelovi od nehrđajućeg čelika sigurnog za hranu (SUS304) jamče sigurnu i čistu vodu.
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