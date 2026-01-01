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  • Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
  • Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
  • Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
  • Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
  • Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
  • Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
  • Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
  • Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
  • Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
  • Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca

Obustavljeno

PowerProŠtapni usisavač - dodatna oprema

FC6077/01

Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca
Potpun komplet dodatne opreme s nastavkom za životinjsku dlaku, dodatnim filtrom i dodatnim valjkom četke koji će pomoći u uklanjanju životinjske dlake.
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Lako uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca

Nastavak za životinjsku dlaku učinkovito čisti dlaku kućnih ljubimaca

Nastavak za životinjsku dlaku učinkovito čisti dlaku kućnih ljubimaca

Nastavak za životinjsku dlaku učinkovito čisti dlaku kućnih ljubimaca.

Valjak četke: drugi valjak četke uvijek pri ruci

Valjak četke: drugi valjak četke uvijek pri ruci

Drugi valjak četke uvijek pri ruci.

Filtar: drugi filtar uvijek pri ruci

Filtar: drugi filtar uvijek pri ruci

Drugi filtar uvijek pri ruci

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